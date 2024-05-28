https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/rus-buyukelci-abd-sovyetlerin-fasizme-karsi-belirleyici-rolunu-kucumsemekle-mesgul-1084283105.html
Rus Büyükelçi: ABD, Sovyetler’in faşizme karşı belirleyici rolünü küçümsemekle meşgul
Rus Büyükelçi: ABD, Sovyetler’in faşizme karşı belirleyici rolünü küçümsemekle meşgul
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD yönetiminin, Sovyetler Birliği’nin faşizme karşı kazanılan zaferdeki rolünü küçümseme ve inkar etmekle... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T17:00+0300
2024-05-28T17:00+0300
2024-05-28T17:00+0300
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Antonov, ABD Başkanı Joe Biden’in, Ulusal Anma Günü vesilesiyle Arlington Askeri Mezarlığı’nda yaptığı konuşmada Amerikan askerlerinin 2. Dünya Savaşı sırasında Avrupa’yı özgürleştirdiği ve “kelimenin tam anlamıyla dünyayı kurtardığı” yönündeki sözlerini değerlendirdi.Rus diplomat, Telegram paylaşımında, “ABD yönetimi, Sovyetler Birliği’nin faşistlerin ezilmesindeki belirleyici rolünü alaycı bir şekilde küçümseme ve hatta inkar etme yoluna devam ediyor. Dünyada, Nazi Almanya’sı ve uydularına karşı mücadelede bizden daha fazla katlanan başka bir ülke yok. Neredeyse tüm Avrupa, Büyük Vatanseverlik Savaşı cephelerinde Kızıl Ordu’ya karşı savaştı. Bu gerçekler tartışılamaz” diye yazdı.Amerikalı politikacıların söyleminin günün ihtiyaçlarını karşılama amacını güttüğünü kaydeden Antonov, sözlerini şöyle sürdürdü:Bu konu hakkında konuşan bir diğer isim Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov olurken, Avrupa ülkelerindeki genç neslin II. Dünya Savaşı sırasında kimin kiminle savaştığını bilmediğini vurgulamış, onlara bu gerçeklerin öğretilmediğini söylemişti.Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, bir konuşmasında Amerikan askerlerinin İkinci Dünya Savaşı sırasında Avrupa’yı özgürleştirdiğini ve ‘kelimenin tam anlamıyla dünyayı kurtardığını’ savunmuş, faşizme karşı kazanılan zaferde SSCB ve diğer ülkelerin rolünden hiç bahsetmemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/peskov-batida-sscbnin-fasizme-karsi-mucadeledeki-rolu-carptirilmaya-calisiliyor-1084282894.html
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rusya, nazi almanyası, hitler, dünya, 2. dünya savaşı, ikinci dünya savaşı, abd, joe biden, anatoliy antonov, rusya'nın washington büyükelçiliği, washington dc
rusya, nazi almanyası, hitler, dünya, 2. dünya savaşı, ikinci dünya savaşı, abd, joe biden, anatoliy antonov, rusya'nın washington büyükelçiliği, washington dc
Rus Büyükelçi: ABD, Sovyetler’in faşizme karşı belirleyici rolünü küçümsemekle meşgul
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD yönetiminin, Sovyetler Birliği’nin faşizme karşı kazanılan zaferdeki rolünü küçümseme ve inkar etmekle meşgul olduğunu belirtti.
Antonov, ABD Başkanı Joe Biden’in, Ulusal Anma Günü vesilesiyle Arlington Askeri Mezarlığı’nda yaptığı konuşmada Amerikan askerlerinin 2. Dünya Savaşı sırasında Avrupa’yı özgürleştirdiği ve “kelimenin tam anlamıyla dünyayı kurtardığı” yönündeki sözlerini değerlendirdi.
Rus diplomat, Telegram paylaşımında, “ABD yönetimi, Sovyetler Birliği’nin faşistlerin ezilmesindeki belirleyici rolünü alaycı bir şekilde küçümseme ve hatta inkar etme yoluna devam ediyor. Dünyada, Nazi Almanya’sı ve uydularına karşı mücadelede bizden daha fazla katlanan başka bir ülke yok. Neredeyse tüm Avrupa, Büyük Vatanseverlik Savaşı cephelerinde Kızıl Ordu’ya karşı savaştı. Bu gerçekler tartışılamaz” diye yazdı.
Amerikalı politikacıların söyleminin günün ihtiyaçlarını karşılama amacını güttüğünü kaydeden Antonov, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu tür iddialar, Rusya’ya yönelik psikolojik savaşın bir parçası. Buna karşı mücadele edeceğiz ve tarihin çarptırılmasına izin vermeyeceğiz. Halkımızın 27 milyon can feda ettiğini unutturmayacağız. Berlin’deki Reichstag binasını Büyük Zafer Bayrağını dikenler Sovyet askerleriydi.
Bu konu hakkında konuşan bir diğer isim Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov olurken, Avrupa ülkelerindeki genç neslin II. Dünya Savaşı sırasında kimin kiminle savaştığını bilmediğini vurgulamış, onlara bu gerçeklerin öğretilmediğini söylemişti.
Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, bir konuşmasında Amerikan askerlerinin İkinci Dünya Savaşı sırasında Avrupa’yı özgürleştirdiğini ve ‘kelimenin tam anlamıyla dünyayı kurtardığını’ savunmuş, faşizme karşı kazanılan zaferde SSCB ve diğer ülkelerin rolünden hiç bahsetmemişti.