https://anlatilaninotesi.com.tr/20240501/moldovada-muhalefete-baski-devam-ediyor-bir-politikaci-daha-havalimaninda-alikonuldu-1083367818.html

Moldova’da muhalefete baskı devam ediyor: Bir politikacı daha havalimanında alıkonuldu

Moldova’da muhalefete baskı devam ediyor: Bir politikacı daha havalimanında alıkonuldu

Sputnik Türkiye

Moldova’da muhalefetteki Şans partisinin üyesi Viktoria Şapa, Rusya dönüşünde Kişinev Havalimanı'nda birkaç saat boyunca alıkonulduğunu duyurdu. 01.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-01T15:46+0300

2024-05-01T15:46+0300

2024-05-01T15:46+0300

dünya

moldova

rusya

muhalefet

kişinev

gagavuzya

türkiye

şor partisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083367101_0:40:798:488_1920x0_80_0_0_d359dc40813b54c8fc46a7f9a76ec42c.png

Moldova’da Rusya yanlısı muhalif siyasetçilere yönelik yoğun baskı devam ediyor. Daha önce Gagavuzya parlamentosu milletvekili Grigoriy Dülger’i, Türkiye’den Moldova’ya dönüşte Kişinev Havalimanı'nda yaklaşık bir saat boyunca alıkoyan güvenlik güçleri bugün de Rusya’dan dönen bir diğer muhalif siyasetçi Viktoria Şapa’yı havalimanında birkaç saat boyunca alıkoydu.Şapa, Telegram paylaşımında, “Yurduma, çok sevdiğim Moldova’ya döndüm. Kişinev Havalimanı'nda üzerim titizlikle arandı. Sonra da yasadışı hiçbir şey bulunmadığına dair bir kağıt verildi, birkaç saattir hiçbir açıklama yapılmaksızın havalimanının odalarından birinde su ve yiyecek verilmeksizin tutuluyorum” diye yazdı.Daha sonraki mesajında, 3 saat sonra kendisine su verildiğini yazan politikacı, Moskova’dan gelen herkesin böyle bir muamele gördüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:“Yaşlılara bile acımıyorlar. Sınır muhafaza servisi şimdi böyle çalışıyor. Kendi isteğiyle değil, yukarıdan emir geldiğini söylüyorlar. Üzerimi arayan genç kadın sınır muhafızları da öyle dedi.”Şapa, geçen yıl Moldova’nın en büyük ikinci kenti olan Bălti’nin belediye başkan adayı olmuştu. Ama seçime birkaç gün kala muhalif politikacının adaylığı, ülkede yasaklı Şor Partisi ile bağlantısı olduğu için devlet güvenliği açısından tehdit oluşturduğu iddiasıyla iptal edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/kisinev-gutsulun-moldova-hukumete-girme-sansi-olmadigini-soyledi-1083320632.html

moldova

rusya

kişinev

gagavuzya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

moldova, rusya, muhalefet, kişinev, gagavuzya, türkiye, şor partisi