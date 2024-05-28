https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/mersinde-yasanan-zincirleme-kazada-olu-sayisi-11e-cikti--1084284150.html
Zincirleme kaza yaşanmıştı: Mersin'deki feci kazada ölü sayısı 11'e yükseldi
Zincirleme kaza yaşanmıştı: Mersin'deki feci kazada ölü sayısı 11'e yükseldi
Sputnik Türkiye
Mersin'de yaşanan zincirleme kazasında yaralananlardan bir kişinin hayatını kaybetmesi ardından toplam ölü sayısı 11'e yükseldi. 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T16:16+0300
2024-05-28T16:16+0300
2024-05-28T16:16+0300
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mersin
kaza
zincirleme kaza
kaza sebebi
otobüs
ölüm
yaralı
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TAG Otoyolu'nun Yenice Mahallesi mevkisinde 26 Mayıs'ta meydana gelen kazaya karışan otomobilde ağır yaralanan Mehmet Orhan Teymen, tedavi gördüğü Mersin Şehir Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Teymen'in cenazesi, işlemlerinin ardından yakınlarınca alınıp Adana'da toprağa verildi. Aynı kazada hayatını kaybeden Teymen'in ziraat mühendisi eşi Ayla Çelik Teymen'in (59) cenazesi ise Tarsus ilçesindeki Şehir Mezarlığı'na götürüldü. Böylece feci kazada toplam 11 kişi hayatını kaybetmiş oldu. Zincirleme kaza yaşanmıştı TAG Otoyolu'nda Star Diyarbakır firmasına ait Ali G. idaresindeki 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsü, karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyona çarpmış, ardından aynı bölgede bir kaza daha meydana gelmişti.İlk kazada 10 kişi hayatını kaybetmiş, 34 kişi yaralanmış, diğer kazada da 6 kişi yaralanmıştı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan otobüsün sürücüsü, tutuklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/mersindeki-kazaya-karisan-otobus-soforunun-ilk-ifadesine-ulasildi-1084266028.html
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mersin, kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi, otobüs, ölüm, yaralı
mersin, kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi, otobüs, ölüm, yaralı
Zincirleme kaza yaşanmıştı: Mersin'deki feci kazada ölü sayısı 11'e yükseldi
Mersin'de yaşanan zincirleme kazasında yaralananlardan bir kişinin hayatını kaybetmesi ardından toplam ölü sayısı 11'e yükseldi.
TAG Otoyolu'nun Yenice Mahallesi mevkisinde 26 Mayıs'ta meydana gelen kazaya karışan otomobilde ağır yaralanan Mehmet Orhan Teymen, tedavi gördüğü Mersin Şehir Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Teymen'in cenazesi, işlemlerinin ardından yakınlarınca alınıp Adana'da toprağa verildi. Aynı kazada hayatını kaybeden Teymen'in ziraat mühendisi eşi Ayla Çelik Teymen'in (59) cenazesi ise Tarsus ilçesindeki Şehir Mezarlığı'na götürüldü.
Böylece feci kazada toplam 11 kişi hayatını kaybetmiş oldu.
Zincirleme kaza yaşanmıştı
TAG Otoyolu'nda Star Diyarbakır firmasına ait Ali G. idaresindeki 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsü, karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyona çarpmış, ardından aynı bölgede bir kaza daha meydana gelmişti.
İlk kazada 10 kişi hayatını kaybetmiş, 34 kişi yaralanmış, diğer kazada da 6 kişi yaralanmıştı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan otobüsün sürücüsü, tutuklanmıştı.