https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/mersindeki-zincirleme-trafik-kazasina-karisan-otobus-soforu-tutuklandi-1084253907.html

Mersin'deki zincirleme trafik kazasına karışan otobüs şoförü tutuklandı

Mersin'deki zincirleme trafik kazasına karışan otobüs şoförü tutuklandı

Sputnik Türkiye

Mersin'de 10 kişinin hayatını kaybettiği zincirleme kazasına karışan otobüs şoförü tutuklandı. 27.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-27T18:18+0300

2024-05-27T18:18+0300

2024-05-27T18:23+0300

son dakika

zincirleme kaza

otobüs

otobüs şöförü

mersin

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Mersin'de, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 10 kişinin öldüğü, kendisinin de arasında olduğu 40 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına karışan yolcu otobüsünün sürücüsü tutuklandı.TAG Otoyolu'nun Yenice Mahallesi mevkisinde dün akşam meydana gelen kazada yaşamını yitiren 10 kişinin otopsi işlemleri tamamlandı.Yaşamını yitirenlerin Ozan Kılıç, Serhat Taraman, Elif Taraman, İpek Taraman, Birsen Çiftsüren, Mehmet Kaplan, Halil Şimşek, Taha Acet, Sultan Acet ve Ayla Çelik Teymen olduğu belirlendi.Kazada yaralanan 40 kişiden 13'ünün Tarsus Devlet Hastanesi'nde, 7'sinin Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 14'ünün Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 3'ünün Çukurova Devlet Hastanesi'nde, 2'sinin de Tarsus'taki bir özel hastanede tedavileri sürüyor.Yaralılardan 8'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.Otobüs şoförü tutuklandıKazaya karışan Star Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsünün sürücüsü Ali G, Tarsus'ta özel hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlı, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.TAG Otoyolu'nun Yenice Mahallesi mevkisinde, Star Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü, karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyona çarpmış, ardından aynı bölgede bir kaza daha meydana gelmişti. İlk kazada 10 kişi hayatını kaybetmiş, 34 kişi yaralanmış, diğer kazada da 6 kişi yaralanmıştı. Kazanın ardından uzun süre trafiğin aksadığı otoyolda, araçların kaldırılmasıyla akış normale dönmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/mersin-adana-yolunda-zincirleme-kaza-cok-sayida-can-kaybi-var-1084220901.html

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son dakika, zincirleme kaza, otobüs, otobüs şöförü, mersin