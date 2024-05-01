https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/moldovada-muhalefete-baski-devam-ediyor-bir-politikaci-daha-havalimaninda-alikonuldu-1083367818.html
Moldova’da muhalefete baskı devam ediyor: Bir politikacı daha havalimanında alıkonuldu
Moldova’da muhalefete baskı devam ediyor: Bir politikacı daha havalimanında alıkonuldu
Sputnik Türkiye
Moldova’da muhalefetteki Şans partisinin üyesi Viktoria Şapa, Rusya dönüşünde Kişinev Havalimanı'nda birkaç saat boyunca alıkonulduğunu duyurdu. 01.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-01T15:46+0300
2024-05-01T15:46+0300
2024-05-01T15:46+0300
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moldova
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muhalefet
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Moldova’da Rusya yanlısı muhalif siyasetçilere yönelik yoğun baskı devam ediyor. Daha önce Gagavuzya parlamentosu milletvekili Grigoriy Dülger’i, Türkiye’den Moldova’ya dönüşte Kişinev Havalimanı'nda yaklaşık bir saat boyunca alıkoyan güvenlik güçleri bugün de Rusya’dan dönen bir diğer muhalif siyasetçi Viktoria Şapa’yı havalimanında birkaç saat boyunca alıkoydu.Şapa, Telegram paylaşımında, “Yurduma, çok sevdiğim Moldova’ya döndüm. Kişinev Havalimanı'nda üzerim titizlikle arandı. Sonra da yasadışı hiçbir şey bulunmadığına dair bir kağıt verildi, birkaç saattir hiçbir açıklama yapılmaksızın havalimanının odalarından birinde su ve yiyecek verilmeksizin tutuluyorum” diye yazdı.Daha sonraki mesajında, 3 saat sonra kendisine su verildiğini yazan politikacı, Moskova’dan gelen herkesin böyle bir muamele gördüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:“Yaşlılara bile acımıyorlar. Sınır muhafaza servisi şimdi böyle çalışıyor. Kendi isteğiyle değil, yukarıdan emir geldiğini söylüyorlar. Üzerimi arayan genç kadın sınır muhafızları da öyle dedi.”Şapa, geçen yıl Moldova’nın en büyük ikinci kenti olan Bălti’nin belediye başkan adayı olmuştu. Ama seçime birkaç gün kala muhalif politikacının adaylığı, ülkede yasaklı Şor Partisi ile bağlantısı olduğu için devlet güvenliği açısından tehdit oluşturduğu iddiasıyla iptal edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/kisinev-gutsulun-moldova-hukumete-girme-sansi-olmadigini-soyledi-1083320632.html
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moldova, rusya, muhalefet, kişinev, gagavuzya, türkiye, şor partisi
Moldova’da muhalefete baskı devam ediyor: Bir politikacı daha havalimanında alıkonuldu
Moldova’da muhalefetteki Şans partisinin üyesi Viktoria Şapa, Rusya dönüşünde Kişinev Havalimanı'nda birkaç saat boyunca alıkonulduğunu duyurdu.
Moldova’da Rusya yanlısı muhalif siyasetçilere yönelik yoğun baskı devam ediyor. Daha önce Gagavuzya parlamentosu milletvekili Grigoriy Dülger’i, Türkiye’den Moldova’ya dönüşte Kişinev Havalimanı'nda yaklaşık bir saat boyunca alıkoyan güvenlik güçleri bugün de Rusya’dan dönen bir diğer muhalif siyasetçi Viktoria Şapa’yı havalimanında birkaç saat boyunca alıkoydu.
Şapa, Telegram
paylaşımında, “Yurduma, çok sevdiğim Moldova’ya döndüm. Kişinev Havalimanı'nda üzerim titizlikle arandı. Sonra da yasadışı hiçbir şey bulunmadığına dair bir kağıt verildi, birkaç saattir hiçbir açıklama yapılmaksızın havalimanının odalarından birinde su ve yiyecek verilmeksizin tutuluyorum
” diye yazdı.
Daha sonraki mesajında, 3 saat sonra kendisine su verildiğini yazan politikacı, Moskova’dan gelen herkesin böyle bir muamele gördüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Yaşlılara bile acımıyorlar. Sınır muhafaza servisi şimdi böyle çalışıyor. Kendi isteğiyle değil, yukarıdan emir geldiğini söylüyorlar. Üzerimi arayan genç kadın sınır muhafızları da öyle dedi.”
Şapa, geçen yıl Moldova’nın en büyük ikinci kenti olan Bălti’nin belediye başkan adayı olmuştu. Ama seçime birkaç gün kala muhalif politikacının adaylığı, ülkede yasaklı Şor Partisi ile bağlantısı olduğu için devlet güvenliği açısından tehdit oluşturduğu iddiasıyla iptal edilmişti.