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Zaharova'dan Scholz ailesine 'Soykırım' mesajı
Zaharova'dan Scholz ailesine 'Soykırım' mesajı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ‘soykırım’ kelimesini duyunca kahkaha atmanın Almanya Başbakanı Olaf Scholz için bir gelenek haline... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
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Zaharova, Telegram paylaşımında, Almanya ve Fransa cumhurbaşkanlarının eşleri Brigitte Macron ve Elke Büdenbender'in Berlin'deki Holokost Anıtı’nda attığı kahkahayı değerlendirdi.Zaharova, “Fransa ve Almanya cumhurbaşkanlarının eşleri, Berlin’deki Holokost Anıtı’nı ziyaret ederken kahkahalara boğuldu. Belli ki ‘soykırım’ kelimesine gülmek Scholz ailesi için bir gelenek haline geldi. Zira Olaf Scholz’un, Donbass sakinlerinin Kiev rejimi tarafından uğradığı soykırım sorulduğunda yaptığı tam da buydu” diye yazdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/alman-ve-fransiz-first-ladylerden-skandal-holokost-anitinda-kahkaha-attilar-1084272812.html
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almanya, fransa, emmanuel macron, frank-walter steinmeier, olaf scholz, soykırım, donbass, mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı
almanya, fransa, emmanuel macron, frank-walter steinmeier, olaf scholz, soykırım, donbass, mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı

Zaharova'dan Scholz ailesine 'Soykırım' mesajı

15:18 28.05.2024
© Sputnik / Алексей МайшевRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
© Sputnik / Алексей Майшев
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ‘soykırım’ kelimesini duyunca kahkaha atmanın Almanya Başbakanı Olaf Scholz için bir gelenek haline geldiğini belirtti.
Zaharova, Telegram paylaşımında, Almanya ve Fransa cumhurbaşkanlarının eşleri Brigitte Macron ve Elke Büdenbender'in Berlin'deki Holokost Anıtı’nda attığı kahkahayı değerlendirdi.
Zaharova, “Fransa ve Almanya cumhurbaşkanlarının eşleri, Berlin’deki Holokost Anıtı’nı ziyaret ederken kahkahalara boğuldu. Belli ki ‘soykırım’ kelimesine gülmek Scholz ailesi için bir gelenek haline geldi. Zira Olaf Scholz’un, Donbass sakinlerinin Kiev rejimi tarafından uğradığı soykırım sorulduğunda yaptığı tam da buydu” diye yazdı.
Председник Немачке Франк-Валтер Штајнмајер и његов француски колега Емануел Макрон, са супругама - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
DÜNYA
Alman ve Fransız first lady'lerden skandal: Holokost Anıtı'nda kahkaha attılar
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