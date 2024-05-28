https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/rus-ka-52-helikopterinden-ukrayna-ordusunun-kamufle-edilmis-mevzilerine-nokta-atis-1084266246.html
Rus Ka-52 helikopterinden Ukrayna ordusunun kamufle edilmiş mevzilerine nokta atış
Rus Ka-52 helikopterinden Ukrayna ordusunun kamufle edilmiş mevzilerine nokta atış
Sputnik Türkiye
Rusya'nın en gelişmiş savaş helikopterlerinden Ka-52, Ukrayna ordusuna ait kamufle edilmiş teçhizatı ve askerleri imha etti. 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T09:52+0300
2024-05-28T09:52+0300
2024-05-28T10:01+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde görev yapan Ka-52 helikopteri mürettebatının operasyon anındaki görüntülerini yayınladı.Ka-52 mürettebatı, 'Tsentr' (Merkez) askeri grubunun sorumluluk alanındaki faaliyet sırasında Ukrayna ordusunun kamufle edilmiş teçhizat ve askerlerini güdümsüz hava roketleriyle hedef aldı.Nokta atış gerçekleştirip tanımlanan hedefleri başarıyla imha eden Rus mürettebat, termal tuzaklar kurarak roketsavar manevrası gerçekleştirdi ve bir sonraki uçuşa hazırlanmak için ana hava üssüne döndü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/rus-helikopterler-harkovda-ukraynanin-kamufle-edilmis-techizatini-vurdu-1084161122.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ka-52, ka-52 helikopteri, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu
Rus Ka-52 helikopterinden Ukrayna ordusunun kamufle edilmiş mevzilerine nokta atış
09:52 28.05.2024 (güncellendi: 10:01 28.05.2024)
Rusya'nın en gelişmiş savaş helikopterlerinden Ka-52, Ukrayna ordusuna ait kamufle edilmiş teçhizatı ve askerleri imha etti.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde görev yapan Ka-52 helikopteri mürettebatının operasyon anındaki görüntülerini yayınladı.
Ka-52 mürettebatı, 'Tsentr' (Merkez) askeri grubunun sorumluluk alanındaki faaliyet sırasında Ukrayna ordusunun kamufle edilmiş teçhizat ve askerlerini güdümsüz hava roketleriyle hedef aldı.
Nokta atış gerçekleştirip tanımlanan hedefleri başarıyla imha eden Rus mürettebat, termal tuzaklar kurarak roketsavar manevrası gerçekleştirdi ve bir sonraki uçuşa hazırlanmak için ana hava üssüne döndü.