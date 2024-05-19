https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/israilin-dun-geceki-gazze-saldirilarinda-40tan-fazla-kisi-yasamini-yitirdi-1083971297.html

İsrail'in dün geceki Gazze saldırılarında 40'tan fazla kişi yaşamını yitirdi

İsrail'in dün geceki Gazze saldırılarında 40'tan fazla kişi yaşamını yitirdi

Sputnik Türkiye

Kara harekatını Refah’a doğru genişleten İsrail ordusunun gece boyu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 40'tan fazla Filistinli öldü... 19.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-19T12:06+0300

2024-05-19T12:06+0300

2024-05-19T12:06+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

gazze

gazze şeridi

refah

refah sınır kapısı

can kaybı

ortadoğu

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İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 226. gününde de devam ediyor.Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun gece boyunca hava ve karadan Gazze'nin farklı noktalarında gerçekleştirdiği 3 katliamda çoğu çocuk ve kadın 40'tan fazla kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.İsrail'in insansız hava aracıyla (İHA) Gazze kent merkezine düzenlediği saldırıda Gazze Şeridi Merkezi Kentler Soruşturma Müdürü Zahir Hamid el-Huli ile yardımcısı Cihad el-Humeydi de yaşamını yitirdi.Görgü tanıkları, İsrail topçularının Nusayrat, Bureyc ve Cibaliya mülteci kampları ile Beyt Lahiya, Refah ve Gazze kentlerine yoğun saldırlar düzenlediğini aktardı.İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin cenazelerinin bir kısmının Kemal Advan Hastanesi'ne getirildiği ancak enkaz altında halen cesetlerin bulunduğu belirtildi.Filistin resmi haber ajansı WAFA, sabah saatlerinde yayınladığı haberinde, İsrail ordusunun, Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir yerleşim alanını hedef alması sonucu en az 20 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, onlarca Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240516/misir-lideri-sisi-israil-gazzeye-yonelik-ablukayi-sikilastirmya-calisiyor-1083898857.html

israil

gazze

gazze şeridi

refah

refah sınır kapısı

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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, refah, refah sınır kapısı, can kaybı, ortadoğu