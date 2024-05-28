https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/rus-ka-52-helikopterinden-ukrayna-ordusunun-kamufle-edilmis-mevzilerine-nokta-atis-1084266246.html

Rus Ka-52 helikopterinden Ukrayna ordusunun kamufle edilmiş mevzilerine nokta atış

Rus Ka-52 helikopterinden Ukrayna ordusunun kamufle edilmiş mevzilerine nokta atış

Sputnik Türkiye

Rusya'nın en gelişmiş savaş helikopterlerinden Ka-52, Ukrayna ordusuna ait kamufle edilmiş teçhizatı ve askerleri imha etti. 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T09:52+0300

2024-05-28T09:52+0300

2024-05-28T10:01+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde görev yapan Ka-52 helikopteri mürettebatının operasyon anındaki görüntülerini yayınladı.Ka-52 mürettebatı, 'Tsentr' (Merkez) askeri grubunun sorumluluk alanındaki faaliyet sırasında Ukrayna ordusunun kamufle edilmiş teçhizat ve askerlerini güdümsüz hava roketleriyle hedef aldı.Nokta atış gerçekleştirip tanımlanan hedefleri başarıyla imha eden Rus mürettebat, termal tuzaklar kurarak roketsavar manevrası gerçekleştirdi ve bir sonraki uçuşa hazırlanmak için ana hava üssüne döndü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/rus-helikopterler-harkovda-ukraynanin-kamufle-edilmis-techizatini-vurdu-1084161122.html

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