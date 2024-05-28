Rus Büyükelçi: ABD, Sovyetler’in faşizme karşı belirleyici rolünü küçümsemekle meşgul

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Filenin Sultanları'nın 'ekonomi sınıfı' uçak yolculuğu krizi büyüyor
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Veterinerler, yasa çıksa da ötanazi yapmayacak
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Emekliler Ankara’ya akın etti
12:06
84 dk
HABER MASASI
Hayvan haklarında yaşam mücadelesi.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası: Ukrayna için mermi üretimi kararı
17:46
3 dk
SESLİ HABER
‘Zelenskiy'i koruyan albaylar Budanov'a suikast hazırladı’
17:55
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Çin’in Küresel Güney ülkeleriyle ilişkileri daha güçlenebilir
18:17
1 dk
SESLİ HABER
Gürcistan, AB ve ABD’nin uyarılarına rağmen ‘yabancı ajan’ yasasını geçirmekte kararlı
18:33
3 dk
SESLİ HABER
ABD basını yazdı: Batı silahları, askerlerin ölümüne yol açtı
18:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Almanya, Rusya’ya saldırılarda Batı silahlarına karşı
19:16
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Hakan Fidan'a soru önergesi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Tiny House alırken dikkat edilmesi gerekenler
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Reisi'nin cenaze töreninde bulunan Korkmazcan anlatıyor
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/rus-buyukelci-abd-sovyetlerin-fasizme-karsi-belirleyici-rolunu-kucumsemekle-mesgul-1084283105.html
Rus Büyükelçi: ABD, Sovyetler’in faşizme karşı belirleyici rolünü küçümsemekle meşgul
Rus Büyükelçi: ABD, Sovyetler’in faşizme karşı belirleyici rolünü küçümsemekle meşgul
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD yönetiminin, Sovyetler Birliği’nin faşizme karşı kazanılan zaferdeki rolünü küçümseme ve inkar etmekle... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T17:00+0300
2024-05-28T17:00+0300
dünya
rusya
nazi almanyası
hitler
dünya
2. dünya savaşı
ikinci dünya savaşı
abd
joe biden
anatoliy antonov
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/17/1084136104_0:206:2908:1842_1920x0_80_0_0_4d935913e7a06cb31af386e4515ecfb8.jpg
Antonov, ABD Başkanı Joe Biden’in, Ulusal Anma Günü vesilesiyle Arlington Askeri Mezarlığı’nda yaptığı konuşmada Amerikan askerlerinin 2. Dünya Savaşı sırasında Avrupa’yı özgürleştirdiği ve “kelimenin tam anlamıyla dünyayı kurtardığı” yönündeki sözlerini değerlendirdi.Rus diplomat, Telegram paylaşımında, “ABD yönetimi, Sovyetler Birliği’nin faşistlerin ezilmesindeki belirleyici rolünü alaycı bir şekilde küçümseme ve hatta inkar etme yoluna devam ediyor. Dünyada, Nazi Almanya’sı ve uydularına karşı mücadelede bizden daha fazla katlanan başka bir ülke yok. Neredeyse tüm Avrupa, Büyük Vatanseverlik Savaşı cephelerinde Kızıl Ordu’ya karşı savaştı. Bu gerçekler tartışılamaz” diye yazdı.Amerikalı politikacıların söyleminin günün ihtiyaçlarını karşılama amacını güttüğünü kaydeden Antonov, sözlerini şöyle sürdürdü:Bu konu hakkında konuşan bir diğer isim Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov olurken, Avrupa ülkelerindeki genç neslin II. Dünya Savaşı sırasında kimin kiminle savaştığını bilmediğini vurgulamış, onlara bu gerçeklerin öğretilmediğini söylemişti.Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, bir konuşmasında Amerikan askerlerinin İkinci Dünya Savaşı sırasında Avrupa’yı özgürleştirdiğini ve ‘kelimenin tam anlamıyla dünyayı kurtardığını’ savunmuş, faşizme karşı kazanılan zaferde SSCB ve diğer ülkelerin rolünden hiç bahsetmemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/peskov-batida-sscbnin-fasizme-karsi-mucadeledeki-rolu-carptirilmaya-calisiliyor-1084282894.html
rusya
nazi almanyası
abd
washington dc
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/17/1084136104_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_9573762ff6b4246f8e0302d947dc410f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, nazi almanyası, hitler, dünya, 2. dünya savaşı, ikinci dünya savaşı, abd, joe biden, anatoliy antonov, rusya'nın washington büyükelçiliği, washington dc
rusya, nazi almanyası, hitler, dünya, 2. dünya savaşı, ikinci dünya savaşı, abd, joe biden, anatoliy antonov, rusya'nın washington büyükelçiliği, washington dc

Rus Büyükelçi: ABD, Sovyetler’in faşizme karşı belirleyici rolünü küçümsemekle meşgul

17:00 28.05.2024
© Sputnik / Евгений ХалдейSovyet Ordusu Berlin'de
Sovyet Ordusu Berlin'de - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
© Sputnik / Евгений Халдей
Abone ol
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD yönetiminin, Sovyetler Birliği’nin faşizme karşı kazanılan zaferdeki rolünü küçümseme ve inkar etmekle meşgul olduğunu belirtti.
Antonov, ABD Başkanı Joe Biden’in, Ulusal Anma Günü vesilesiyle Arlington Askeri Mezarlığı’nda yaptığı konuşmada Amerikan askerlerinin 2. Dünya Savaşı sırasında Avrupa’yı özgürleştirdiği ve “kelimenin tam anlamıyla dünyayı kurtardığı” yönündeki sözlerini değerlendirdi.
Rus diplomat, Telegram paylaşımında, “ABD yönetimi, Sovyetler Birliği’nin faşistlerin ezilmesindeki belirleyici rolünü alaycı bir şekilde küçümseme ve hatta inkar etme yoluna devam ediyor. Dünyada, Nazi Almanya’sı ve uydularına karşı mücadelede bizden daha fazla katlanan başka bir ülke yok. Neredeyse tüm Avrupa, Büyük Vatanseverlik Savaşı cephelerinde Kızıl Ordu’ya karşı savaştı. Bu gerçekler tartışılamaz” diye yazdı.
Amerikalı politikacıların söyleminin günün ihtiyaçlarını karşılama amacını güttüğünü kaydeden Antonov, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu tür iddialar, Rusya’ya yönelik psikolojik savaşın bir parçası. Buna karşı mücadele edeceğiz ve tarihin çarptırılmasına izin vermeyeceğiz. Halkımızın 27 milyon can feda ettiğini unutturmayacağız. Berlin’deki Reichstag binasını Büyük Zafer Bayrağını dikenler Sovyet askerleriydi.

Bu konu hakkında konuşan bir diğer isim Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov olurken, Avrupa ülkelerindeki genç neslin II. Dünya Savaşı sırasında kimin kiminle savaştığını bilmediğini vurgulamış, onlara bu gerçeklerin öğretilmediğini söylemişti.
Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, bir konuşmasında Amerikan askerlerinin İkinci Dünya Savaşı sırasında Avrupa’yı özgürleştirdiğini ve ‘kelimenin tam anlamıyla dünyayı kurtardığını’ savunmuş, faşizme karşı kazanılan zaferde SSCB ve diğer ülkelerin rolünden hiç bahsetmemişti.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
DÜNYA
Peskov: Batı’da SSCB’nin faşizme karşı mücadeledeki rolü çarptırılmaya çalışılıyor
15:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала