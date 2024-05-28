https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/ukraynali-esir-harkovdaki-savunmada-buyuk-bosluk-vardi-1084263301.html
Ukraynalı esir: Harkov’daki savunmada büyük boşluk var
Ukraynalı esir: Harkov’daki savunmada büyük boşluk var
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Harkov bölgesindeki ilerleyişi sırasında esir alınan Ukraynalı asker, Ukrayna ordusunun Rusya sınırında mayın tarlaları dahil... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T08:59+0300
2024-05-28T08:59+0300
2024-05-28T08:57+0300
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Sputnik’e konuşan Ukraynalı esir Aleksandr İlyinitskiy, “Harkov’daki savunma sisteminde büyük boşluklar olduğunu söyleyebilirim. Oraya girmek çok kolay. Ciddi hiçbir savunma yok. Bizi getirdiler ve orada her şeyin hazır olduğu, her yerde mayın tarlalarının olduğunu söylediler” ifadesini kullandı.Ukraynalı askerlerin, her yere mayın döşendiğinden emin olduğu için sadece bir sektörde belli güzergahları kontrol ettiğini anlatan İlyinitskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:Eski Ukraynalı sınır muhafızı, “Rus askerler beklemediğimiz yönlerden geldi” diye ekledi.Rusya Silahlı Kuvvetleri, Harkov bölgesinde ilerlemeye devam ediyor. Dün Harkov bölgesindeki İvanovka köyünün de Rus askerlerin kontrolüne geçtiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/fsb-ukraynali-gizli-servisleri-rusya-sinirinda-istihbarat-faaliyetlerini-artiriyor-1084262062.html
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Ukraynalı esir: Harkov’daki savunmada büyük boşluk var
Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Harkov bölgesindeki ilerleyişi sırasında esir alınan Ukraynalı asker, Ukrayna ordusunun Rusya sınırında mayın tarlaları dahil yeterli ölçüde savunma çalışmaları yapmadığını belirterek, “Rus askerler beklemediğimiz yönlerden geldi” dedi.
Sputnik’e konuşan Ukraynalı esir Aleksandr İlyinitskiy, “Harkov’daki savunma sisteminde büyük boşluklar olduğunu söyleyebilirim. Oraya girmek çok kolay. Ciddi hiçbir savunma yok. Bizi getirdiler ve orada her şeyin hazır olduğu, her yerde mayın tarlalarının olduğunu söylediler” ifadesini kullandı.
Ukraynalı askerlerin, her yere mayın döşendiğinden emin olduğu için sadece bir sektörde belli güzergahları kontrol ettiğini anlatan İlyinitskiy, sözlerini şöyle sürdürdü:
Harkov bölgesinin Krasnoye köyüne geldiğimizde bize orman ve tarlaların mayınlı olduğu söylendi. Ama Rus askerler oraya girdi ve hiçbir yerin mayınlı olmadığı ortaya çıktı. Bize 'mayın var' dedikleri için biz oraları kontrol etmedik.
Eski Ukraynalı sınır muhafızı, “Rus askerler beklemediğimiz yönlerden geldi” diye ekledi.
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Harkov bölgesinde ilerlemeye devam ediyor. Dün Harkov bölgesindeki İvanovka köyünün de Rus askerlerin kontrolüne geçtiği bildirildi.