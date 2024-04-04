https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/mgk-sona-erdi-yazili-aciklama-yapildi-1082472220.html
MGK sonrası açıklama geldi: 'Bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine ve destekçilerine yer yok'
MGK sonrası açıklama geldi: 'Bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine ve destekçilerine yer yok'
Sputnik Türkiye
MGK Bildirisinden: Bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine ve destekçilerine hiçbir surette yer verilmeyeceğinin altı çizilmiştir. 04.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-04T18:30+0300
2024-04-04T18:30+0300
2024-04-04T18:35+0300
türkiye
milli güvenlik kurulu (mgk)
mgk
son dakika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı, 2,5 saat sürdü.Toplantı sonrası yayınlanan yazılı açıklamadan öne çıkan başlıklar ise şöyle:
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milli güvenlik kurulu (mgk), mgk, son dakika
milli güvenlik kurulu (mgk), mgk, son dakika
MGK sonrası açıklama geldi: 'Bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine ve destekçilerine yer yok'
18:30 04.04.2024 (güncellendi: 18:35 04.04.2024)
Ayrıntılar geliyor
MGK Bildirisinden: Bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine ve destekçilerine hiçbir surette yer verilmeyeceğinin altı çizilmiştir.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı, 2,5 saat sürdü.
Toplantı sonrası yayınlanan yazılı açıklamadan öne çıkan başlıklar ise şöyle:
"Uluslararası topluma, Gazze halkına, yardım kuruluşlarına yönelik saldırıların sona erdirilmesi, kalıcı barış çabalarına destek vermesi çağrısında bulunulmuştur"
"KK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızı ve temsilciliklerimizi hedef alan saldırılarının yakından takip edildiği belirtilmiştir
"Bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine ve destekçilerine hiçbir surette yer verilmeyeceğinin altı çizilmiştir"