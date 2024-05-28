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Doğu Demirkol: Bu yaz oynayacağım açık hava gösterilerinin tüm gelirini Filistin'e bağışlayacağım
Doğu Demirkol: Bu yaz oynayacağım açık hava gösterilerinin tüm gelirini Filistin'e bağışlayacağım
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Komedyen Doğu Demirkol, bu yaz gerçekleştireceği tüm açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin'e bağışlayacağını duyurdu. 28.05.2024, Sputnik Türkiye
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Doğu Demirkol, sosyal medya hesabından, yaz boyunca gerçekleştireceği açık hava gösterilerinden elde edeceği geliri Filistin'e bağışlayacağı notunu paylaştı.Demirkol, 26 Mayıs'ta İsrail'in Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına saldırı düzenlemesine karşılık olarak bu mesajı yayınladı. İsrail'in saldırılarının ardından özgür Filistin etiketi ile yaptığı paylaşımda, ''Bu yaz oynanacak açık hava oyunlarımın hepsinin bütün geliri Filistin'e gönderilecektir.'' sözlerine yer verdi.
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doğu demirkol, komedyen, filistin, bağış
doğu demirkol, komedyen, filistin, bağış

Doğu Demirkol: Bu yaz oynayacağım açık hava gösterilerinin tüm gelirini Filistin'e bağışlayacağım

11:28 28.05.2024
Doğu Demirkol
Doğu Demirkol - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
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Komedyen Doğu Demirkol, bu yaz gerçekleştireceği tüm açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin'e bağışlayacağını duyurdu.
Doğu Demirkol, sosyal medya hesabından, yaz boyunca gerçekleştireceği açık hava gösterilerinden elde edeceği geliri Filistin'e bağışlayacağı notunu paylaştı.
Demirkol, 26 Mayıs'ta İsrail'in Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına saldırı düzenlemesine karşılık olarak bu mesajı yayınladı.

İsrail'in saldırılarının ardından özgür Filistin etiketi ile yaptığı paylaşımda, ''Bu yaz oynanacak açık hava oyunlarımın hepsinin bütün geliri Filistin'e gönderilecektir.'' sözlerine yer verdi.
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