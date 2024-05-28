https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/yeniden-refah-partisinin-lideri-erbakanin-makam-araci-kaza-atlatti-son-anda-direksiyonu-kirdi-1084272985.html
Yeniden Refah Partisi'nin lideri Erbakan'ın makam aracı kaza atlattı: Son anda direksiyonu kırdı
Yeniden Refah Partisi'nin lideri Erbakan'ın makam aracı kaza atlattı: Son anda direksiyonu kırdı
Sputnik Türkiye
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın makam aracı, otoyolda 150 kilometre hızla seyrederken ani bir tehlike atlattı. Aniden önlerine çıkan bir... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T11:45+0300
2024-05-28T11:45+0300
2024-05-28T11:45+0300
türkiye
fatih erbakan
yeniden refah partisi
kaza
kaza sebebi
köpek
başıboş köpek düzenlemesi
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Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ın makam aracı otoyolda giderken önlerine aniden bir köpek çıktı.Konvoy halinde giden Erbakan ve korumalarının konvoyu büyük bir kaza atlattı. İddiaya göre Erbakan'ın da içinde bulunduğu makam aracının önüne aniden bir sokak köpeği çıktı. O sırada 150 kilometre hızla giden araç küçük bir manevrayla kurtuldu. Görüntüleri yayınlanan anlarda sağ şeritte başka bir aracın olmaması da olası bir kazanın önüne geçiyor.31 Mart yerel seçimleri öncesi “Ahlak yoksa başıboş köpekler vardır. Sokaklarımızı güvenli tutacağız, çocuklarımızı yaşatacağız” sözleriyle propaganda yapan Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, sahipsiz köpeklerin 'uyutularak' öldürülmesine tepki göstermişti. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan tepkisini, “Cenab-ı Allah’ın verdiği bir canı, ancak Cenab-ı Allah alabilir” sözleriyle dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/dogu-demirkol-bu-yaz-oynayacagim-acik-hava-gosterilerinin-tum-gelirini-filistine-bagislayacagim-1084271018.html
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erbakan kaza, fatih erbakan köpek, başıboş köpek fatih erbakan
erbakan kaza, fatih erbakan köpek, başıboş köpek fatih erbakan
Yeniden Refah Partisi'nin lideri Erbakan'ın makam aracı kaza atlattı: Son anda direksiyonu kırdı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın makam aracı, otoyolda 150 kilometre hızla seyrederken ani bir tehlike atlattı. Aniden önlerine çıkan bir köpek, sürücünün hızlı refleksi sayesinde feci bir kazaya neden olmaktan son anda kurtarıldı. Olayın görüntülerinde, sağ şeritte başka bir aracın olmaması da olası bir kazanın önüne geçti.
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ın makam aracı otoyolda giderken önlerine aniden bir köpek çıktı.
Konvoy halinde giden Erbakan ve korumalarının konvoyu büyük bir kaza atlattı. İddiaya göre Erbakan'ın da içinde bulunduğu makam aracının önüne aniden bir sokak köpeği çıktı. O sırada 150 kilometre hızla giden araç küçük bir manevrayla kurtuldu. Görüntüleri yayınlanan anlarda sağ şeritte başka bir aracın olmaması da olası bir kazanın önüne geçiyor.
31 Mart yerel seçimleri öncesi “Ahlak yoksa başıboş köpekler vardır. Sokaklarımızı güvenli tutacağız, çocuklarımızı yaşatacağız” sözleriyle propaganda yapan Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, sahipsiz köpeklerin 'uyutularak' öldürülmesine tepki göstermişti.
YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan tepkisini, “Cenab-ı Allah’ın verdiği bir canı, ancak Cenab-ı Allah alabilir” sözleriyle dile getirmişti.