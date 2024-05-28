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SON DAKİKA | İspanya Filistin'i resmen tanıdı
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/rus-ka-52-helikopterinden-ukrayna-ordusunun-kamufle-edilmis-mevzilerine-nokta-atis-1084266246.html
Rus Ka-52 helikopterinden Ukrayna ordusunun kamufle edilmiş mevzilerine nokta atış
Rus Ka-52 helikopterinden Ukrayna ordusunun kamufle edilmiş mevzilerine nokta atış
Sputnik Türkiye
Rusya'nın en gelişmiş savaş helikopterlerinden Ka-52, Ukrayna ordusuna ait kamufle edilmiş teçhizatı ve askerleri imha etti. 28.05.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde görev yapan Ka-52 helikopteri mürettebatının operasyon anındaki görüntülerini yayınladı.Ka-52 mürettebatı, 'Tsentr' (Merkez) askeri grubunun sorumluluk alanındaki faaliyet sırasında Ukrayna ordusunun kamufle edilmiş teçhizat ve askerlerini güdümsüz hava roketleriyle hedef aldı.Nokta atış gerçekleştirip tanımlanan hedefleri başarıyla imha eden Rus mürettebat, termal tuzaklar kurarak roketsavar manevrası gerçekleştirdi ve bir sonraki uçuşa hazırlanmak için ana hava üssüne döndü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/rus-helikopterler-harkovda-ukraynanin-kamufle-edilmis-techizatini-vurdu-1084161122.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ka-52, ka-52 helikopteri, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu
rusya, rusya savunma bakanlığı, ka-52, ka-52 helikopteri, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu

Rus Ka-52 helikopterinden Ukrayna ordusunun kamufle edilmiş mevzilerine nokta atış

09:52 28.05.2024 (güncellendi: 10:01 28.05.2024)
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Rusya'nın en gelişmiş savaş helikopterlerinden Ka-52, Ukrayna ordusuna ait kamufle edilmiş teçhizatı ve askerleri imha etti.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde görev yapan Ka-52 helikopteri mürettebatının operasyon anındaki görüntülerini yayınladı.
Ka-52 mürettebatı, 'Tsentr' (Merkez) askeri grubunun sorumluluk alanındaki faaliyet sırasında Ukrayna ordusunun kamufle edilmiş teçhizat ve askerlerini güdümsüz hava roketleriyle hedef aldı.

Nokta atış gerçekleştirip tanımlanan hedefleri başarıyla imha eden Rus mürettebat, termal tuzaklar kurarak roketsavar manevrası gerçekleştirdi ve bir sonraki uçuşa hazırlanmak için ana hava üssüne döndü.
Rus savaş helikopteri Mi-35M - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2024
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24 Mayıs, 11:21
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