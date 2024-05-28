https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/fsb-ukraynali-gizli-servisleri-rusya-sinirinda-istihbarat-faaliyetlerini-artiriyor-1084262062.html

FSB: Ukraynalı gizli servisleri Rusya sınırında istihbarat faaliyetlerini artırıyor

FSB: Ukraynalı gizli servisleri Rusya sınırında istihbarat faaliyetlerini artırıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktör Yardımcısı Kulişov, Ukrayna gizli servislerin Batılı hamilerinin desteğiyle Rusya sınırındaki istihbarat... 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T07:31+0300

2024-05-28T07:31+0300

2024-05-28T07:57+0300

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rusya federal güvenlik servisi (fsb)

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FSB Direktör Yardımcısı ve Sınır Muhafıza Servisi Başkanı Vladimir Kulişov, Rusya’da kutlanan Sınır Muhafızı Günü vesilesiyle Sputnik’e yaptığı açıklamada, Ukrayna gizli servislerinin Rusya sınırındaki faaliyetiyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:Kulişov, “Genel olarak Rusya-Ukrayna sınırında gerilim devam ediyor” diye ekledi.Daha önce Sınır Muhafıza Servisi, Ukraynalı silahlı oluşumları ve sabotaj-keşif gruplarının Rusya topraklarına sızma girişimlerinin yaşandığını belirterek Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik özel askeri harekatının başladığı günden bu yana bu türden 29 girişimin engellendiğini bildirmişti.‘NATO, Rusya’ya nükleer saldırı konusunu işliyor’NATO’nun da Rusya sınırlarında istihbarat faaliyetlerini artırdığına dikkat çeken Rus yetkili, sözlerini şöyle sürdürdü:Kulişov, “Böyle bir durum, sınırları korumaya ve savunmaya yönelik uygun tedbirler almaya zorluyor” diye kaydetti.

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