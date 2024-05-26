https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/thy-basin-musaviri-ustunden-filenin-sultanlarinin-seyahatlerine-iliskin-aciklama-1084218730.html
THY Basın Müşaviri Üstün'den 'Filenin Sultanları'nın seyahatlerine ilişkin açıklama
THY Basın Müşaviri Üstün'den 'Filenin Sultanları'nın seyahatlerine ilişkin açıklama
Sputnik Türkiye
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt ve diğer takım üyeleri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrası THY Basın Müşaviri Üstün'den "Gerçekleştirilen... 26.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-26T17:19+0300
2024-05-26T17:19+0300
2024-05-26T17:46+0300
türkiye
thy
filenin sultanları
uçak
ekonomi
ebrar karakurt
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Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, milli sporcuların seyahatleriyle ilgili planlamaların, sponsor oldukları spor federasyonlarının sorumluluğu altında olduğunu bildirdi.Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gerek ulusal gerek de global düzlemde sporun ve sporcunun en güçlü sektörel destekçilerinden biri olan markamızın, sponsoru olduğu tüm federasyonlarımız için yıllık uçuş kapasitemiz dikkate alınarak, sene başında belirli bir uçuş planlaması yapılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğu ilgili federasyonlara ait olup, yetkililerince sağlanmaktadır" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/filenin-sultanlarindan-tepki-13-saatlik-ucusta-ekonomi-sinifina-bindirildiler--1084217055.html
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thy, filenin sultanları, uçak, ekonomi, ebrar karakurt
thy, filenin sultanları, uçak, ekonomi, ebrar karakurt
THY Basın Müşaviri Üstün'den 'Filenin Sultanları'nın seyahatlerine ilişkin açıklama
17:19 26.05.2024 (güncellendi: 17:46 26.05.2024)
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt ve diğer takım üyeleri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrası THY Basın Müşaviri Üstün'den "Gerçekleştirilen biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğu ilgili federasyonlara ait olup, yetkililerince sağlanmaktadır" açıklaması geldi.
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, milli sporcuların seyahatleriyle ilgili planlamaların, sponsor oldukları spor federasyonlarının sorumluluğu altında olduğunu bildirdi.
Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gerek ulusal gerek de global düzlemde sporun ve sporcunun en güçlü sektörel destekçilerinden biri olan markamızın, sponsoru olduğu tüm federasyonlarımız için yıllık uçuş kapasitemiz dikkate alınarak, sene başında belirli bir uçuş planlaması yapılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğu ilgili federasyonlara ait olup, yetkililerince sağlanmaktadır" ifadesini kullandı.