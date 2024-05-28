https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/peskov-batida-sscbnin-fasizme-karsi-mucadeledeki-rolu-carptirilmaya-calisiliyor-1084282894.html

Peskov: Batı’da SSCB’nin faşizme karşı mücadeledeki rolü çarptırılmaya çalışılıyor

Peskov: Batı’da SSCB’nin faşizme karşı mücadeledeki rolü çarptırılmaya çalışılıyor

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Batı’da faşizme karşı mücadele konusunda SSCB ile ilgili her şeyin silinmeye çalışıldığını belirtti. 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T15:53+0300

2024-05-28T15:53+0300

2024-05-28T15:53+0300

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dmitriy peskov

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faşizm

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izvestiya

joe biden

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus İzvestiya gazetesine verdiği demeçte Batı ülkelerindeki genç neslin tarihsel cehaletine ek olarak bu günlerde SSCB’nin faşizme karşı mücadeledeki rolünün çarpıtılmaya çalışıldığını, Batılı ülke liderlerinin de ‘aynı trendi takip ettiklerini’ ifade etti.Batı’da çoğu gencin İkinci Dünya Savaşı’nda hangi ülkelerin birbirileri ile savaştığını bilmediğini, çünkü ‘bunların onlara öğretilmediğini’ vurgulayan Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü:Kremlin Sözcüsü, “Bu genel bir bilgisizlik, genel bir cehalettir ve ülke liderleri de bu eğilimi takip ediyor” ifadelerini kullandı.Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, bir konuşmasında Amerikan askerlerinin İkinci Dünya Savaşı sırasında Avrupa’yı özgürleştirdiğini ve ‘kelimenin tam anlamıyla dünyayı kurtardığını’ savunmuş, faşizme karşı kazanılan zaferde SSCB ve diğer ülkelerin rolünden hiç bahsetmemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/rus-disisleri-gunumuz-abd-liderleri-tarihsel-revizyonizm-sendromu-yasiyor-1084262561.html

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, sscb, faşizm, mücadele, izvestiya, joe biden