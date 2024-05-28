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Putin: Azerbaycan’la müttefiklik ilişkilerine büyük önem veriyoruz
Putin: Azerbaycan’la müttefiklik ilişkilerine büyük önem veriyoruz
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’e tebrik mesajı gönderdi. Putin, Moskova’nın Bakü ile... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T11:04+0300
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Kremlin’in yaptığı açıklamaya göre Rusya lideri Vladimir Putin’in Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev’e gönderdiği tebrik mesajında şu ifadeye yer verildi:Rusya ve Azerbaycan’ın ortak çabalarla tüm alanlardaki verimli işbirliğini ve “bölgesel işlerdeki çabaların koordinasyonunu” sistematik olarak artırmaya devam edeceğinden emin olduğunu ifade eden Putin, bunun “iki dost halkın çıkarlarına” olduğunu ve “Güney Kafkasya ve Hazar bölgesindeki güvenlik ve istikrarın güçlenmesine” yardımcı olduğunu kaydetti.Rus lider, Aliyev’e sağlık ve başarı, tüm Azerbaycan vatandaşlarına da mutluluk ve refah diledi.Putin, 24 Aralık’ta Aliyev’in doğum günü dolayısıyla paylaştığı tebrik mesajında, Aliyev’in, Rusya ile Azerbaycan arasındaki müttefik ilişkilerinin güçlendirilmesine kişisel katkısının inkar edilemez olduğunun altını çizmiş, Rusya'nın Azerbaycan ile yapıcı diyaloğu ve yakın ortak çalışmayı sürdürmekten mutluluk duyduğunu da vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-moskova-ve-baku-en-ust-duzeyde-isbirligi-sergiliyor-1083413298.html
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rusya, azerbaycan, vladimir putin, ilham aliyev, bağımsızlık günü, türkiye, sscb
rusya, azerbaycan, vladimir putin, ilham aliyev, bağımsızlık günü, türkiye, sscb

Putin: Azerbaycan’la müttefiklik ilişkilerine büyük önem veriyoruz

11:04 28.05.2024
© Sputnik / Гавриил ГригоровRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
© Sputnik / Гавриил Григоров
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’e tebrik mesajı gönderdi. Putin, Moskova’nın Bakü ile müttefiklik ilişkilerine büyük önem verdiğini belirtti.
Kremlin’in yaptığı açıklamaya göre Rusya lideri Vladimir Putin’in Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev’e gönderdiği tebrik mesajında şu ifadeye yer verildi:

“Sevgili İlham Haydaroviç (Aliyev), ülkenizin ulusal bayramı olan Bağımsızlık Günü dolayısıyla en içten tebriklerimi lütfen kabul edin. Azerbaycan sosyo-ekonomik kalkınma konusunda herkesçe kabul edilen bir başarı elde etti, dünya sahnesinde hak ettiği saygınlığa sahip ve uluslararası gündemdeki önemli sorunların çözümünde aktif olarak yer alıyor. Bakü ile müttefiklik ilişkilerine büyük önem veriyoruz.

Rusya ve Azerbaycan’ın ortak çabalarla tüm alanlardaki verimli işbirliğini ve “bölgesel işlerdeki çabaların koordinasyonunu” sistematik olarak artırmaya devam edeceğinden emin olduğunu ifade eden Putin, bunun “iki dost halkın çıkarlarına” olduğunu ve “Güney Kafkasya ve Hazar bölgesindeki güvenlik ve istikrarın güçlenmesine” yardımcı olduğunu kaydetti.
Rus lider, Aliyev’e sağlık ve başarı, tüm Azerbaycan vatandaşlarına da mutluluk ve refah diledi.
Putin, 24 Aralık’ta Aliyev’in doğum günü dolayısıyla paylaştığı tebrik mesajında, Aliyev’in, Rusya ile Azerbaycan arasındaki müttefik ilişkilerinin güçlendirilmesine kişisel katkısının inkar edilemez olduğunun altını çizmiş, Rusya'nın Azerbaycan ile yapıcı diyaloğu ve yakın ortak çalışmayı sürdürmekten mutluluk duyduğunu da vurgulamıştı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2024
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