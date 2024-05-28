https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/ukrayna-ordusu-1750den-fazla-asker-daha-kaybetti-1084279731.html

Ukrayna ordusu 1750'den fazla asker daha kaybetti

Ukrayna ordusu 1750'den fazla asker daha kaybetti

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun son 24 saatte 1750'den fazla asker kaybettiğini, Kiev'e ait 1 MiG-29 savaş uçağının imha edildiğini duyurdu. 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T14:10+0300

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2024-05-28T14:10+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

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ukrayna krizi

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Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekat kapsamındaki faaliyetleri sürerken Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte yaşanan gelişmeleri aktardı.Bakanlığın açıklamasına göre Ukrayna ordusunun bir gün içindeki toplam kaybı 1760 asker oldu. Rus ordusu Harkov Bölgesi'nde düşmanın savunma hattının derinliklerine doğru ilerlemeye devam etti ve diğer istikametlerdeki konumunu iyileştirdi.14 karşı saldırıyı akamete uğratan Rus birlikler, 1 MiG-29 savaş uçağı, 39 İHA, 1 ABD yapımı ATACMS operasyonel taktik füzesi, 7 Fransa yapımı Hammer güdümlü hava bombası ile 1 ABD yapımı HIMARS roketini imha etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/ukrayna-ordusu-kaciyor-rus-ordusu-iki-koyu-daha-kontrol-altina-aldi-1084242607.html

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