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Moskova'da kritik görüşme: Büyükelçi Bilgiç'e Rusya'nın Ukrayna'da barışçıl çözüme bakışı anlatıldı
Moskova'da kritik görüşme: Büyükelçi Bilgiç'e Rusya'nın Ukrayna'da barışçıl çözüme bakışı anlatıldı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç'le kritik bir görüşme gerçekleştirdi. 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T15:03+0300
2024-05-28T15:04+0300
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Batılı ülkeler Rusya karşıtı söylemlerini giderek sertleştirip Ukrayna'ya Rus topraklarını vurabilecek silah sevkiyatını artırırken Moskova'da Rus ve Türk yetkililer önemli bir toplantı gerçekleştirdi.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin ve Büyükelçi Tanju Bilgiç'in görüşmede Ukrayna çatışması hakkında görüş alışverişi yaptığını bildirdi.Bakanlığın açıklamasına göre Galuzin, Büyükelçi Bilgiç'e Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne yönelik olası yöntemle ilgili Rusya'nın yaklaşımlarını anlattı.Galuzin, İsviçre'de 15-16 Haziran'da, Rusya'nın kabul edilemez bulduğu ve ültimatom içerdiğini vurguladığı 'Zelenskiy formülü' temelinde yapılacak sözde barış konferansının yapıcılıktan uzak ve perspektifsiz olduğunun altını çizdi.Rus yetkili, Bilgiç'e Batı'nın Ukrayna'da gerilimin tırmanması için yıkıcı bir rol oynadığını da belirtti.Batı'ya konferans uyarısıİsviçre'de gelecek ay düzenlenmesi planlanan ve Rusya'nın davet edilmediği Ukrayna konulu konferanshakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu durumu durumu 'bir öğrencinin azarlanmasına' benzetti.Dışişleri Bakanı, "Konferans, diplomatik yöntemlerden vazgeçmediğini söyleyen, muharebe sahasında Rusya'yı yenmeye çalışan taraflar uzun süredir dilinde. Ancak bu diplomatik yöntemler ve İsviçre'deki konferans, bir istisna değil Kopenhag sürecinin yalnızca bir devamı olup Rusya'ya yönelik bir ültimatom oluşturmaya indirgenebilir" dedi.Bu bağlamda konferansın Rusya'ya bir kez daha ültimatom verilmesiyle sonuçlanacağını öngören Lavrov, konferansın organizatör ve katılımcılarını Rusya'ya bu şekilde tutum sergilenmemesi konusunda uyardı.Zelenskiy'in barış formülü ne?Zelenskiy, Kasım 2022 ortasında G20 Zirvesi katılımcılarına video konferans bağlantısı aracılığıyla yaptığı konuşmada, Moskova'nın pozisyonunu dikkate almayan sözde 10 maddelik bir barış planı ortaya koymuş, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Kırım dahil olmak üzere 1991 sınırlarından tamamen çekilmesini ileri sürmüştü.Zelenskiy, önerisinde, radyasyon ve nükleer güvenliği, gıda güvenliği, enerji güvenliği, tüm mahkumların ve sürgün edilenlerin serbest bırakılması, BM Şartı'nın uygulanması, toprak bütünlüğü ve dünya düzeninin sağlanması, Rus birliklerinin geri çekilmesi ve çatışmaların sona erdirilmesi, adaletin iadesi, ekolojik sorunların önlenmesi, gerginliğin engellenmesi ve tarafların savaşın sona erdiğini teyit eden bir belge imzalaması gibi başlıklar kullandı.Zelenskiy’in önerdiği plana göre referandum sonrası Rusya’ya ait olan Donetsk, Lugansk, Zaporojye, Herson ve Kırım’ın Ukrayna topraklarına yeniden geri kazandırılması teklif ediliyor.Zelenskiy, aynı zamanda ülkesinin NATO’ya üyeliği hedeflediğinin altını çiziyor.Zirvede bulunan liderlere seslenen Zelenskiy, G20'yi birkaç kez ‘G19’ olarak adlandırdı ve Rusya'nın bundan "dışlanması gerektiğini" ima etti.Barış formülüne göre Rusya’nın Karadeniz ve Azak Denizi'ndeki münhasır ekonomik bölgenin kontrolünün Ukrayna'ya iade edilmesi de istenirken, Zelenskiy’in planını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'in barışçıl çözüme ilişkin açıklamalarının mevcut gerçekler dikkate alınmadan yapıldığının altını çizmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/lavrov-zelenskiy-kendi-baris-formulunun-desteklenmesini-bagirarak-talep-ediyor-1084057360.html
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rusya, türkiye, tanju bilgiç, moskova, ankara, ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, ukrayna krizi
rusya, türkiye, tanju bilgiç, moskova, ankara, ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, ukrayna krizi

Moskova'da kritik görüşme: Büyükelçi Bilgiç'e Rusya'nın Ukrayna'da barışçıl çözüme bakışı anlatıldı

15:03 28.05.2024 (güncellendi: 15:04 28.05.2024)
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç'le kritik bir görüşme gerçekleştirdi.
Batılı ülkeler Rusya karşıtı söylemlerini giderek sertleştirip Ukrayna'ya Rus topraklarını vurabilecek silah sevkiyatını artırırken Moskova'da Rus ve Türk yetkililer önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin ve Büyükelçi Tanju Bilgiç'in görüşmede Ukrayna çatışması hakkında görüş alışverişi yaptığını bildirdi.

Bakanlığın açıklamasına göre Galuzin, Büyükelçi Bilgiç'e Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne yönelik olası yöntemle ilgili Rusya'nın yaklaşımlarını anlattı.

Galuzin, İsviçre'de 15-16 Haziran'da, Rusya'nın kabul edilemez bulduğu ve ültimatom içerdiğini vurguladığı 'Zelenskiy formülü' temelinde yapılacak sözde barış konferansının yapıcılıktan uzak ve perspektifsiz olduğunun altını çizdi.

Rus yetkili, Bilgiç'e Batı'nın Ukrayna'da gerilimin tırmanması için yıkıcı bir rol oynadığını da belirtti.

Batı'ya konferans uyarısı

İsviçre'de gelecek ay düzenlenmesi planlanan ve Rusya'nın davet edilmediği Ukrayna konulu konferanshakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu durumu durumu 'bir öğrencinin azarlanmasına' benzetti.
Dışişleri Bakanı, "Konferans, diplomatik yöntemlerden vazgeçmediğini söyleyen, muharebe sahasında Rusya'yı yenmeye çalışan taraflar uzun süredir dilinde. Ancak bu diplomatik yöntemler ve İsviçre'deki konferans, bir istisna değil Kopenhag sürecinin yalnızca bir devamı olup Rusya'ya yönelik bir ültimatom oluşturmaya indirgenebilir" dedi.

Bu bağlamda konferansın Rusya'ya bir kez daha ültimatom verilmesiyle sonuçlanacağını öngören Lavrov, konferansın organizatör ve katılımcılarını Rusya'ya bu şekilde tutum sergilenmemesi konusunda uyardı.

Zelenskiy'in barış formülü ne?

Zelenskiy, Kasım 2022 ortasında G20 Zirvesi katılımcılarına video konferans bağlantısı aracılığıyla yaptığı konuşmada, Moskova'nın pozisyonunu dikkate almayan sözde 10 maddelik bir barış planı ortaya koymuş, Rus Silahlı Kuvvetlerinin Kırım dahil olmak üzere 1991 sınırlarından tamamen çekilmesini ileri sürmüştü.
Zelenskiy, önerisinde, radyasyon ve nükleer güvenliği, gıda güvenliği, enerji güvenliği, tüm mahkumların ve sürgün edilenlerin serbest bırakılması, BM Şartı'nın uygulanması, toprak bütünlüğü ve dünya düzeninin sağlanması, Rus birliklerinin geri çekilmesi ve çatışmaların sona erdirilmesi, adaletin iadesi, ekolojik sorunların önlenmesi, gerginliğin engellenmesi ve tarafların savaşın sona erdiğini teyit eden bir belge imzalaması gibi başlıklar kullandı.
Zelenskiy’in önerdiği plana göre referandum sonrası Rusya’ya ait olan Donetsk, Lugansk, Zaporojye, Herson ve Kırım’ın Ukrayna topraklarına yeniden geri kazandırılması teklif ediliyor.
Zelenskiy, aynı zamanda ülkesinin NATO’ya üyeliği hedeflediğinin altını çiziyor.
Zirvede bulunan liderlere seslenen Zelenskiy, G20'yi birkaç kez ‘G19’ olarak adlandırdı ve Rusya'nın bundan "dışlanması gerektiğini" ima etti.
Barış formülüne göre Rusya’nın Karadeniz ve Azak Denizi'ndeki münhasır ekonomik bölgenin kontrolünün Ukrayna'ya iade edilmesi de istenirken, Zelenskiy’in planını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'in barışçıl çözüme ilişkin açıklamalarının mevcut gerçekler dikkate alınmadan yapıldığının altını çizmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2024
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Lavrov: Zelenskiy, kendi barış formülünün desteklenmesini bağırarak talep ediyor
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