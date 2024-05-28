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Alman ve Fransız first lady'lerden skandal: Holokost Anıtı'nda kahkaha attılar
Alman ve Fransız first lady'lerden skandal: Holokost Anıtı'nda kahkaha attılar
Sputnik Türkiye
Almanya ve Fransa cumhurbaşkanlarının eşleri Brigitte Macron ve Elke Büdenbender'in Berlin'deki Holokost Anıtı'nda attıkları kahkaha çok ciddi tepkiye yol... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T11:33+0300
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un çeyrek asırdan beri Almanya'ya ilk kez giden Fransız lider olarak gerçekleştirdiği ziyaret, ciddi bir skandalın gölgesinde kalabilir.Emmanuel Macron ve Alman mevkidaşı Frank-Walter Steinmeier'in eşlerinin Berlin'deki Holokost Anıtı'na ziyaret sırasında kahkaha atması eleştirileri oklarına neden oldu. Alman Bild gazetesi, Holokost Anıtı'nda yaşanan skandalı okurlarına "Cumhurbaşkanlarının eşleri Brigitte Macron ve Elke Buüdenbender, öldürülen Yahudilerin anısına dikilen taş levhaların yanından geçerken kahkaha attılar. Onları neyin kahkaha attırdığı bilinmiyor" sözleriyle aktardı.Bild, first lady'lerin kahkaha attıkları ana ait fotoğrafının 'sinir bozucu' olduğunu ve diğer Avrupa ülkelerinde de hayretle karşılandığını belirtti.Sosyal medya kullanıcıları, Brigitte Macron ve Elke Büdenbender'in görgü kurallarını ciddi şekilde çiğnediğini dile getirdikleri yorumlarla yaşanan skandala tepkilerini gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/ceyrek-asrin-ardindan-ilk-almanya-ziyareti-macron-berlinden-ne-istiyor-1084246047.html
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almanya, fransa, emmanuel macron, brigitte macron, frank-walter steinmeier, holokost, holokost anıtı
almanya, fransa, emmanuel macron, brigitte macron, frank-walter steinmeier, holokost, holokost anıtı

Alman ve Fransız first lady'lerden skandal: Holokost Anıtı'nda kahkaha attılar

11:33 28.05.2024
© AP Photo / Markus SchreiberПредседник Немачке Франк-Валтер Штајнмајер и његов француски колега Емануел Макрон, са супругама
Председник Немачке Франк-Валтер Штајнмајер и његов француски колега Емануел Макрон, са супругама - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
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Almanya ve Fransa cumhurbaşkanlarının eşleri Brigitte Macron ve Elke Büdenbender'in Berlin'deki Holokost Anıtı'nda attıkları kahkaha çok ciddi tepkiye yol açtı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un çeyrek asırdan beri Almanya'ya ilk kez giden Fransız lider olarak gerçekleştirdiği ziyaret, ciddi bir skandalın gölgesinde kalabilir.

Emmanuel Macron ve Alman mevkidaşı Frank-Walter Steinmeier'in eşlerinin Berlin'deki Holokost Anıtı'na ziyaret sırasında kahkaha atması eleştirileri oklarına neden oldu.

Alman Bild gazetesi, Holokost Anıtı'nda yaşanan skandalı okurlarına "Cumhurbaşkanlarının eşleri Brigitte Macron ve Elke Buüdenbender, öldürülen Yahudilerin anısına dikilen taş levhaların yanından geçerken kahkaha attılar. Onları neyin kahkaha attırdığı bilinmiyor" sözleriyle aktardı.

Bild, first lady'lerin kahkaha attıkları ana ait fotoğrafının 'sinir bozucu' olduğunu ve diğer Avrupa ülkelerinde de hayretle karşılandığını belirtti.

Sosyal medya kullanıcıları, Brigitte Macron ve Elke Büdenbender'in görgü kurallarını ciddi şekilde çiğnediğini dile getirdikleri yorumlarla yaşanan skandala tepkilerini gösterdi.
Macron Almanya'da - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2024
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Çeyrek asrın ardından ilk Almanya ziyareti: Macron Berlin’den ne istiyor?
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