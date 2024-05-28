https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/kokpit-bos-birakildi-iddiasina-thyden-yanit-1084287585.html
'Kokpit boş bırakıldı' iddiasına THY'den yanıt
'Kokpit boş bırakıldı' iddiasına THY'den yanıt
Sputnik Türkiye
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Üstün, yolcu uçağında pilotların kokpiti bir süre boş bıraktığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T18:05+0300
2024-05-28T18:05+0300
2024-05-28T18:10+0300
türkiye
thy
kokpit
iddia
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1d/1075015409_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_cfcf5d89cf76e9aba52ebb7476d74bda.jpg
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, yolcu uçağında pilotların kokpiti bir süre boş bıraktığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/thy-basin-musaviri-ustunden-filenin-sultanlarinin-seyahatlerine-iliskin-aciklama-1084218730.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/1d/1075015409_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_4623737d4f48a5deabe7289e693e53be.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
thy, kokpit, iddia
'Kokpit boş bırakıldı' iddiasına THY'den yanıt
18:05 28.05.2024 (güncellendi: 18:10 28.05.2024)
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Üstün, yolcu uçağında pilotların kokpiti bir süre boş bıraktığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, yolcu uçağında pilotların kokpiti bir süre boş bıraktığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Bazı dijital mecralarda yer verilen, bir yolcu uçağımızda kokpitin bir süre tamamen boş bırakıldığına dair iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Böyle bir hadise vuku bulmuş değildir. Kamuoyunu yanlış bilgilendirip, marka itibarımızı zedelemeye yönelik maksatlı servis edilen bu yalan haberle ilgili kanuni hakkımızı kullanacağımızı bildirmek isteriz."