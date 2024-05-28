https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/veli-ders-islendigi-esnada-sinifa-daldi-diger-ogretmenler-zor-sakinlestirdi-1084279834.html

Veli, ders işlendiği esnada sınıfa daldı: Diğer öğretmenler zor sakinleştirdi

Veli, ders işlendiği esnada sınıfa daldı: Diğer öğretmenler zor sakinleştirdi

Sputnik Türkiye

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir veli öğrenci dolu sınıfı bastı. Veli güçlükle sınıftan çıkarılırken, bu anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı... 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T14:21+0300

2024-05-28T14:21+0300

2024-05-28T14:21+0300

türkiye

veli

son dakika

saldırı

öğrenci

okul

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İddiaya göre, bir veli öğrenciler arasında çıkan kavga sonrasında çocuğuna saldıran öğrenciyi bulmak için Ressam Osman Hamdi Bey Ortaokulu'na geldi. Ders işlendiği sırada sınıfa girmeye çalışan veli, hem öğrencilere hem de öğretmene korku dolu anlar yaşattı. Öfkeli veli, diğer öğretmenler ve okul çalışanları tarafından güçlükle sınıftan çıkarıldı. Yaşanan bu anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.Aynı okulda öğretmene saldırı olmuştuÖte yandan, aynı okulda geçtiğimiz sene de benzer bir olay yaşanmıştı. Öğretmen, öğrencinin öğle arasında okula 15 dakika geç geldiğini annesine söylemiş, bu sebeple ikili arasında tartışma çıkmış, ardından okula gelen öğrencinin babası ve abisi 2 öğretmene saldırmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/okul-mudurunu-olduren-17-yasindaki-saldirgan-hakkinda-yeni-bilgiler-ortaya-cikti-silahla-yakalanmis-1083666835.html

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veli, son dakika, saldırı, öğrenci, okul