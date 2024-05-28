https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/veli-ders-islendigi-esnada-sinifa-daldi-diger-ogretmenler-zor-sakinlestirdi-1084279834.html
Veli, ders işlendiği esnada sınıfa daldı: Diğer öğretmenler zor sakinleştirdi
Veli, ders işlendiği esnada sınıfa daldı: Diğer öğretmenler zor sakinleştirdi
Sputnik Türkiye
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir veli öğrenci dolu sınıfı bastı. Veli güçlükle sınıftan çıkarılırken, bu anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T14:21+0300
2024-05-28T14:21+0300
2024-05-28T14:21+0300
türkiye
veli
son dakika
saldırı
öğrenci
okul
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İddiaya göre, bir veli öğrenciler arasında çıkan kavga sonrasında çocuğuna saldıran öğrenciyi bulmak için Ressam Osman Hamdi Bey Ortaokulu'na geldi. Ders işlendiği sırada sınıfa girmeye çalışan veli, hem öğrencilere hem de öğretmene korku dolu anlar yaşattı. Öfkeli veli, diğer öğretmenler ve okul çalışanları tarafından güçlükle sınıftan çıkarıldı. Yaşanan bu anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.Aynı okulda öğretmene saldırı olmuştuÖte yandan, aynı okulda geçtiğimiz sene de benzer bir olay yaşanmıştı. Öğretmen, öğrencinin öğle arasında okula 15 dakika geç geldiğini annesine söylemiş, bu sebeple ikili arasında tartışma çıkmış, ardından okula gelen öğrencinin babası ve abisi 2 öğretmene saldırmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/okul-mudurunu-olduren-17-yasindaki-saldirgan-hakkinda-yeni-bilgiler-ortaya-cikti-silahla-yakalanmis-1083666835.html
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veli, son dakika, saldırı, öğrenci, okul
veli, son dakika, saldırı, öğrenci, okul
Veli, ders işlendiği esnada sınıfa daldı: Diğer öğretmenler zor sakinleştirdi
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir veli öğrenci dolu sınıfı bastı. Veli güçlükle sınıftan çıkarılırken, bu anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan, yine aynı okulda geçen sene 2 öğretmen velilerin saldırısına uğramıştı.
İddiaya göre, bir veli öğrenciler arasında çıkan kavga sonrasında çocuğuna saldıran öğrenciyi bulmak için Ressam Osman Hamdi Bey Ortaokulu'na geldi.
Ders işlendiği sırada sınıfa girmeye çalışan veli, hem öğrencilere hem de öğretmene korku dolu anlar yaşattı. Öfkeli veli, diğer öğretmenler ve okul çalışanları tarafından güçlükle sınıftan çıkarıldı. Yaşanan bu anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
Aynı okulda öğretmene saldırı olmuştu
Öte yandan, aynı okulda geçtiğimiz sene de benzer bir olay yaşanmıştı. Öğretmen, öğrencinin öğle arasında okula 15 dakika geç geldiğini annesine söylemiş, bu sebeple ikili arasında tartışma çıkmış, ardından okula gelen öğrencinin babası ve abisi 2 öğretmene saldırmıştı.