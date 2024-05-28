https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/dogu-demirkol-bu-yaz-oynayacagim-acik-hava-gosterilerinin-tum-gelirini-filistine-bagislayacagim-1084271018.html

Doğu Demirkol: Bu yaz oynayacağım açık hava gösterilerinin tüm gelirini Filistin'e bağışlayacağım

Doğu Demirkol: Bu yaz oynayacağım açık hava gösterilerinin tüm gelirini Filistin'e bağışlayacağım

Sputnik Türkiye

Komedyen Doğu Demirkol, bu yaz gerçekleştireceği tüm açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin'e bağışlayacağını duyurdu. 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T11:28+0300

2024-05-28T11:28+0300

2024-05-28T11:28+0300

yaşam

doğu demirkol

komedyen

filistin

bağış

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1c/1084271578_0:0:1340:755_1920x0_80_0_0_5c2faff20b8ffd9ed80c6cf127165018.png

Doğu Demirkol, sosyal medya hesabından, yaz boyunca gerçekleştireceği açık hava gösterilerinden elde edeceği geliri Filistin'e bağışlayacağı notunu paylaştı.Demirkol, 26 Mayıs'ta İsrail'in Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına saldırı düzenlemesine karşılık olarak bu mesajı yayınladı. İsrail'in saldırılarının ardından özgür Filistin etiketi ile yaptığı paylaşımda, ''Bu yaz oynanacak açık hava oyunlarımın hepsinin bütün geliri Filistin'e gönderilecektir.'' sözlerine yer verdi.

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

doğu demirkol, komedyen, filistin, bağış