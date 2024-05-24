https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/rus-helikopterler-harkovda-ukraynanin-kamufle-edilmis-techizatini-vurdu-1084161122.html

Rus helikopterler Harkov’da Ukrayna’nın kamufle edilmiş teçhizatını vurdu

Rus helikopterler Harkov’da Ukrayna’nın kamufle edilmiş teçhizatını vurdu

Sputnik Türkiye

Rus savaş helikopterleri Mi-35 ve Ka-52’nin Harkov bölgesinde Ukrayna ordusuna ait kamufle edilmiş askeri teçhizatını imha ettiği belirtildi. 24.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-24T11:21+0300

2024-05-24T11:21+0300

2024-05-24T11:19+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

rus hava-uzay kuvvetleri

savaş helikopteri

mi-35

ka-52

ukrayna

ukrayna ordusu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/1e/1083297829_0:108:3257:1940_1920x0_80_0_0_13a5b884666adc5750300287f618ef43.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Hava kuvvetleri mürettebatları, Mi-35 ve Ka-52M helikopterleriyle ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu’nun sorumluluk alanında mevzilenen düşmanın mukavemet noktalarını ve kamufle edilmiş askeri teçhizatına yönelik güdümsüz füzelerle saldırılar gerçekleştirdi” ifadesine yer verildi.Füzeler fırlatıldıktan helikopterlerin ısı tuzakları bırakıp anti-füze manevralar gerçekleştirerek üslerine geri döndüğü bildirildi.Mi-35 helikopterinin komutanı Yuriy, görevde üç hava aracının yer aldığını belirterek şunu anlattı:Cephenin ilerisindeki keşif birimleri, tüm hedeflerin başarıyla imha edildiğini doğruladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/ukraynali-vekil-zelenskiy-savunma-hatti-ziyareti-sirasinda-aldatildi-1084159752.html

rusya

ukrayna

harkov

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus hava-uzay kuvvetleri, savaş helikopteri, mi-35, ka-52, ukrayna, ukrayna ordusu, harkov