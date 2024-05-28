https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/peskov-batida-sscbnin-fasizme-karsi-mucadeledeki-rolu-carptirilmaya-calisiliyor-1084282894.html
Peskov: Batı’da SSCB’nin faşizme karşı mücadeledeki rolü çarptırılmaya çalışılıyor
Peskov: Batı’da SSCB’nin faşizme karşı mücadeledeki rolü çarptırılmaya çalışılıyor
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Batı’da faşizme karşı mücadele konusunda SSCB ile ilgili her şeyin silinmeye çalışıldığını belirtti. 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T15:53+0300
2024-05-28T15:53+0300
2024-05-28T15:53+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus İzvestiya gazetesine verdiği demeçte Batı ülkelerindeki genç neslin tarihsel cehaletine ek olarak bu günlerde SSCB’nin faşizme karşı mücadeledeki rolünün çarpıtılmaya çalışıldığını, Batılı ülke liderlerinin de ‘aynı trendi takip ettiklerini’ ifade etti.Batı’da çoğu gencin İkinci Dünya Savaşı’nda hangi ülkelerin birbirileri ile savaştığını bilmediğini, çünkü ‘bunların onlara öğretilmediğini’ vurgulayan Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü:Kremlin Sözcüsü, “Bu genel bir bilgisizlik, genel bir cehalettir ve ülke liderleri de bu eğilimi takip ediyor” ifadelerini kullandı.Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, bir konuşmasında Amerikan askerlerinin İkinci Dünya Savaşı sırasında Avrupa’yı özgürleştirdiğini ve ‘kelimenin tam anlamıyla dünyayı kurtardığını’ savunmuş, faşizme karşı kazanılan zaferde SSCB ve diğer ülkelerin rolünden hiç bahsetmemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/rus-disisleri-gunumuz-abd-liderleri-tarihsel-revizyonizm-sendromu-yasiyor-1084262561.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, sscb, faşizm, mücadele, izvestiya, joe biden
rusya, kremlin, dmitriy peskov, sscb, faşizm, mücadele, izvestiya, joe biden
Peskov: Batı’da SSCB’nin faşizme karşı mücadeledeki rolü çarptırılmaya çalışılıyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, Batı’da faşizme karşı mücadele konusunda SSCB ile ilgili her şeyin silinmeye çalışıldığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus İzvestiya gazetesine verdiği demeçte Batı ülkelerindeki genç neslin tarihsel cehaletine ek olarak bu günlerde SSCB’nin faşizme karşı mücadeledeki rolünün çarpıtılmaya çalışıldığını, Batılı ülke liderlerinin de ‘aynı trendi takip ettiklerini’ ifade etti.
Batı’da çoğu gencin İkinci Dünya Savaşı’nda hangi ülkelerin birbirileri ile savaştığını bilmediğini, çünkü ‘bunların onlara öğretilmediğini’ vurgulayan Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Şimdi ise bu yoğun tarihsel cehalete, tarih hakkındaki bilgileri dönüştürme, tarih hakkındaki bilgileri çarpıtma ve SSCB ile Sovyet halkının dünyayı faşizmden kurtarmadaki rolüne ilişkin her şeyi silme girişimleri eklendi.”
Kremlin Sözcüsü, “Bu genel bir bilgisizlik, genel bir cehalettir ve ülke liderleri de bu eğilimi takip ediyor” ifadelerini kullandı.
Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, bir konuşmasında Amerikan askerlerinin İkinci Dünya Savaşı sırasında Avrupa’yı özgürleştirdiğini ve ‘kelimenin tam anlamıyla dünyayı kurtardığını’ savunmuş, faşizme karşı kazanılan zaferde SSCB ve diğer ülkelerin rolünden hiç bahsetmemişti.