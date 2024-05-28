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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/mersindeki-kazaya-karisan-otobus-soforunun-ilk-ifadesine-ulasildi-1084266028.html
Mersin'deki kazaya karışan otobüs şoförünün ilk ifadesine ulaşıldı
Mersin'deki kazaya karışan otobüs şoförünün ilk ifadesine ulaşıldı
Sputnik Türkiye
Mersin'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi öldü, 9'u ağır 40 kişi yaralandı. Otopsileri yapılan cenazeler defnedilmek üzere... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T09:46+0300
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Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü bariyerleri yıkıp karşı şeride geçti. Takla atarak iki otomobili altına aldı. Bir süre sürüklenen otobüs, kamyona çarparak durabildi.Kazaya neden olan otobüs şoförü tutuklandı. Kazayı yara almadan atlatan şoförün jandarmadaki ilk ifadesine TRT Haber ulaştı.'110 km hızla gidiyordum'Şoför ifadesinde 110 kilometre hızla ilerlediğini ve yağış nedeniyle yolun kaygan olduğunu öne sürdü.Bir anda kontrolünü kaybettiğini söyleyen şoförün, "Kaza nasıl oldu ben de anlamadım." dediği öğrenildi.Otogar görüntüleri ortaya çıktıKazaya karışan otobüsün Diyarbakır Otogarından çıkış görüntüleri de ortaya çıktı.Soruşturma sürüyorKazanın ardından görevlendirilen 3 Cumhuriyet savcısı olayın sebep ve sonuçlarını tüm detayları ile araştırıyor.Jandarma ekipleri gün ağarınca da olay yerindeki incelemelerini sürdürdü. Yolcuların etrafa savrulan kişisel eşyalarını tutanak eşliğinde karayolları ekiplerinden teslim aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/mersindeki-zincirleme-trafik-kazasina-karisan-otobus-soforu-tutuklandi-1084253907.html
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kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi, mersin, diyarbakır, otobüs, hız, hız limiti, hız sınırı

Mersin'deki kazaya karışan otobüs şoförünün ilk ifadesine ulaşıldı

09:46 28.05.2024
© AA / Mersin itfaiyesiTarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Yenice mevkisinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Yenice mevkisinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
© AA / Mersin itfaiyesi
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Mersin'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi öldü, 9'u ağır 40 kişi yaralandı. Otopsileri yapılan cenazeler defnedilmek üzere memleketlerine gönderildi. Yaralıların ise hastanelerdeki tedavisi sürüyor. Kazanın ardından tutuklanan otobüs şoförünün ilk ifadesine TRT Haber ulaştı.
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü bariyerleri yıkıp karşı şeride geçti. Takla atarak iki otomobili altına aldı. Bir süre sürüklenen otobüs, kamyona çarparak durabildi.
Kazaya neden olan otobüs şoförü tutuklandı. Kazayı yara almadan atlatan şoförün jandarmadaki ilk ifadesine TRT Haber ulaştı.

'110 km hızla gidiyordum'

Şoför ifadesinde 110 kilometre hızla ilerlediğini ve yağış nedeniyle yolun kaygan olduğunu öne sürdü.
Bir anda kontrolünü kaybettiğini söyleyen şoförün, "Kaza nasıl oldu ben de anlamadım." dediği öğrenildi.

Otogar görüntüleri ortaya çıktı

Kazaya karışan otobüsün Diyarbakır Otogarından çıkış görüntüleri de ortaya çıktı.
© İHA / MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİ - RIDVAN KILIÇ-AW213951Kazaya karışan otobüsün Diyarbakır Otogarından çıkış görüntüleri de ortaya çıktı.
Kazaya karışan otobüsün Diyarbakır Otogarından çıkış görüntüleri de ortaya çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
Kazaya karışan otobüsün Diyarbakır Otogarından çıkış görüntüleri de ortaya çıktı.
© İHA / MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİ - RIDVAN KILIÇ-AW213951

Soruşturma sürüyor

Kazanın ardından görevlendirilen 3 Cumhuriyet savcısı olayın sebep ve sonuçlarını tüm detayları ile araştırıyor.
Jandarma ekipleri gün ağarınca da olay yerindeki incelemelerini sürdürdü. Yolcuların etrafa savrulan kişisel eşyalarını tutanak eşliğinde karayolları ekiplerinden teslim aldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde 10 kişinin hayatını kaybettiği zincirleme kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2024
Mersin'deki zincirleme trafik kazasına karışan otobüs şoförü tutuklandı
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