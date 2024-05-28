https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/alman-ve-fransiz-first-ladylerden-skandal-holokost-anitinda-kahkaha-attilar-1084272812.html

Alman ve Fransız first lady'lerden skandal: Holokost Anıtı'nda kahkaha attılar

Alman ve Fransız first lady'lerden skandal: Holokost Anıtı'nda kahkaha attılar

Sputnik Türkiye

Almanya ve Fransa cumhurbaşkanlarının eşleri Brigitte Macron ve Elke Büdenbender'in Berlin'deki Holokost Anıtı'nda attıkları kahkaha çok ciddi tepkiye yol... 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T11:33+0300

2024-05-28T11:33+0300

2024-05-28T11:33+0300

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emmanuel macron

brigitte macron

frank-walter steinmeier

holokost

holokost anıtı

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un çeyrek asırdan beri Almanya'ya ilk kez giden Fransız lider olarak gerçekleştirdiği ziyaret, ciddi bir skandalın gölgesinde kalabilir.Emmanuel Macron ve Alman mevkidaşı Frank-Walter Steinmeier'in eşlerinin Berlin'deki Holokost Anıtı'na ziyaret sırasında kahkaha atması eleştirileri oklarına neden oldu. Alman Bild gazetesi, Holokost Anıtı'nda yaşanan skandalı okurlarına "Cumhurbaşkanlarının eşleri Brigitte Macron ve Elke Buüdenbender, öldürülen Yahudilerin anısına dikilen taş levhaların yanından geçerken kahkaha attılar. Onları neyin kahkaha attırdığı bilinmiyor" sözleriyle aktardı.Bild, first lady'lerin kahkaha attıkları ana ait fotoğrafının 'sinir bozucu' olduğunu ve diğer Avrupa ülkelerinde de hayretle karşılandığını belirtti.Sosyal medya kullanıcıları, Brigitte Macron ve Elke Büdenbender'in görgü kurallarını ciddi şekilde çiğnediğini dile getirdikleri yorumlarla yaşanan skandala tepkilerini gösterdi.

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almanya, fransa, emmanuel macron, brigitte macron, frank-walter steinmeier, holokost, holokost anıtı