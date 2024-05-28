https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/mersindeki-kazaya-karisan-otobus-soforunun-ilk-ifadesine-ulasildi-1084266028.html
Mersin'deki kazaya karışan otobüs şoförünün ilk ifadesine ulaşıldı
Mersin'deki kazaya karışan otobüs şoförünün ilk ifadesine ulaşıldı
Sputnik Türkiye
Mersin'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi öldü, 9'u ağır 40 kişi yaralandı. Otopsileri yapılan cenazeler defnedilmek üzere... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T09:46+0300
2024-05-28T09:46+0300
2024-05-28T09:46+0300
türkiye
kaza
zincirleme kaza
kaza sebebi
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otobüs
hız
hız limiti
hız sınırı
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Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü bariyerleri yıkıp karşı şeride geçti. Takla atarak iki otomobili altına aldı. Bir süre sürüklenen otobüs, kamyona çarparak durabildi.Kazaya neden olan otobüs şoförü tutuklandı. Kazayı yara almadan atlatan şoförün jandarmadaki ilk ifadesine TRT Haber ulaştı.'110 km hızla gidiyordum'Şoför ifadesinde 110 kilometre hızla ilerlediğini ve yağış nedeniyle yolun kaygan olduğunu öne sürdü.Bir anda kontrolünü kaybettiğini söyleyen şoförün, "Kaza nasıl oldu ben de anlamadım." dediği öğrenildi.Otogar görüntüleri ortaya çıktıKazaya karışan otobüsün Diyarbakır Otogarından çıkış görüntüleri de ortaya çıktı.Soruşturma sürüyorKazanın ardından görevlendirilen 3 Cumhuriyet savcısı olayın sebep ve sonuçlarını tüm detayları ile araştırıyor.Jandarma ekipleri gün ağarınca da olay yerindeki incelemelerini sürdürdü. Yolcuların etrafa savrulan kişisel eşyalarını tutanak eşliğinde karayolları ekiplerinden teslim aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/mersindeki-zincirleme-trafik-kazasina-karisan-otobus-soforu-tutuklandi-1084253907.html
türkiye
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kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi, mersin, diyarbakır, otobüs, hız, hız limiti, hız sınırı
kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi, mersin, diyarbakır, otobüs, hız, hız limiti, hız sınırı
Mersin'deki kazaya karışan otobüs şoförünün ilk ifadesine ulaşıldı
Mersin'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi öldü, 9'u ağır 40 kişi yaralandı. Otopsileri yapılan cenazeler defnedilmek üzere memleketlerine gönderildi. Yaralıların ise hastanelerdeki tedavisi sürüyor. Kazanın ardından tutuklanan otobüs şoförünün ilk ifadesine TRT Haber ulaştı.
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü bariyerleri yıkıp karşı şeride geçti. Takla atarak iki otomobili altına aldı. Bir süre sürüklenen otobüs, kamyona çarparak durabildi.
Kazaya neden olan otobüs şoförü tutuklandı. Kazayı yara almadan atlatan şoförün jandarmadaki ilk ifadesine TRT Haber ulaştı.
'110 km hızla gidiyordum'
Şoför ifadesinde 110 kilometre hızla ilerlediğini ve yağış nedeniyle yolun kaygan olduğunu öne sürdü.
Bir anda kontrolünü kaybettiğini söyleyen şoförün, "Kaza nasıl oldu ben de anlamadım." dediği öğrenildi.
Otogar görüntüleri ortaya çıktı
Kazaya karışan otobüsün Diyarbakır Otogarından çıkış görüntüleri de ortaya çıktı.
Kazanın ardından görevlendirilen 3 Cumhuriyet savcısı olayın sebep ve sonuçlarını tüm detayları ile araştırıyor.
Jandarma ekipleri gün ağarınca da olay yerindeki incelemelerini sürdürdü. Yolcuların etrafa savrulan kişisel eşyalarını tutanak eşliğinde karayolları ekiplerinden teslim aldı.