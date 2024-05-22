https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/sahte-yetkili-servis-tuzagi-bakanlik-ceza-verdi-1084080461.html
Sahte 'yetkili servis' tuzağı: Bakanlık ceza verdi
Sahte 'yetkili servis' tuzağı: Bakanlık ceza verdi
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı sahte yetkili servislere 15 milyon TL idari para cezası kesti. 22.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-22T09:47+0300
2024-05-22T09:47+0300
2024-05-22T09:51+0300
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ticaret bakanlığı, son dakika
ticaret bakanlığı, son dakika
Sahte 'yetkili servis' tuzağı: Bakanlık ceza verdi
09:47 22.05.2024 (güncellendi: 09:51 22.05.2024)
Ayrıntılar geliyor
Ticaret Bakanlığı sahte yetkili servislere 15 milyon TL idari para cezası kesti.