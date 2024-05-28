https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/rus-buyukelci-abd-sovyetlerin-fasizme-karsi-belirleyici-rolunu-kucumsemekle-mesgul-1084283105.html

Rus Büyükelçi: ABD, Sovyetler’in faşizme karşı belirleyici rolünü küçümsemekle meşgul

Rus Büyükelçi: ABD, Sovyetler’in faşizme karşı belirleyici rolünü küçümsemekle meşgul

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD yönetiminin, Sovyetler Birliği’nin faşizme karşı kazanılan zaferdeki rolünü küçümseme ve inkar etmekle... 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T17:00+0300

2024-05-28T17:00+0300

2024-05-28T17:00+0300

dünya

rusya

nazi almanyası

hitler

dünya

2. dünya savaşı

ikinci dünya savaşı

abd

joe biden

anatoliy antonov

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Antonov, ABD Başkanı Joe Biden’in, Ulusal Anma Günü vesilesiyle Arlington Askeri Mezarlığı’nda yaptığı konuşmada Amerikan askerlerinin 2. Dünya Savaşı sırasında Avrupa’yı özgürleştirdiği ve “kelimenin tam anlamıyla dünyayı kurtardığı” yönündeki sözlerini değerlendirdi.Rus diplomat, Telegram paylaşımında, “ABD yönetimi, Sovyetler Birliği’nin faşistlerin ezilmesindeki belirleyici rolünü alaycı bir şekilde küçümseme ve hatta inkar etme yoluna devam ediyor. Dünyada, Nazi Almanya’sı ve uydularına karşı mücadelede bizden daha fazla katlanan başka bir ülke yok. Neredeyse tüm Avrupa, Büyük Vatanseverlik Savaşı cephelerinde Kızıl Ordu’ya karşı savaştı. Bu gerçekler tartışılamaz” diye yazdı.Amerikalı politikacıların söyleminin günün ihtiyaçlarını karşılama amacını güttüğünü kaydeden Antonov, sözlerini şöyle sürdürdü:Bu konu hakkında konuşan bir diğer isim Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov olurken, Avrupa ülkelerindeki genç neslin II. Dünya Savaşı sırasında kimin kiminle savaştığını bilmediğini vurgulamış, onlara bu gerçeklerin öğretilmediğini söylemişti.Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, bir konuşmasında Amerikan askerlerinin İkinci Dünya Savaşı sırasında Avrupa’yı özgürleştirdiğini ve ‘kelimenin tam anlamıyla dünyayı kurtardığını’ savunmuş, faşizme karşı kazanılan zaferde SSCB ve diğer ülkelerin rolünden hiç bahsetmemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/peskov-batida-sscbnin-fasizme-karsi-mucadeledeki-rolu-carptirilmaya-calisiliyor-1084282894.html

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