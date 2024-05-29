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20. yıl konseri düzenleyecekleri iddia ediliyordu: Grup Hepsi'nin Yasemin'inden Gülçin'e sert tepki
20. yıl konseri düzenleyecekleri iddia ediliyordu: Grup Hepsi'nin Yasemin'inden Gülçin'e sert tepki
Sputnik Türkiye
Bir dönemin efsane grubu Hepsi, 2009 yılında Gülçin Ergül'ün gruptan ayrılmasıyla dağılmıştı. Yıllar sonra Hepsi grubu üyeleri tekrar bir araya geleceği ve 20... 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T10:40+0300
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2004 yılında adını duyuran ve dönemin en popüler gruplarından biri haline gelen 'Hepsi', 2009 yılında Gülçin Ergül'ün gruptan ayrılmasıyla birlikte inişe geçti. Gülçin'in ayrılmasının ardından Yasemin Yürük, Cemre Kemer ve Eren Bakıcı'dan oluşan kadro bir süre daha devam etse de, grup eski günlerine dönemedi ve nihayetinde dağıldı.Yasemin Yürük'ün 2022 yılında verdiği bir röportajda Hepsi'nin 20. yılına özel bir konser organizasyonu planı içinde olduklarını söylemesi herkesi heyecanlandırmıştı. Bu fikir Gülçin Ergül'e soruldu. Ergül de verdiği röportajında "Kendi belgeselimizi yapmak ve satmak bana biraz megalomanca geliyor. Hayır diyebilmek hayatta önemli" dedi.'Hepsi’yle ilgili PR yapmasın artık, bu egoyla hiçbir şey olmaz'Ergül'ün bu sözlerinden sonra Yasemin Yürük adeta açtı ağzını yumdu gözünü. Yürük, “Ne zaman Gülçin’in bir şarkısı çıksa Hepsi üzerinden bir PR yapıyor. Hepsi’yle ilgili PR yapmasın artık. Bu egoyla hiçbir şey olmaz” dedi.Bu sözlerin ardından Gülçin Ergül kendini tutamadı ve sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Kendisinin hedef gösterilmeye çalışıldığını, sorulduğunda açıklama yapmak durumunda kaldığını ve konserle, belgeselle ilgili kendisinin değil konuları Yasemin’in gündeme getirdiğini dile getirdi.Ergül, "Röportajın tek bir kelimesini okumamış... Sadece okları bana çevirmeye çalışmak ve hedefi değiştirmek... Ama şaşırmıyorum tabii ki üsluba ve tavra, tanıyorum ve doğru mesafede kalıyorum" dedi.
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grup hepsi belgesel, hepsi grup belgeseli, hepsi belgeseli

20. yıl konseri düzenleyecekleri iddia ediliyordu: Grup Hepsi'nin Yasemin'inden Gülçin'e sert tepki

10:40 29.05.2024
© İHAGrup Hepsi
Grup Hepsi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2024
© İHA
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Bir dönemin efsane grubu Hepsi, 2009 yılında Gülçin Ergül'ün gruptan ayrılmasıyla dağılmıştı. Yıllar sonra Hepsi grubu üyeleri tekrar bir araya geleceği ve 20. yıl konseri düzenleyecekleri iddia ediliyordu. Tam da Hepsi'nin belgeseli ve bu iddialar konuşulurken Yasemin Yürük ve Gülçin Ergül arasında tartışma çıktı.
2004 yılında adını duyuran ve dönemin en popüler gruplarından biri haline gelen 'Hepsi', 2009 yılında Gülçin Ergül'ün gruptan ayrılmasıyla birlikte inişe geçti. Gülçin'in ayrılmasının ardından Yasemin Yürük, Cemre Kemer ve Eren Bakıcı'dan oluşan kadro bir süre daha devam etse de, grup eski günlerine dönemedi ve nihayetinde dağıldı.
Yasemin Yürük'ün 2022 yılında verdiği bir röportajda Hepsi'nin 20. yılına özel bir konser organizasyonu planı içinde olduklarını söylemesi herkesi heyecanlandırmıştı. Bu fikir Gülçin Ergül'e soruldu. Ergül de verdiği röportajında "Kendi belgeselimizi yapmak ve satmak bana biraz megalomanca geliyor. Hayır diyebilmek hayatta önemli" dedi.

'Hepsi’yle ilgili PR yapmasın artık, bu egoyla hiçbir şey olmaz'

Ergül'ün bu sözlerinden sonra Yasemin Yürük adeta açtı ağzını yumdu gözünü. Yürük, “Ne zaman Gülçin’in bir şarkısı çıksa Hepsi üzerinden bir PR yapıyor. Hepsi’yle ilgili PR yapmasın artık. Bu egoyla hiçbir şey olmaz” dedi.
Bu sözlerin ardından Gülçin Ergül kendini tutamadı ve sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Kendisinin hedef gösterilmeye çalışıldığını, sorulduğunda açıklama yapmak durumunda kaldığını ve konserle, belgeselle ilgili kendisinin değil konuları Yasemin’in gündeme getirdiğini dile getirdi.
Ergül, "Röportajın tek bir kelimesini okumamış... Sadece okları bana çevirmeye çalışmak ve hedefi değiştirmek... Ama şaşırmıyorum tabii ki üsluba ve tavra, tanıyorum ve doğru mesafede kalıyorum" dedi.
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