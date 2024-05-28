https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/zaharovadan-scholz-ailesine-soykirim-mesaji-1084282081.html
Zaharova'dan Scholz ailesine 'Soykırım' mesajı
Zaharova'dan Scholz ailesine 'Soykırım' mesajı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ‘soykırım’ kelimesini duyunca kahkaha atmanın Almanya Başbakanı Olaf Scholz için bir gelenek haline... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T15:18+0300
2024-05-28T15:18+0300
2024-05-28T15:18+0300
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Zaharova, Telegram paylaşımında, Almanya ve Fransa cumhurbaşkanlarının eşleri Brigitte Macron ve Elke Büdenbender'in Berlin'deki Holokost Anıtı’nda attığı kahkahayı değerlendirdi.Zaharova, “Fransa ve Almanya cumhurbaşkanlarının eşleri, Berlin’deki Holokost Anıtı’nı ziyaret ederken kahkahalara boğuldu. Belli ki ‘soykırım’ kelimesine gülmek Scholz ailesi için bir gelenek haline geldi. Zira Olaf Scholz’un, Donbass sakinlerinin Kiev rejimi tarafından uğradığı soykırım sorulduğunda yaptığı tam da buydu” diye yazdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/alman-ve-fransiz-first-ladylerden-skandal-holokost-anitinda-kahkaha-attilar-1084272812.html
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almanya, fransa, emmanuel macron, frank-walter steinmeier, olaf scholz, soykırım, donbass, mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı
almanya, fransa, emmanuel macron, frank-walter steinmeier, olaf scholz, soykırım, donbass, mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı
Zaharova'dan Scholz ailesine 'Soykırım' mesajı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ‘soykırım’ kelimesini duyunca kahkaha atmanın Almanya Başbakanı Olaf Scholz için bir gelenek haline geldiğini belirtti.
Zaharova, Telegram paylaşımında, Almanya ve Fransa cumhurbaşkanlarının eşleri Brigitte Macron ve Elke Büdenbender'in Berlin'deki Holokost Anıtı’nda attığı kahkahayı değerlendirdi.
Zaharova, “Fransa ve Almanya cumhurbaşkanlarının eşleri, Berlin’deki Holokost Anıtı’nı ziyaret ederken kahkahalara boğuldu. Belli ki ‘soykırım’ kelimesine gülmek Scholz ailesi için bir gelenek haline geldi. Zira Olaf Scholz’un, Donbass sakinlerinin Kiev rejimi tarafından uğradığı soykırım sorulduğunda yaptığı tam da buydu” diye yazdı.