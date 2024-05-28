https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/zaharovadan-scholz-ailesine-soykirim-mesaji-1084282081.html

Zaharova'dan Scholz ailesine 'Soykırım' mesajı

Zaharova'dan Scholz ailesine 'Soykırım' mesajı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ‘soykırım’ kelimesini duyunca kahkaha atmanın Almanya Başbakanı Olaf Scholz için bir gelenek haline... 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T15:18+0300

2024-05-28T15:18+0300

2024-05-28T15:18+0300

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frank-walter steinmeier

olaf scholz

soykırım

donbass

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

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Zaharova, Telegram paylaşımında, Almanya ve Fransa cumhurbaşkanlarının eşleri Brigitte Macron ve Elke Büdenbender'in Berlin'deki Holokost Anıtı’nda attığı kahkahayı değerlendirdi.Zaharova, “Fransa ve Almanya cumhurbaşkanlarının eşleri, Berlin’deki Holokost Anıtı’nı ziyaret ederken kahkahalara boğuldu. Belli ki ‘soykırım’ kelimesine gülmek Scholz ailesi için bir gelenek haline geldi. Zira Olaf Scholz’un, Donbass sakinlerinin Kiev rejimi tarafından uğradığı soykırım sorulduğunda yaptığı tam da buydu” diye yazdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/alman-ve-fransiz-first-ladylerden-skandal-holokost-anitinda-kahkaha-attilar-1084272812.html

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almanya, fransa, emmanuel macron, frank-walter steinmeier, olaf scholz, soykırım, donbass, mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı