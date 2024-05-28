https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/dogu-demirkol-bu-yaz-oynayacagim-acik-hava-gosterilerinin-tum-gelirini-filistine-bagislayacagim-1084271018.html
Doğu Demirkol: Bu yaz oynayacağım açık hava gösterilerinin tüm gelirini Filistin'e bağışlayacağım
Doğu Demirkol: Bu yaz oynayacağım açık hava gösterilerinin tüm gelirini Filistin'e bağışlayacağım
Sputnik Türkiye
Komedyen Doğu Demirkol, bu yaz gerçekleştireceği tüm açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin'e bağışlayacağını duyurdu. 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T11:28+0300
2024-05-28T11:28+0300
2024-05-28T11:28+0300
yaşam
doğu demirkol
komedyen
filistin
bağış
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Doğu Demirkol, sosyal medya hesabından, yaz boyunca gerçekleştireceği açık hava gösterilerinden elde edeceği geliri Filistin'e bağışlayacağı notunu paylaştı.Demirkol, 26 Mayıs'ta İsrail'in Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına saldırı düzenlemesine karşılık olarak bu mesajı yayınladı. İsrail'in saldırılarının ardından özgür Filistin etiketi ile yaptığı paylaşımda, ''Bu yaz oynanacak açık hava oyunlarımın hepsinin bütün geliri Filistin'e gönderilecektir.'' sözlerine yer verdi.
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doğu demirkol, komedyen, filistin, bağış
doğu demirkol, komedyen, filistin, bağış
Doğu Demirkol: Bu yaz oynayacağım açık hava gösterilerinin tüm gelirini Filistin'e bağışlayacağım
Komedyen Doğu Demirkol, bu yaz gerçekleştireceği tüm açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin'e bağışlayacağını duyurdu.
Doğu Demirkol, sosyal medya hesabından, yaz boyunca gerçekleştireceği açık hava gösterilerinden elde edeceği geliri Filistin'e bağışlayacağı notunu paylaştı.
Demirkol, 26 Mayıs'ta İsrail'in Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına saldırı düzenlemesine karşılık olarak bu mesajı yayınladı.
İsrail'in saldırılarının ardından özgür Filistin etiketi ile yaptığı paylaşımda, ''Bu yaz oynanacak açık hava oyunlarımın hepsinin bütün geliri Filistin'e gönderilecektir.'' sözlerine yer verdi.