https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/cin-abdyi-ukrayna-krizindeki-sorumlulugu-uzerinde-dusunmeye-cagirdi-1084236529.html
Çin, ABD'yi Ukrayna krizindeki sorumluluğu üzerinde düşünmeye çağırdı
Çin, ABD'yi Ukrayna krizindeki sorumluluğu üzerinde düşünmeye çağırdı
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in ABD'yi Ukrayna krizinin ortaya çıkması ve tırmanmasındaki sorumluluğu hakkında derinlemesine düşünmeye... 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T12:00+0300
2024-05-27T12:00+0300
2024-05-27T12:00+0300
ukrayna krizi
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abd
washington dc
pekin
çin dışişleri bakanlığı sözcüsü mao ning
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Gazetecilerle düzenlenen basın brifinginde konuşan Mao, “Çin, ABD'yi Ukrayna krizinin ortaya çıkması ve tırmanmasındaki sorumluluğunu derinlemesine düşünmeye ve doğru bir şekilde değerlendirmeye, iftira atmayı ve baskı uygulamayı bırakmaya ve ayrım gözetmeksizin yasadışı tek taraflı yaptırımlar uygulamaya son vermeye çağırıyor” dedi.Sözcü Mao, Ukrayna krizi konusunda ülkesinin her zaman objektif ve adil bir duruş sergilediğine dikkat çekerken, “uzlaşma ve müzakerelerin teşvik edilmesinde ısrarcı olmuştur” diye devam ettiği konuşmasında, tüm barış girişimlerinin tarafsız bir şekilde tartışılacağı uluslararası bir barış konferansının zamanında toplanmasını desteklediğini ifade etti.Çin: Ukrayna’daki çatışmanın taraflarından hiçbirine silah teslim etmedikÇin’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang, Pekin’in Ukrayna’daki çatışmanın taraflarına silah teslim etmediğini ve etmeyeceğini, ABD’nin aksine krizin uzamasına katkıda bulunmayacağını belirtti.Daha önce İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, Londra ve Washington'un Çin'in Ukrayna'daki çatışmada kullanılmak üzere Rusya'ya silah tedarik ettiğine ya da tedarik etmeye başlayacağına dair 'kanıtlara' sahip olduğunu iddia etmiş ancak herhangi bir kanıt sunmamıştı.Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna krizini başlattığını ve körüklediğini ifade ederek Ukrayna krizinin ortaya çıkmasından Soğuk Savaş zihniyetine sahip ABD'nin sorumlu olduğunun altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/zelenskiy-biden-ve-siyi-baris-zirvesine-cagirdi-1084210568.html
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ukrayna, abd, washington dc, pekin, çin dışişleri bakanlığı sözcüsü mao ning, mao ning
ukrayna, abd, washington dc, pekin, çin dışişleri bakanlığı sözcüsü mao ning, mao ning
Çin, ABD'yi Ukrayna krizindeki sorumluluğu üzerinde düşünmeye çağırdı
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in ABD'yi Ukrayna krizinin ortaya çıkması ve tırmanmasındaki sorumluluğu hakkında derinlemesine düşünmeye çağırdığını söyledi.
Gazetecilerle düzenlenen basın brifinginde konuşan Mao, “Çin, ABD'yi Ukrayna krizinin ortaya çıkması ve tırmanmasındaki sorumluluğunu derinlemesine düşünmeye ve doğru bir şekilde değerlendirmeye, iftira atmayı ve baskı uygulamayı bırakmaya ve ayrım gözetmeksizin yasadışı tek taraflı yaptırımlar uygulamaya son vermeye çağırıyor” dedi.
Sözcü Mao, Ukrayna krizi konusunda ülkesinin her zaman objektif ve adil bir duruş sergilediğine dikkat çekerken, “uzlaşma ve müzakerelerin teşvik edilmesinde ısrarcı olmuştur” diye devam ettiği konuşmasında, tüm barış girişimlerinin tarafsız bir şekilde tartışılacağı uluslararası bir barış konferansının zamanında toplanmasını desteklediğini ifade etti.
Çin: Ukrayna’daki çatışmanın taraflarından hiçbirine silah teslim etmedik
Çin’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang, Pekin’in Ukrayna’daki çatışmanın taraflarına silah teslim etmediğini ve etmeyeceğini, ABD’nin aksine krizin uzamasına katkıda bulunmayacağını belirtti.
Daha önce İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, Londra ve Washington'un Çin'in Ukrayna'daki çatışmada kullanılmak üzere Rusya'ya silah tedarik ettiğine ya da tedarik etmeye başlayacağına dair 'kanıtlara' sahip olduğunu iddia etmiş ancak herhangi bir kanıt sunmamıştı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna krizini başlattığını ve körüklediğini ifade ederek Ukrayna krizinin ortaya çıkmasından Soğuk Savaş zihniyetine sahip ABD'nin sorumlu olduğunun altını çizdi.