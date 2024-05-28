https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/rus-disisleri-gunumuz-abd-liderleri-tarihsel-revizyonizm-sendromu-yasiyor-1084262561.html

Rus Dışişleri: Günümüz ABD liderleri tarihsel revizyonizm sendromu yaşıyor

Rus Dışişleri: Günümüz ABD liderleri tarihsel revizyonizm sendromu yaşıyor

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden’in, ülkesinin 2. Dünya Savaşı’nı tek başına kazandığı yönündeki sözlerini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı, günümüz ABD... 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T08:26+0300

2024-05-28T08:26+0300

2024-05-28T08:24+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

vladimir putin

abd

joe biden

donald trump

2. dünya savaşı

faşizm

zafer günü

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden’in, Ulusal Anma Günü vesilesiyle Arlington Askeri Mezarlığı’nda yaptığı konuşmada Amerikan askerlerinin 2. Dünya Savaşı sırasında Avrupa’yı özgürleştirdiği ve “kelimenin tam anlamıyla dünyayı kurtardığı” yönündeki sözlerini değerlendirdi.Bakanlık, Telegram paylaşımında, Amerikalı liderin, faşizme karşı kazanılan zaferde Sovyetler Birliği ve diğer ülkelerin rolünden bahsetmediğine dikkat çekerek şu yorumda bulundu.Biden’in, selefi Donald Trump’tan farklı olarak, faşizme karşı mücadele eden tüm savaşçılara saygı gösterme yeteneğinde olmadığı kaydedilen açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve dönemin ABD'li mevkidaşı Trump’ın dört yıl önce Elbe buluşmasının (Elbe Günü) 75. yıl dönümü dolayısıyla ortak açıklama yayımlandığı anımsatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/rusya-ve-cin-brics-gorusmeleri-sirasinda-kuresel-guney-ulkeleriyle-iliskileri-guclendirecek-1084230827.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, vladimir putin, abd, joe biden, donald trump, 2. dünya savaşı, faşizm, zafer günü, sovyetler birliği, sscb, elbe günü