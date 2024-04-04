https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/mgk-sona-erdi-yazili-aciklama-yapildi-1082472220.html

MGK sonrası açıklama geldi: 'Bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine ve destekçilerine yer yok'

MGK sonrası açıklama geldi: 'Bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine ve destekçilerine yer yok'

Sputnik Türkiye

MGK Bildirisinden: Bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine ve destekçilerine hiçbir surette yer verilmeyeceğinin altı çizilmiştir. 04.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-04T18:30+0300

2024-04-04T18:30+0300

2024-04-04T18:35+0300

türkiye

milli güvenlik kurulu (mgk)

mgk

son dakika

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı, 2,5 saat sürdü.Toplantı sonrası yayınlanan yazılı açıklamadan öne çıkan başlıklar ise şöyle:

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Sputnik Türkiye

milli güvenlik kurulu (mgk), mgk, son dakika