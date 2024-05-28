https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/tavuga-tecavuz-ederken-goruntulendi-haluk-leventten-acil-cagri-geldi-1084262476.html
Tavuğa tecavüz ederken görüntülendi: Haluk Levent'ten 'acil çağrı' geldi
Tavuğa tecavüz ederken görüntülendi: Haluk Levent'ten 'acil çağrı' geldi
Sputnik Türkiye
Mersin'de yaşandığı iddia edilen tavuğa tecavüz olayı, sosyal medyada büyük tepki topladı. Bir şahsın, tavuğa tecavüz ettiği anlar cep telefonu ile kaydedildi... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T08:25+0300
2024-05-28T08:25+0300
2024-05-28T08:25+0300
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tavuk çiftliği
tecavüz
tecavüz yasası
haluk levent
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Tavuğa tecavüzün görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Mersin’in Toroslar ilçesinde bir şahıs tavuğa tecavüz ederken görüntülendi. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken mahalle muhtarı ile birlikte polis ekiplerine şikayette bulundu.Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan şikayet üzerine harekete geçerek sapığı gözaltına aldı. İmece Gazetesi’nin haberine göre; emniyette ifadesi alınan M.S isimli şahıs 'bir anlık hislerinin kurbanı' olduğunu iddia etti. Tutuklama istemiyle Mersin Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen M.S. isimli şahıs, “Hayvana kötü muamele ve cinsel istismar” suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Haluk Levent de bir paylaşımda bulunarak “Mersinde tavuğa tecavüz videosunu izledim az önce. Buraya videoyu koyamıyorum. Ama yerini bilen var ise bizlerle irtibata geçsin lütfen, Büyük ihtimal ile ölür ama hızlı davranırsak Kemalpaşadaki çiftlikte ameliyata alabiliriz.” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/deniz-akkayadan-kendi-kizi-icin-suclama-bana-saldirdi-ve-balkona-kilitledi-1084260763.html
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mersin, tavuk, tavuk çiftliği, tecavüz, tecavüz yasası, haluk levent
mersin, tavuk, tavuk çiftliği, tecavüz, tecavüz yasası, haluk levent
Tavuğa tecavüz ederken görüntülendi: Haluk Levent'ten 'acil çağrı' geldi
Mersin'de yaşandığı iddia edilen tavuğa tecavüz olayı, sosyal medyada büyük tepki topladı. Bir şahsın, tavuğa tecavüz ettiği anlar cep telefonu ile kaydedildi ve görüntüler sosyal medyada yayıldı. Olayın ardından ünlü sanatçı Haluk Levent de konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Levent, "Yerini bilen var ise bizlerle irtibata geçsin" dedi.
Tavuğa tecavüzün görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Mersin’in Toroslar ilçesinde bir şahıs tavuğa tecavüz ederken görüntülendi. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken mahalle muhtarı ile birlikte polis ekiplerine şikayette bulundu.
Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan şikayet üzerine harekete geçerek sapığı gözaltına aldı. İmece Gazetesi’nin haberine göre; emniyette ifadesi alınan M.S isimli şahıs 'bir anlık hislerinin kurbanı' olduğunu iddia etti. Tutuklama istemiyle Mersin Cumhuriyet Savcılığına sevk edilen M.S. isimli şahıs, “Hayvana kötü muamele ve cinsel istismar” suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Haluk Levent de bir paylaşımda bulunarak “Mersinde tavuğa tecavüz videosunu izledim az önce. Buraya videoyu koyamıyorum. Ama yerini bilen var ise bizlerle irtibata geçsin lütfen, Büyük ihtimal ile ölür ama hızlı davranırsak Kemalpaşadaki çiftlikte ameliyata alabiliriz.” ifadelerini kullandı.