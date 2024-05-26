https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/thy-basin-musaviri-ustunden-filenin-sultanlarinin-seyahatlerine-iliskin-aciklama-1084218730.html

THY Basın Müşaviri Üstün'den 'Filenin Sultanları'nın seyahatlerine ilişkin açıklama

THY Basın Müşaviri Üstün'den 'Filenin Sultanları'nın seyahatlerine ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt ve diğer takım üyeleri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrası THY Basın Müşaviri Üstün'den "Gerçekleştirilen... 26.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-26T17:19+0300

2024-05-26T17:19+0300

2024-05-26T17:46+0300

türkiye

thy

filenin sultanları

uçak

ekonomi

ebrar karakurt

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Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, milli sporcuların seyahatleriyle ilgili planlamaların, sponsor oldukları spor federasyonlarının sorumluluğu altında olduğunu bildirdi.Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gerek ulusal gerek de global düzlemde sporun ve sporcunun en güçlü sektörel destekçilerinden biri olan markamızın, sponsoru olduğu tüm federasyonlarımız için yıllık uçuş kapasitemiz dikkate alınarak, sene başında belirli bir uçuş planlaması yapılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğu ilgili federasyonlara ait olup, yetkililerince sağlanmaktadır" ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/filenin-sultanlarindan-tepki-13-saatlik-ucusta-ekonomi-sinifina-bindirildiler--1084217055.html

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thy, filenin sultanları, uçak, ekonomi, ebrar karakurt