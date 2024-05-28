https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/mersindeki-kazaya-karisan-otobus-soforunun-ilk-ifadesine-ulasildi-1084266028.html

Mersin'deki kazaya karışan otobüs şoförünün ilk ifadesine ulaşıldı

Mersin'deki kazaya karışan otobüs şoförünün ilk ifadesine ulaşıldı

Sputnik Türkiye

Mersin'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi öldü, 9'u ağır 40 kişi yaralandı. Otopsileri yapılan cenazeler defnedilmek üzere... 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T09:46+0300

2024-05-28T09:46+0300

2024-05-28T09:46+0300

türkiye

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Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü bariyerleri yıkıp karşı şeride geçti. Takla atarak iki otomobili altına aldı. Bir süre sürüklenen otobüs, kamyona çarparak durabildi.Kazaya neden olan otobüs şoförü tutuklandı. Kazayı yara almadan atlatan şoförün jandarmadaki ilk ifadesine TRT Haber ulaştı.'110 km hızla gidiyordum'Şoför ifadesinde 110 kilometre hızla ilerlediğini ve yağış nedeniyle yolun kaygan olduğunu öne sürdü.Bir anda kontrolünü kaybettiğini söyleyen şoförün, "Kaza nasıl oldu ben de anlamadım." dediği öğrenildi.Otogar görüntüleri ortaya çıktıKazaya karışan otobüsün Diyarbakır Otogarından çıkış görüntüleri de ortaya çıktı.Soruşturma sürüyorKazanın ardından görevlendirilen 3 Cumhuriyet savcısı olayın sebep ve sonuçlarını tüm detayları ile araştırıyor.Jandarma ekipleri gün ağarınca da olay yerindeki incelemelerini sürdürdü. Yolcuların etrafa savrulan kişisel eşyalarını tutanak eşliğinde karayolları ekiplerinden teslim aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/mersindeki-zincirleme-trafik-kazasina-karisan-otobus-soforu-tutuklandi-1084253907.html

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kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi, mersin, diyarbakır, otobüs, hız, hız limiti, hız sınırı