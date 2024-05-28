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Moldova'nın muhalif Şans partisi lideri Lungu, Kişinev’de gözaltına alındı
Moldova'nın muhalif Şans partisi lideri Lungu, Kişinev’de gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Moldova’nın muhalif Şans partisi lideri Aleksey Lungu’nun, Kişinev Havalimanı’nda Moskova dönüşü sırasında gözaltına alındığı bildirildi. 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T22:14+0300
2024-05-28T22:14+0300
dünya
moldova
muhalefet
gözaltı
kişinev
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‘Zafer’ bloğu basın servisinden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre, Moldova’da muhalefette yer alan Şans partisinin lideri Aleksey Lungu, Moskova’da katıldığı BRICS forumundan dönüşü sırasında Kişinev Havalimanı’nda gözaltına alındı.Açıklamada, “Aleksey Lungu, BRICS etkinliğine katıldığı Moskova’dan dönüşünden sonra havalimanında gözaltına alındı” ifadelerine yer verildi.Basın servisi daha önce ‘Zafer’ siyasi birliğini temsil eden parlamento üyesi İrina Lozovan ve Şans partisi lideri Aleksey Lungu’nun forumda çalıştığını bildirmişti.Kişinev Havalimanı’nda Rusya’dan gelen yolculara yönelik yoğun kontrol önlemleri nisan ayında başlamıştı. Moldova makamları Moskova'daki kongreye katılan, Moldova’nın Avrasya Ekonomik Birliği’ne katılımını destekleyen ve ‘Zafer’ siyasi bloğunu oluşturan Moldovalı politikacıları ve sosyal aktivistleri gözaltına almıştı. Bu kişilerden bazıları, havalimanında saatlerce tutulduktan sonra serbest bırakılmıştı.Bir dizi gözaltı ve kontrolün ardından Moldovalı yetkililer havalimanında ek güvenlik önlemleri alınacağını duyurmuş, özellikle yolcu uğurlayan ve karşılayan kişilerin havalimanı binasına girmesi yasaklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/moldovada-muhalefete-baski-devam-ediyor-bir-politikaci-daha-havalimaninda-alikonuldu-1083367818.html
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moldova, muhalefet, gözaltı, kişinev
moldova, muhalefet, gözaltı, kişinev

Moldova'nın muhalif Şans partisi lideri Lungu, Kişinev’de gözaltına alındı

22:14 28.05.2024
Aleksey Lungu
Aleksey Lungu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
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Moldova’nın muhalif Şans partisi lideri Aleksey Lungu’nun, Kişinev Havalimanı’nda Moskova dönüşü sırasında gözaltına alındığı bildirildi.
Zafer’ bloğu basın servisinden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre, Moldova’da muhalefette yer alan Şans partisinin lideri Aleksey Lungu, Moskova’da katıldığı BRICS forumundan dönüşü sırasında Kişinev Havalimanı’nda gözaltına alındı.
Açıklamada, “Aleksey Lungu, BRICS etkinliğine katıldığı Moskova’dan dönüşünden sonra havalimanında gözaltına alındı” ifadelerine yer verildi.
Basın servisi daha önce ‘Zafer’ siyasi birliğini temsil eden parlamento üyesi İrina Lozovan ve Şans partisi lideri Aleksey Lungu’nun forumda çalıştığını bildirmişti.
Kişinev Havalimanı’nda Rusya’dan gelen yolculara yönelik yoğun kontrol önlemleri nisan ayında başlamıştı. Moldova makamları Moskova'daki kongreye katılan, Moldova’nın Avrasya Ekonomik Birliği’ne katılımını destekleyen ve ‘Zafer’ siyasi bloğunu oluşturan Moldovalı politikacıları ve sosyal aktivistleri gözaltına almıştı. Bu kişilerden bazıları, havalimanında saatlerce tutulduktan sonra serbest bırakılmıştı.
Bir dizi gözaltı ve kontrolün ardından Moldovalı yetkililer havalimanında ek güvenlik önlemleri alınacağını duyurmuş, özellikle yolcu uğurlayan ve karşılayan kişilerin havalimanı binasına girmesi yasaklanmıştı.
Kişinev Havalimanı polis - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2024
DÜNYA
Moldova’da muhalefete baskı devam ediyor: Bir politikacı daha havalimanında alıkonuldu
1 Mayıs, 15:46
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