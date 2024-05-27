https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/rusya-ve-cin-brics-gorusmeleri-sirasinda-kuresel-guney-ulkeleriyle-iliskileri-guclendirecek-1084230827.html

‘Rusya ve Çin, BRICS görüşmeleri sırasında Küresel Güney ülkeleriyle ilişkileri güçlendirecek’

‘Rusya ve Çin, BRICS görüşmeleri sırasında Küresel Güney ülkeleriyle ilişkileri güçlendirecek’

Sputnik Türkiye

BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) 2024’teki etkinliklerinin, Rusya ve Çin’e Küresel Güney ülkeleriyle ilişkilerini daha etkin güçlendirme fırsatı... 27.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-27T10:04+0300

2024-05-27T10:04+0300

2024-05-27T10:04+0300

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brics

şanghay işbirliği örgütü (şiö)

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çin halk cumhuriyeti

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çokkutupluluk

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BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) 2024’teki etkinliklerinin, Rusya ve Çin’e Küresel Güney ülkeleriyle ilişkilerini daha etkin güçlendirme fırsatı verdiği belirtildi.Sky News Australia’nın Alexey Muraviev imzalı yazısında, “Rusya ve Çin, Küresel Güney ile ilişkilerini hiçbir manipülasyon olmadan geliştirmek istiyor. Bu programları, bu yılın sonlarına doğru ŞİÖ ve yeni yeni üyeler kabul eden BRICS zirveleri sırasında daha da geliştirilecek” ifadesine yer verildi.Moskova ve Pekin’in Küresel Güney ülkeleriyle bağlarını güçlendirmek için siyasi veya ekonomik baskıya başvurmadığı kaydedilen yazıda, bu politikanın, Washington ve müttefiklerinin uyguladığından daha cazip olduğu vurgulandı.Batı’nın dünyadaki nüfuzunu giderek kaybettiğini yazan Muraviev, Rusya ve Çin’in Küresel Güney ülkeleriyle karşılıklı yarara dayanan işbirliğinin yeni çok kutuplu dünyada alternatif güç merkezinin oluşumuna yardımcı olduğunu belirterek, “Batı, acı bir gerçekle karşı karşıya. Rusya ve Çin, Batı’nın kaybettiği zamana sahip” diye kaydetti.

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brics, şanghay işbirliği örgütü (şiö), rusya, çin, çin halk cumhuriyeti, güney, çok kutuplu dünya, çokkutupluluk