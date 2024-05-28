https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/yeniden-refah-partisinin-lideri-erbakanin-makam-araci-kaza-atlatti-son-anda-direksiyonu-kirdi-1084272985.html

Yeniden Refah Partisi'nin lideri Erbakan'ın makam aracı kaza atlattı: Son anda direksiyonu kırdı

Yeniden Refah Partisi'nin lideri Erbakan'ın makam aracı kaza atlattı: Son anda direksiyonu kırdı

Sputnik Türkiye

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın makam aracı, otoyolda 150 kilometre hızla seyrederken ani bir tehlike atlattı. Aniden önlerine çıkan bir... 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T11:45+0300

2024-05-28T11:45+0300

2024-05-28T11:45+0300

türkiye

fatih erbakan

yeniden refah partisi

kaza

kaza sebebi

köpek

başıboş köpek düzenlemesi

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Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ın makam aracı otoyolda giderken önlerine aniden bir köpek çıktı.Konvoy halinde giden Erbakan ve korumalarının konvoyu büyük bir kaza atlattı. İddiaya göre Erbakan'ın da içinde bulunduğu makam aracının önüne aniden bir sokak köpeği çıktı. O sırada 150 kilometre hızla giden araç küçük bir manevrayla kurtuldu. Görüntüleri yayınlanan anlarda sağ şeritte başka bir aracın olmaması da olası bir kazanın önüne geçiyor.31 Mart yerel seçimleri öncesi “Ahlak yoksa başıboş köpekler vardır. Sokaklarımızı güvenli tutacağız, çocuklarımızı yaşatacağız” sözleriyle propaganda yapan Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, sahipsiz köpeklerin 'uyutularak' öldürülmesine tepki göstermişti. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan tepkisini, “Cenab-ı Allah’ın verdiği bir canı, ancak Cenab-ı Allah alabilir” sözleriyle dile getirmişti.

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