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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/fsb-ukraynali-gizli-servisleri-rusya-sinirinda-istihbarat-faaliyetlerini-artiriyor-1084262062.html
FSB: Ukraynalı gizli servisleri Rusya sınırında istihbarat faaliyetlerini artırıyor
FSB: Ukraynalı gizli servisleri Rusya sınırında istihbarat faaliyetlerini artırıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktör Yardımcısı Kulişov, Ukrayna gizli servislerin Batılı hamilerinin desteğiyle Rusya sınırındaki istihbarat... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T07:31+0300
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FSB Direktör Yardımcısı ve Sınır Muhafıza Servisi Başkanı Vladimir Kulişov, Rusya’da kutlanan Sınır Muhafızı Günü vesilesiyle Sputnik’e yaptığı açıklamada, Ukrayna gizli servislerinin Rusya sınırındaki faaliyetiyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:Kulişov, “Genel olarak Rusya-Ukrayna sınırında gerilim devam ediyor” diye ekledi.Daha önce Sınır Muhafıza Servisi, Ukraynalı silahlı oluşumları ve sabotaj-keşif gruplarının Rusya topraklarına sızma girişimlerinin yaşandığını belirterek Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik özel askeri harekatının başladığı günden bu yana bu türden 29 girişimin engellendiğini bildirmişti.‘NATO, Rusya’ya nükleer saldırı konusunu işliyor’NATO’nun da Rusya sınırlarında istihbarat faaliyetlerini artırdığına dikkat çeken Rus yetkili, sözlerini şöyle sürdürdü:Kulişov, “Böyle bir durum, sınırları korumaya ve savunmaya yönelik uygun tedbirler almaya zorluyor” diye kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/ukrayna-ordusu-luganska-yasakli-misket-bombalari-ile-fuze-saldirisi-duzenledi-1084257886.html
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rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), fsb, ukrayna, ukrayna ordusu, sabotaj, gizli servis, istihbarat, sınır, sınır muhafızları, rus sınır muhafızları, askeri operasyon, nato, batı, nükleer saldırı
rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), fsb, ukrayna, ukrayna ordusu, sabotaj, gizli servis, istihbarat, sınır, sınır muhafızları, rus sınır muhafızları, askeri operasyon, nato, batı, nükleer saldırı

FSB: Ukraynalı gizli servisleri Rusya sınırında istihbarat faaliyetlerini artırıyor

07:31 28.05.2024 (güncellendi: 07:57 28.05.2024)
© Sputnik / Aleksandr KondratyukRusya Sınır Muhafıza Servisi
Rusya Sınır Muhafıza Servisi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
© Sputnik / Aleksandr Kondratyuk
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktör Yardımcısı Kulişov, Ukrayna gizli servislerin Batılı hamilerinin desteğiyle Rusya sınırındaki istihbarat faaliyetini artırdığını belirtti.
FSB Direktör Yardımcısı ve Sınır Muhafıza Servisi Başkanı Vladimir Kulişov, Rusya’da kutlanan Sınır Muhafızı Günü vesilesiyle Sputnik’e yaptığı açıklamada, Ukrayna gizli servislerinin Rusya sınırındaki faaliyetiyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Ukrayna gizli servisleri, Başta ABD ve İngiltere olmak üzere Batılı hamilerinin desteğiyle, istihbarat faaliyetlerini artırıyor. Onlar, sınır bölgede yaşayan vatandaşları istihbarat ve sabotaj faaliyetlerinin içine çekmeye çalışıyorlar.
Kulişov, “Genel olarak Rusya-Ukrayna sınırında gerilim devam ediyor” diye ekledi.
Daha önce Sınır Muhafıza Servisi, Ukraynalı silahlı oluşumları ve sabotaj-keşif gruplarının Rusya topraklarına sızma girişimlerinin yaşandığını belirterek Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik özel askeri harekatının başladığı günden bu yana bu türden 29 girişimin engellendiğini bildirmişti.

‘NATO, Rusya’ya nükleer saldırı konusunu işliyor’

NATO’nun da Rusya sınırlarında istihbarat faaliyetlerini artırdığına dikkat çeken Rus yetkili, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ayrıca NATO birliklerinin harekat ve savaş eğitimiyle ilgili faaliyetlerinin yoğunluğu da artıyor. Bu faaliyetler kapsamında, Rusya Federasyonu’na karşı savaş senaryoları işleniyor. Bu senaryolar arasında, topraklarımıza yönelik nükleer saldırı konusu da yer alıyor.

Kulişov, “Böyle bir durum, sınırları korumaya ve savunmaya yönelik uygun tedbirler almaya zorluyor” diye kaydetti.
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