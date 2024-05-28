https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/mersinde-yasanan-zincirleme-kazada-olu-sayisi-11e-cikti--1084284150.html

Zincirleme kaza yaşanmıştı: Mersin'deki feci kazada ölü sayısı 11'e yükseldi

Zincirleme kaza yaşanmıştı: Mersin'deki feci kazada ölü sayısı 11'e yükseldi

Sputnik Türkiye

Mersin'de yaşanan zincirleme kazasında yaralananlardan bir kişinin hayatını kaybetmesi ardından toplam ölü sayısı 11'e yükseldi. 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T16:16+0300

2024-05-28T16:16+0300

2024-05-28T16:16+0300

türkiye

mersin

kaza

zincirleme kaza

kaza sebebi

otobüs

ölüm

yaralı

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TAG Otoyolu'nun Yenice Mahallesi mevkisinde 26 Mayıs'ta meydana gelen kazaya karışan otomobilde ağır yaralanan Mehmet Orhan Teymen, tedavi gördüğü Mersin Şehir Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Teymen'in cenazesi, işlemlerinin ardından yakınlarınca alınıp Adana'da toprağa verildi. Aynı kazada hayatını kaybeden Teymen'in ziraat mühendisi eşi Ayla Çelik Teymen'in (59) cenazesi ise Tarsus ilçesindeki Şehir Mezarlığı'na götürüldü. Böylece feci kazada toplam 11 kişi hayatını kaybetmiş oldu. Zincirleme kaza yaşanmıştı TAG Otoyolu'nda Star Diyarbakır firmasına ait Ali G. idaresindeki 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsü, karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyona çarpmış, ardından aynı bölgede bir kaza daha meydana gelmişti.İlk kazada 10 kişi hayatını kaybetmiş, 34 kişi yaralanmış, diğer kazada da 6 kişi yaralanmıştı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan otobüsün sürücüsü, tutuklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/mersindeki-kazaya-karisan-otobus-soforunun-ilk-ifadesine-ulasildi-1084266028.html

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mersin, kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi, otobüs, ölüm, yaralı