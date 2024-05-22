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Sahte 'yetkili servis' tuzağı: Bakanlık ceza verdi
Sahte 'yetkili servis' tuzağı: Bakanlık ceza verdi
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Ticaret Bakanlığı sahte yetkili servislere 15 milyon TL idari para cezası kesti. 22.05.2024, Sputnik Türkiye
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ticaret bakanlığı, son dakika
ticaret bakanlığı, son dakika

Sahte 'yetkili servis' tuzağı: Bakanlık ceza verdi

09:47 22.05.2024 (güncellendi: 09:51 22.05.2024)
© AATicaret Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Ticaret Bakanlığı sahte yetkili servislere 15 milyon TL idari para cezası kesti.
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