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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/rus-helikopterler-harkovda-ukraynanin-kamufle-edilmis-techizatini-vurdu-1084161122.html
Rus helikopterler Harkov’da Ukrayna’nın kamufle edilmiş teçhizatını vurdu
Rus helikopterler Harkov’da Ukrayna’nın kamufle edilmiş teçhizatını vurdu
Sputnik Türkiye
Rus savaş helikopterleri Mi-35 ve Ka-52’nin Harkov bölgesinde Ukrayna ordusuna ait kamufle edilmiş askeri teçhizatını imha ettiği belirtildi. 24.05.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Hava kuvvetleri mürettebatları, Mi-35 ve Ka-52M helikopterleriyle ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu’nun sorumluluk alanında mevzilenen düşmanın mukavemet noktalarını ve kamufle edilmiş askeri teçhizatına yönelik güdümsüz füzelerle saldırılar gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.Füzeler fırlatıldıktan helikopterlerin ısı tuzakları bırakıp anti-füze manevralar gerçekleştirerek üslerine geri döndüğü bildirildi.Mi-35 helikopterinin komutanı Yuriy, görevde üç hava aracının yer aldığını belirterek şunu anlattı:Cephenin ilerisindeki keşif birimleri, tüm hedeflerin başarıyla imha edildiğini doğruladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/ukraynali-vekil-zelenskiy-savunma-hatti-ziyareti-sirasinda-aldatildi-1084159752.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus hava-uzay kuvvetleri, savaş helikopteri, mi-35, ka-52, ukrayna, ukrayna ordusu, harkov
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus hava-uzay kuvvetleri, savaş helikopteri, mi-35, ka-52, ukrayna, ukrayna ordusu, harkov

Rus helikopterler Harkov’da Ukrayna’nın kamufle edilmiş teçhizatını vurdu

11:21 24.05.2024
© Sputnik / Павел БедняковRus savaş helikopteri Mi-35M
Rus savaş helikopteri Mi-35M - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2024
© Sputnik / Павел Бедняков
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Rus savaş helikopterleri Mi-35 ve Ka-52’nin Harkov bölgesinde Ukrayna ordusuna ait kamufle edilmiş askeri teçhizatını imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Hava kuvvetleri mürettebatları, Mi-35 ve Ka-52M helikopterleriyle ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu’nun sorumluluk alanında mevzilenen düşmanın mukavemet noktalarını ve kamufle edilmiş askeri teçhizatına yönelik güdümsüz füzelerle saldırılar gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.
Füzeler fırlatıldıktan helikopterlerin ısı tuzakları bırakıp anti-füze manevralar gerçekleştirerek üslerine geri döndüğü bildirildi.
Mi-35 helikopterinin komutanı Yuriy, görevde üç hava aracının yer aldığını belirterek şunu anlattı:

Grubun başındaki Mi-35 helikopteri, Ukrayna’nın mukavemet noktasını güdümsüz füzelerle vurdu. Manevra sırasında düşmanın zırhlı araçları tespit edildi. Ka-52M mürettebatı bu hedefi imha etme kararını aldı. Saldırının ardından teçhizata ait mühimmatın da patladığını gördük. Görev başarıyla yerine getirildi.

Cephenin ilerisindeki keşif birimleri, tüm hedeflerin başarıyla imha edildiğini doğruladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2024
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