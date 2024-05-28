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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/maduro-ukraynanin-rusya-ile-baris-anlasmasi-imzalamasini-abd-ve-ab-engelledi-1084266672.html
Maduro: Ukrayna’nın Rusya ile barış anlaşması imzalamasını ABD ve AB engelledi
Maduro: Ukrayna’nın Rusya ile barış anlaşması imzalamasını ABD ve AB engelledi
Sputnik Türkiye
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya'nın iki yıl önce Ukrayna ile barış anlaşması... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T09:59+0300
2024-05-28T10:03+0300
ukrayna krizi
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Venezüella’daki TV kanalı Venezolana de Televisión’a konuşan Maduro, İstanbul’daki anlaşma taslağının imzalanmaya hazır olduğunu hatırlattığı konuşmasında, “Ancak Washington hükümeti ve AB elitleri, bu anlaşmanın imzalanmaması için emir verdi” ifadelerini kullandı.ABD ve AB’de alınan bu müşterek kararın Rusya'yı yenerek parçalamak uğruna alındığını söyleyen Venezüella lideri, "Ukrayna'daki savaşın silah üreticilerinin büyük karlarını haklı çıkarmak için devam ettiğini” vurguladı.Rusya, 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna'da özel bir askeri operasyon başlatmış, Devlet Başkanı Vladimir Putin, operasyonun öncelikli amacını “8 yıldır Kiev rejimi tarafından istismar ve soykırıma maruz bırakılan halkı korumak” olarak tanımlamıştı.Askeri operasyonun zorunlu bir önlem olduğunu, Rusya'ya ‘başka türlü davranma şansı’ bırakılmadığını dile getiren Putin, “ülkenin sınırlarında yaratılan güvenlik risklerinin başka yollarla tepki vermeyi imkansız kılacak düzeyde olduğunu” kaydetti.Putin, bu yılın şubat ayında ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda, 2022 yılında Ukrayna ile İstanbul’da gerçekleştirilen müzakerelerin neredeyse tamamlandığını, ancak Rus birliklerinin Kiev'den çekilmesinden sonra Ukrayna tarafının tüm anlaşmaları ‘çöpe attığını söyledi.Ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Rusya ile müzakereleri imzaladığı kararnameyle yasal olarak yasakladığını anımsatan Rus lider, öte yandan Moskova’nın hiçbir zaman müzakere etmeyi reddetmediğini yineledi.İstanbul’daki barış görüşmelerinde Ukrayna heyetinin lideri olan David Arahamiya, yaptığı açıklamalarda, “Savaş 2022 ilkbaharında sona erebilirdi. Ama dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kiev’e gelerek, Rusya ile hiçbir şey imzalamamızı ve sadece savaşmamızı söyledi” itirafında bulunmuştu.Eski İngiltere Başbakanı Johnson'ın o dönemde Kiev'i ziyaret ettiğine dikkat çeken Putin, Batılı ülkelerin müzakereleri Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatmak için baltalamış olabileceğini vurgulamıştı.'Putin’in açıklamalarında samimiyet var'Putin'in Carlson’a verdiği röportajı şubat ayında Mısır ziyareti dönüşü düzenlediği basın toplantısında değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sayın Putin'in bu açıklamalarında açık söylemem gerekirse samimiyet var. İstanbul süreci diye değerlendireceğimiz bu görüşmelerde bizler de her türlü samimi adımları attık” diye konuşmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/cin-abdyi-ukrayna-krizindeki-sorumlulugu-uzerinde-dusunmeye-cagirdi-1084236529.html
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venezüella, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, nicolas maduro, abd, avrupa birliği, ingiltere, boris johnson, kiev, vladimir zelenskiy, ukrayna, rusya, moskova, vladimir putin, tucker carlson

Maduro: Ukrayna’nın Rusya ile barış anlaşması imzalamasını ABD ve AB engelledi

09:59 28.05.2024 (güncellendi: 10:03 28.05.2024)
© AP Photo / Ariana CubillosNicolas Maduro
Nicolas Maduro - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Ariana Cubillos
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Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya'nın iki yıl önce Ukrayna ile barış anlaşması imzalamasına izin vermediğini anımsatırken, Batı’nın silah üreticilerinin karlarını meşrulaştırmak için savaşı sürdürdüğünü vurguladı.
Venezüella’daki TV kanalı Venezolana de Televisión’a konuşan Maduro, İstanbul’daki anlaşma taslağının imzalanmaya hazır olduğunu hatırlattığı konuşmasında, “Ancak Washington hükümeti ve AB elitleri, bu anlaşmanın imzalanmaması için emir verdi” ifadelerini kullandı.
ABD ve AB’de alınan bu müşterek kararın Rusya'yı yenerek parçalamak uğruna alındığını söyleyen Venezüella lideri, "Ukrayna'daki savaşın silah üreticilerinin büyük karlarını haklı çıkarmak için devam ettiğini” vurguladı.
Rusya, 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna'da özel bir askeri operasyon başlatmış, Devlet Başkanı Vladimir Putin, operasyonun öncelikli amacını “8 yıldır Kiev rejimi tarafından istismar ve soykırıma maruz bırakılan halkı korumak” olarak tanımlamıştı.
Askeri operasyonun zorunlu bir önlem olduğunu, Rusya'ya ‘başka türlü davranma şansı’ bırakılmadığını dile getiren Putin, “ülkenin sınırlarında yaratılan güvenlik risklerinin başka yollarla tepki vermeyi imkansız kılacak düzeyde olduğunu” kaydetti.
Putin, bu yılın şubat ayında ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda, 2022 yılında Ukrayna ile İstanbul’da gerçekleştirilen müzakerelerin neredeyse tamamlandığını, ancak Rus birliklerinin Kiev'den çekilmesinden sonra Ukrayna tarafının tüm anlaşmaları ‘çöpe attığını söyledi.
Ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Rusya ile müzakereleri imzaladığı kararnameyle yasal olarak yasakladığını anımsatan Rus lider, öte yandan Moskova’nın hiçbir zaman müzakere etmeyi reddetmediğini yineledi.
İstanbul’daki barış görüşmelerinde Ukrayna heyetinin lideri olan David Arahamiya, yaptığı açıklamalarda, “Savaş 2022 ilkbaharında sona erebilirdi. Ama dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kiev’e gelerek, Rusya ile hiçbir şey imzalamamızı ve sadece savaşmamızı söyledi” itirafında bulunmuştu.
Eski İngiltere Başbakanı Johnson'ın o dönemde Kiev'i ziyaret ettiğine dikkat çeken Putin, Batılı ülkelerin müzakereleri Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatmak için baltalamış olabileceğini vurgulamıştı.

'Putin’in açıklamalarında samimiyet var'

Putin'in Carlson’a verdiği röportajı şubat ayında Mısır ziyareti dönüşü düzenlediği basın toplantısında değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayın Putin'in bu açıklamalarında açık söylemem gerekirse samimiyet var. İstanbul süreci diye değerlendireceğimiz bu görüşmelerde bizler de her türlü samimi adımları attık” diye konuşmuştu.
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