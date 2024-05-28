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İrlanda, Filistin devletini resmi olarak tanıdı
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/ukrayna-ordusu-1750den-fazla-asker-daha-kaybetti-1084279731.html
Ukrayna ordusu 1750'den fazla asker daha kaybetti
Ukrayna ordusu 1750'den fazla asker daha kaybetti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun son 24 saatte 1750'den fazla asker kaybettiğini, Kiev'e ait 1 MiG-29 savaş uçağının imha edildiğini duyurdu. 28.05.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekat kapsamındaki faaliyetleri sürerken Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte yaşanan gelişmeleri aktardı.Bakanlığın açıklamasına göre Ukrayna ordusunun bir gün içindeki toplam kaybı 1760 asker oldu. Rus ordusu Harkov Bölgesi'nde düşmanın savunma hattının derinliklerine doğru ilerlemeye devam etti ve diğer istikametlerdeki konumunu iyileştirdi.14 karşı saldırıyı akamete uğratan Rus birlikler, 1 MiG-29 savaş uçağı, 39 İHA, 1 ABD yapımı ATACMS operasyonel taktik füzesi, 7 Fransa yapımı Hammer güdümlü hava bombası ile 1 ABD yapımı HIMARS roketini imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/ukrayna-ordusu-kaciyor-rus-ordusu-iki-koyu-daha-kontrol-altina-aldi-1084242607.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, donbass, harkov
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, donbass, harkov

Ukrayna ordusu 1750'den fazla asker daha kaybetti

14:10 28.05.2024
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Multimedya arşivine gidinA Russian serviceman of a mobile anti-aircraft unit stands guard by a UAZ truck mounted with a DShK machine gun as he is on combat duty for repelling attacks of Ukrainian unmanned aerial vehicles in the course of Russia's military operation in Ukraine
A Russian serviceman of a mobile anti-aircraft unit stands guard by a UAZ truck mounted with a DShK machine gun as he is on combat duty for repelling attacks of Ukrainian unmanned aerial vehicles in the course of Russia's military operation in Ukraine - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun son 24 saatte 1750'den fazla asker kaybettiğini, Kiev'e ait 1 MiG-29 savaş uçağının imha edildiğini duyurdu.
Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekat kapsamındaki faaliyetleri sürerken Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte yaşanan gelişmeleri aktardı.

Bakanlığın açıklamasına göre Ukrayna ordusunun bir gün içindeki toplam kaybı 1760 asker oldu.

Rus ordusu Harkov Bölgesi'nde düşmanın savunma hattının derinliklerine doğru ilerlemeye devam etti ve diğer istikametlerdeki konumunu iyileştirdi.

14 karşı saldırıyı akamete uğratan Rus birlikler, 1 MiG-29 savaş uçağı, 39 İHA, 1 ABD yapımı ATACMS operasyonel taktik füzesi, 7 Fransa yapımı Hammer güdümlü hava bombası ile 1 ABD yapımı HIMARS roketini imha etti.
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2024
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