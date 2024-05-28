https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/milyarlarca-lira-degerinde-abd-dolari-piyasaya-surulecekti-sahte-dolarlar-son-anda-yakalandi--1084272082.html

Milyarlarca lira değerinde ABD doları piyasaya sürülecekti: Sahte dolarlar son anda yakalandı

Milyarlarca lira değerinde ABD doları piyasaya sürülecekti: Sahte dolarlar son anda yakalandı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sahte olduğu belirlenen 1 milyon 500 bin Amerikan doları ele geçirildi, 3 kişi yakalandı. Ele geçirilen sahte paranın... 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T11:27+0300

2024-05-28T11:27+0300

2024-05-28T11:27+0300

türkiye

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sahte

sahte para

kaçakçılık

kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele

istanbul kaçakçılık suçlarıyla mücadele şube müdürlüğü

polis

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İstanbul'da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir suç örgütünün piyasaya sürmek üzere yurda yüklü miktarda sahte para soktuğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen 'Parada Sahtecilik ve Resmi Belgede Sahtecilik' suçları çerçevesinde yabancı uyruklu şahısların Irak’ta ürettikleri sahte Amerikan dolarlarını Türkiye’ye getirdikleri belirlendi. Şebekeyi teknik ve fiziki takibe alan polis, kalpazanların 22 Mayıs Çarşamba günü saat 19.30 sıralarında sahte 1 milyon 500 bin ABD dolar parayı piyasaya sürmek için Fatih ilçesinde buluşacaklarını belirledi. Yapılan tespitlerin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Belirlenen buluşma noktasına düzenlenen operasyonda 1 milyon 500 bin sahte ABD doları ve 1 dijital materyalle birlikte 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen dijital materyalin inceleyen Mali Polis, şebekenin arkasını deşmeye çalıştı. İncelemeye alınan dijitallerden ve yakalanan şüphelinin sorgusundan yola çıkan emniyet güçleri, operasyonu genişletti. 23 Mayıs Perşembe günü Kâğıthane ve Küçükçekmece ilçelerinde bulunan 2 farklı adrese peş peşe baskın düzenlendi. Bu noktalarda da sahte 28 bin 900 ABD doları, suç geliri olan 5 bin 500 dolar, başka şahıslara ait kimlik bulunduran 2 şüpheli şahıs 2 adet sahte kimlik belgesi ile birlikte gözaltına alındı.

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