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'Kokpit boş bırakıldı' iddiasına THY'den yanıt
'Kokpit boş bırakıldı' iddiasına THY'den yanıt
Sputnik Türkiye
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Üstün, yolcu uçağında pilotların kokpiti bir süre boş bıraktığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. 28.05.2024, Sputnik Türkiye
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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, yolcu uçağında pilotların kokpiti bir süre boş bıraktığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
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thy, kokpit, iddia
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'Kokpit boş bırakıldı' iddiasına THY'den yanıt

18:05 28.05.2024 (güncellendi: 18:10 28.05.2024)
© AATHY
THY - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
© AA
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Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Üstün, yolcu uçağında pilotların kokpiti bir süre boş bıraktığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, yolcu uçağında pilotların kokpiti bir süre boş bıraktığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Bazı dijital mecralarda yer verilen, bir yolcu uçağımızda kokpitin bir süre tamamen boş bırakıldığına dair iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Böyle bir hadise vuku bulmuş değildir. Kamuoyunu yanlış bilgilendirip, marka itibarımızı zedelemeye yönelik maksatlı servis edilen bu yalan haberle ilgili kanuni hakkımızı kullanacağımızı bildirmek isteriz."
THY uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2024
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THY Basın Müşaviri Üstün'den 'Filenin Sultanları'nın seyahatlerine ilişkin açıklama
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