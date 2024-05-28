https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/putin-azerbaycanla-muttefiklik-iliskilerine-buyuk-onem-veriyoruz-1084270613.html

Putin: Azerbaycan’la müttefiklik ilişkilerine büyük önem veriyoruz

Putin: Azerbaycan’la müttefiklik ilişkilerine büyük önem veriyoruz

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’e tebrik mesajı gönderdi. Putin, Moskova’nın Bakü ile... 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T11:04+0300

2024-05-28T11:04+0300

2024-05-28T11:04+0300

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Kremlin’in yaptığı açıklamaya göre Rusya lideri Vladimir Putin’in Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev’e gönderdiği tebrik mesajında şu ifadeye yer verildi:Rusya ve Azerbaycan’ın ortak çabalarla tüm alanlardaki verimli işbirliğini ve “bölgesel işlerdeki çabaların koordinasyonunu” sistematik olarak artırmaya devam edeceğinden emin olduğunu ifade eden Putin, bunun “iki dost halkın çıkarlarına” olduğunu ve “Güney Kafkasya ve Hazar bölgesindeki güvenlik ve istikrarın güçlenmesine” yardımcı olduğunu kaydetti.Rus lider, Aliyev’e sağlık ve başarı, tüm Azerbaycan vatandaşlarına da mutluluk ve refah diledi.Putin, 24 Aralık’ta Aliyev’in doğum günü dolayısıyla paylaştığı tebrik mesajında, Aliyev’in, Rusya ile Azerbaycan arasındaki müttefik ilişkilerinin güçlendirilmesine kişisel katkısının inkar edilemez olduğunun altını çizmiş, Rusya'nın Azerbaycan ile yapıcı diyaloğu ve yakın ortak çalışmayı sürdürmekten mutluluk duyduğunu da vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-moskova-ve-baku-en-ust-duzeyde-isbirligi-sergiliyor-1083413298.html

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rusya, azerbaycan, vladimir putin, ilham aliyev, bağımsızlık günü, türkiye, sscb