https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/azerbaycan-cumhurbaskani-aliyev-moskova-ve-baku-en-ust-duzeyde-isbirligi-sergiliyor-1083413298.html

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Moskova ve Bakü en üst düzeyde işbirliği sergiliyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Moskova ve Bakü en üst düzeyde işbirliği sergiliyor

Sputnik Türkiye

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakü ve Moskova'nın önemli meselelerin çözümünde azami düzeyde etkileşim gösterdiğini belirterek bu hususun Güney Kafkasya... 02.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-02T17:33+0300

2024-05-02T17:33+0300

2024-05-02T17:33+0300

dünya

azerbaycan

ilham aliyev

rusya

konstantin kosaçev

rus parlamentosunun üst kanadı federasyon konseyi'nde dışişleri komitesi başkanı konstantin kosaçev

leonid kalaşnikov

güney kafkasya

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Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev ve Duma Bağımsız Devletler Topluluğu İşleri, Avrasya Entegrasyonu ve Soydaşlarla İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Kalaşnikov'u kabul eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü ve Moskova'nın önemli meselelerin çözümünde azami düzeyde etkileşim gösterdiğini söyledi.Azerbaycan Cumhurbaşkanılığı Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı İlham Aliyev iki komşu devlet olarak Azerbaycan ve Rusya'nın ikili ve çok taraflı gündemin en önemli konularının ele alınmasında azami düzeyde etkileşim, karşılıklı destek ve karşılıklı saygı gösterdiklerini vurguladı" açıklamasında bulundu.Açıklamada ayrıca, 'Rusya'nın sadece bölgede değil, aynı zamanda daha geniş bir alanda güvenlik konularında temel bir rol oynadığını' vurguladı.İkili ilişkilerin giderek geliştiğine dikkat çeken açıklamada, bu durumun Güney Kafkasya bölgesinin kalkınmasında önemli bir faktör olduğunu dile getirildi.Rusya'ya yaptığı son ziyarete de değinen Aliyev, bu ziyaretin 'çok verimli' geçtiğini ve iki ülke arasındaki 'müttefiklik ilişkilerinin stratejik niteliğini bir kez daha ortaya koyduğunu' vurguladı.Basın servisi, “Görüşmede Azerbaycan ve Rusya arasında turizm sektöründeki işbirliğinin gelişmesinden ve Rusya'dan Azerbaycan'a gelen turist sayısının artmasından duyulan memnuniyet dile getirildi ve iki ülke şehirleri arasındaki uçuş sayısının artması olumlu bir faktör olarak değerlendirildi” cümlelerini kaydetti.Görüşmede ayrıca insani yardım alanındaki işbirliği ele alınarak Kuzey-Güney ulaşım koridorunun geliştirilmesine yönelik beklentiler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/putin-ve-aliyev-moskovada-bir-araya-geldi-1083031540.html

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azerbaycan, ilham aliyev, rusya, konstantin kosaçev, rus parlamentosunun üst kanadı federasyon konseyi'nde dışişleri komitesi başkanı konstantin kosaçev, leonid kalaşnikov, güney kafkasya