https://anlatilaninotesi.com.tr/20240510/okul-mudurunu-olduren-17-yasindaki-saldirgan-hakkinda-yeni-bilgiler-ortaya-cikti-silahla-yakalanmis-1083666835.html

Okul müdürünü öldüren 17 yaşındaki saldırgan hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı: Silahla yakalanmış

Okul müdürünü öldüren 17 yaşındaki saldırgan hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı: Silahla yakalanmış

Sputnik Türkiye

Okul Müdürü İbrahim Oktugan’ı öldüren 17 yaşındaki Y.K. önceki gün tutuklanırken soruşturma sürüyor. Zanlının geçmişte de disiplin suçlarının kabarık olduğu... 10.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-10T08:59+0300

2024-05-10T08:59+0300

2024-05-10T08:59+0300

okul

özel okul

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türkiye

kundak

kundaklama

kundakçılık

ağaç

cinayet

ibrahim oktugan

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Okul Müdürü İbrahim Oktugan’ı öldüren 17 yaşındaki Y.K.'nın ilk kez suç işlemediği ortaya çıktı.Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Y.K., 5 Aralık 2023’te Eyüpsultan’da motorize devriye ekiplerine ruhsatsız tabancayla yakalandı. Götürüldüğü karakolda tutanak tutuldu ve para cezasıyla serbest bırakıldı. Zanlı, okuldan ihracına neden olan bu olayla ilgili emniyette verdiği ifadede, kurusıkıdan bozma tabancayı tanımadığı birinden satın aldığını söyledi.Y.K.’nın ifadesinde cinayetten üç gün önce 10 bin TL karşılığında Gaziosmanpaşa’da Mehmet Koçak isimli şahıstan alıp olay sonrası baraja attığını iddia ettiği tabancaya ilişkin araştırmalarını sürdüren polis bu silahın da kurusıkıdan bozma olduğunu değerlendiriyor. Polis, tabancayı satan şahsın gözaltına alınması için savcılıktan talimat bekliyor.Aslında başka bir okula nakledilmişY.K’nın okul içindeki disiplin kurallarına aykırı ilk hareketi, Final Akademi Anadolu Lisesi’nden ayrılmasına neden olan suçları değildi. Bu eğitim öğretim yılının başına kadar yine Eyüpsultan’da beş ay önce kapanan bir özel okulda öğrenci olan Y.K buradan Refhan Tümer Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne geçti. Eylül ayında okulda sigara içtiği tespit edildi. Aynı gün okul bahçesinde çocukların dinlenmesi için yapılan çardağı ve bahçedeki ağaçları yaktığı iddia edildi. 2 ay sonra da okuldan kendi isteğiyle ayrılarak Eyüpsultan Özel Final Akademi Anadolu Lisesi’ne naklini aldı. Kısa bir süre sonra burada yaptığı davranışlar nedeniyle müdür İbrahim Oktugan’la karşı karşıya geldi. Özel Eyüpsultan Final Akademi Anadolu Lisesi’nden atılmadığını, başka bir özel okula ilesinin isteğiyle nakil aldırdığını söyleyen yetkililer cinayetin işlendiği günlerde Y.K’nın aslında başka bir özel okulda kayıtlı öğrenci olduğunu belirtti.Daha önceki okulunda da ağaç ve çardakları yakmışRefhan Tümer Çok Programlı Anadolu Lisesi’nden bazı öğretmen ve öğrenciler, Y.K ile ilgili şunları anlattı:

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