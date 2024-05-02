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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/ukrayna-yasak-dinlemiyor-donetske-yasakli-misket-bombalariyla-saldiri-duzenlendi-1083412473.html
Ukrayna yasak dinlemiyor: Donetsk'e yasaklı misket bombalarıyla saldırı düzenlendi
Ukrayna yasak dinlemiyor: Donetsk'e yasaklı misket bombalarıyla saldırı düzenlendi
Sputnik Türkiye
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Donetsk'in Gorlovka kentine NATO standardındaki 155 mm kalibreli 4 misket bombasıyla yeni bir saldırı düzenlediği bildirildi. 02.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-02T17:24+0300
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Rusya Federasyonu'na bağlanan yeni bölgeleri hedef almayı sürdüren Ukraynalı güçler, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) yerleşim yerlerini yasaklı misket bombalarıyla bir kez daha hedef aldı.Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi DHC Temsilciliği, Donetsk'in Gorlovka kentine NATO'nun standart kalibresi olan 155 mm kalibreli 4 misket bombası atıldığını belirtti.Temsilcilik, Donetsk'in Kievskiy semtine de 155 mm kalibreli 2 havan mermisiyle saldırıldığını ifade etti.Misket bombalarının patlama anında binlerce küçük bomba da geniş bir alana yayılıyor ve bu bombaların bazıları anında patlamıyor. Bu da bu küçük bombaların daha sonra patlaması ile sivil yaralanma ve ölümlerine sebep olabiliyor. Bu nedenle misket bombalarının kullanımı ve stoklanması pek çok ülkede yasak.155 mm'lik mermiler, NATO ülkeleri tarafından kullanılıyor. ABD, Kiev'e 155 mm kalibreli M777 uzun menzilli obüsler tedarik etmiş olup Ukrayna birlikleri bunları Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerindeki kentleri bombalamak için aktif olarak kullanıyor. Ayrıca Ukrayna birliklerine bu kalibredeki mermileri kullanan Alman PzH 2000 kundağı motorlu topçu sistemleri, Polonya yapımı Krab kundağı motorlu silahlar ve Fransız CAESAR kundağı motorlu topçu sistemleri temin edildi.Gorlovka, Donetsk'in 50 kilometre kuzeyinde yer alıyor ve şehir, 'Stirol' kimya şirketine ve kömür madenciliği işletmelerine ev sahipliği yapıyor. Burası DHC'nin en kalabalık yerleşimlerinden biri olup Donbass'taki çatışmalar başlamadan önce Gorlovka'nın nüfusu 250 binin üzerindeydi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/rusya-bolgelerinde-12-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1083389277.html
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ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, misket bombası, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk, gorlovka, nato
ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, misket bombası, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk, gorlovka, nato

Ukrayna yasak dinlemiyor: Donetsk'e yasaklı misket bombalarıyla saldırı düzenlendi

17:24 02.05.2024 (güncellendi: 17:26 02.05.2024)
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Multimedya arşivine gidinA Russian army engineer is carrying out a combat mission aimed to demine the liberated town in the Donetsk People's Republic (DPR)
A Russian army engineer is carrying out a combat mission aimed to demine the liberated town in the Donetsk People's Republic (DPR) - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Donetsk'in Gorlovka kentine NATO standardındaki 155 mm kalibreli 4 misket bombasıyla yeni bir saldırı düzenlediği bildirildi.
Rusya Federasyonu'na bağlanan yeni bölgeleri hedef almayı sürdüren Ukraynalı güçler, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) yerleşim yerlerini yasaklı misket bombalarıyla bir kez daha hedef aldı.

Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi DHC Temsilciliği, Donetsk'in Gorlovka kentine NATO'nun standart kalibresi olan 155 mm kalibreli 4 misket bombası atıldığını belirtti.

Temsilcilik, Donetsk'in Kievskiy semtine de 155 mm kalibreli 2 havan mermisiyle saldırıldığını ifade etti.

Misket bombalarının patlama anında binlerce küçük bomba da geniş bir alana yayılıyor ve bu bombaların bazıları anında patlamıyor. Bu da bu küçük bombaların daha sonra patlaması ile sivil yaralanma ve ölümlerine sebep olabiliyor. Bu nedenle misket bombalarının kullanımı ve stoklanması pek çok ülkede yasak.

155 mm'lik mermiler, NATO ülkeleri tarafından kullanılıyor. ABD, Kiev'e 155 mm kalibreli M777 uzun menzilli obüsler tedarik etmiş olup Ukrayna birlikleri bunları Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerindeki kentleri bombalamak için aktif olarak kullanıyor. Ayrıca Ukrayna birliklerine bu kalibredeki mermileri kullanan Alman PzH 2000 kundağı motorlu topçu sistemleri, Polonya yapımı Krab kundağı motorlu silahlar ve Fransız CAESAR kundağı motorlu topçu sistemleri temin edildi.

Gorlovka, Donetsk'in 50 kilometre kuzeyinde yer alıyor ve şehir, 'Stirol' kimya şirketine ve kömür madenciliği işletmelerine ev sahipliği yapıyor. Burası DHC'nin en kalabalık yerleşimlerinden biri olup Donbass'taki çatışmalar başlamadan önce Gorlovka'nın nüfusu 250 binin üzerindeydi.
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