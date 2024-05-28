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Rus Dışişleri: Günümüz ABD liderleri tarihsel revizyonizm sendromu yaşıyor
Rus Dışişleri: Günümüz ABD liderleri tarihsel revizyonizm sendromu yaşıyor
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ABD Başkanı Joe Biden’in, ülkesinin 2. Dünya Savaşı’nı tek başına kazandığı yönündeki sözlerini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı, günümüz ABD... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
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rusya dışişleri bakanlığı
vladimir putin
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joe biden
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2. dünya savaşı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden’in, Ulusal Anma Günü vesilesiyle Arlington Askeri Mezarlığı’nda yaptığı konuşmada Amerikan askerlerinin 2. Dünya Savaşı sırasında Avrupa’yı özgürleştirdiği ve “kelimenin tam anlamıyla dünyayı kurtardığı” yönündeki sözlerini değerlendirdi.Bakanlık, Telegram paylaşımında, Amerikalı liderin, faşizme karşı kazanılan zaferde Sovyetler Birliği ve diğer ülkelerin rolünden bahsetmediğine dikkat çekerek şu yorumda bulundu.Biden’in, selefi Donald Trump’tan farklı olarak, faşizme karşı mücadele eden tüm savaşçılara saygı gösterme yeteneğinde olmadığı kaydedilen açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve dönemin ABD'li mevkidaşı Trump’ın dört yıl önce Elbe buluşmasının (Elbe Günü) 75. yıl dönümü dolayısıyla ortak açıklama yayımlandığı anımsatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/rusya-ve-cin-brics-gorusmeleri-sirasinda-kuresel-guney-ulkeleriyle-iliskileri-guclendirecek-1084230827.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, vladimir putin, abd, joe biden, donald trump, 2. dünya savaşı, faşizm, zafer günü, sovyetler birliği, sscb, elbe günü

Rus Dışişleri: Günümüz ABD liderleri tarihsel revizyonizm sendromu yaşıyor

08:26 28.05.2024
© Sputnik / Виталий БелоусовRusya Dışişleri Bakanlığı
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
© Sputnik / Виталий Белоусов
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ABD Başkanı Joe Biden’in, ülkesinin 2. Dünya Savaşı’nı tek başına kazandığı yönündeki sözlerini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı, günümüz ABD liderlerinin “tarihsel revizyonizm sendromu” yaşadığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden’in, Ulusal Anma Günü vesilesiyle Arlington Askeri Mezarlığı’nda yaptığı konuşmada Amerikan askerlerinin 2. Dünya Savaşı sırasında Avrupa’yı özgürleştirdiği ve “kelimenin tam anlamıyla dünyayı kurtardığı” yönündeki sözlerini değerlendirdi.
Bakanlık, Telegram paylaşımında, Amerikalı liderin, faşizme karşı kazanılan zaferde Sovyetler Birliği ve diğer ülkelerin rolünden bahsetmediğine dikkat çekerek şu yorumda bulundu.
Günümüz ABD başkanları tarihsel revizyonizm sendromu yaşıyor.
Biden’in, selefi Donald Trump’tan farklı olarak, faşizme karşı mücadele eden tüm savaşçılara saygı gösterme yeteneğinde olmadığı kaydedilen açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve dönemin ABD'li mevkidaşı Trump’ın dört yıl önce Elbe buluşmasının (Elbe Günü) 75. yıl dönümü dolayısıyla ortak açıklama yayımlandığı anımsatıldı.
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