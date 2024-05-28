https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/turkiyede-emekli-sayisi-turkiyede-emekli-sayisi-ne-kadar-1084275239.html

Türkiye’de emekli sayısı: Türkiye'de emekli sayısı ne kadar?

Türkiye’de emekli sayısı: Türkiye'de emekli sayısı ne kadar?

Sputnik Türkiye

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye'deki 16 milyon 154 bin 322 emeklinin yarısı 10 büyükşehirde yaşıyor. En fazla... 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T13:52+0300

2024-05-28T13:52+0300

2024-05-28T13:52+0300

türkiye

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Türkiye Emekliler Derneği'nin yaptığı araştırmaya göre, Türkiye'de bulunan emeklilerin yarısı 10 büyükşehirde ikamet ediyor. Türkiye'de kaç emekli var?TÜED'in yaptığı araştırmacalar neticesinde Türkiye'de 16 milyon 154 bin 322 kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yaşlılık aylığı aldığı belirtildi.Türkiye’de en fazla emekli nüfusa sahip iller hangileri? Türkiye'de en çok emekli nüfusun bulunduğu illerin başında 3 milyon 240 bin kişiyle İstanbul yer alıyor. Türkiye'deki toplam emekli nüfusunun yüzde 20'si bu şehirde yaşıyor.İstanbul'un ardından en yoğun emekli nüfusuna sahip iller sıralamasına göre rakamlar şöyle: Başkent Ankara'da 1 milyon 261 bin 552 emekli bulunuyor. Başkent'in ardından İzmir 1 milyon 176 bin 709 kişiyle üçüncü sırada yer alıyor. İzmir'in ardından 720 bin 435 kişiyle Bursa dördüncü sırada yer alıyor. Bursa'nın ardından Antalya 495 bin 70 kişiyle beşinci sırada yer alıyor. Antalya'nın ardından Adana 399 bin 524 kişiyle altıncı sırada yer alıyor. Adana'nın ardından 393 bin 837 kişiyle Konya yedinci sırada geliyor. Sekizinci sırada ise, 391 bin 756 kişiyle Kocaeli kenti bulunuyor. Dokuzuncu sırada 361 bin 466 kişiyle Balıkesir şehri yer alıyor. Listenin onuncu sırasında ise 334 bin 22 kişiyle Mersin yer alıyor.En fazla emeklinin yaşadığı il 'Balıkesir'Nüfusu yaklaşık 1 milyon 273 bin olan Balıkesir, yüzde 28 ile nüfusuna oranla en fazla emeklinin yaşadığı kent olarak kaydedildi.En az emeklinin yaşadığı şehir 'Ardahan'Ardahan, 10 bin 814 kişiyle en az emekli nüfusuna sahip illerin başında yer alırken Ardahan'ı ikinci sırada13 bin 98 kişiyle Bayburt takip etti. Üçüncü sırada ise 13 bin 294 kişiyle Tunceli bulunuyor.TÜED'in araştırmalarına göre emekli nüfusun özellikle Marmara, Ege, İç Anadolu’nun bir kısmı ve Akdeniz Bölgesi’nde yoğunlaştığı tespit edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/milyonlarca-emekliyi-ilgilendiriyor-bayram-ikramiyesi-ve-maaslar-toplu-halde-odenir-mi-1084268181.html

türkiye

ardahan

balıkesir

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