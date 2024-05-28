https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/meteorolojiden-20-sehir-icin-pes-pese-uyari--1084259953.html

Meteoroloji'den 20 şehir için peş peşe uyarı: 'Çok kuvvetli sağanak geliyor'

Meteoroloji'den 20 şehir için peş peşe uyarı: 'Çok kuvvetli sağanak geliyor'

Sputnik Türkiye

Meteoroloji, şiddetli yağışlar için peş peşe uyarılarda bulunarak yeni bir hava durumu haritası yayımladı. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok kentte... 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T06:03+0300

2024-05-28T06:03+0300

2024-05-28T06:09+0300

yaşam

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İç Anadolu , Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.Hava sıcaklığı , batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.Rüzgar genellikle kuzeyli, Doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun batısı ve İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Sarı kod verilen şehirlerPeki, AFAD'ın sarı alarmı ne anlama geliyor? Sarı kod uyarısı anında yapılacaklar neler? AFAD'ın "sarı kodu", hava durumu yönündeki "potansiyel tehlike" anlamına geliyor.CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in uyarıları şöyle:Ankara Valiliği'nden uyarıMeteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara il genelinde 28 Mayıs Salı günü öğle saatlerinden itibaren beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar tüm ülkede artacak Hafta sonu Ege ve Marmara’da yaz değerlerinde. Bugün İstanbul hafif yağmurlu 21, İzmir 28, Antalya yağmurlu 27, Ankara kuvvetli yağmur 19 derece.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Bursa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EGEParçalı ve çok bulutlu, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Adana ve Mersin’in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir) dışına yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya, Elazığ ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/aylar-sonra-ilk-kez-canli-yayina-cikan-kilicdaroglundan-aksener-ve-imamoglu-aciklamasi-1084259698.html

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