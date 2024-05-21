https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/suriye-lideri-esadin-esi-losemiye-yakalandi-1084047890.html

Suriye lideri Esad’ın eşi lösemiye yakalandı

Suriye lideri Esad’ın eşi lösemiye yakalandı

Sputnik Türkiye

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın eşi Esma Esad’a lösemi teşhisi konulduğu bildirildi. 21.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-21T11:33+0300

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beşar esad

esma esad

lösemi

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Açıklamada, “Hastalığın çeşitli semptom ve klinik belirtilerini yaşadıktan ve kapsamlı bir dizi tıbbi test ve muayeneden geçtikten sonra First Lady Esma Esad'a akut miyeloid lösemi teşhisi konulmuştur” denildi.Esma Esad’ın tedavi planının bir parçası olarak ‘uygun sosyal mesafeyi’ gözeteceği ve kamuya açık etkinliklerden geçici olarak çekileceği kaydedildi.2018 yılında meme kanseri tedavisi gördüğünü kamuoyu ile paylaşan Suriye'nin first lady'si Esma Esad, bir sene sonra bu hastalıktan tamamen kurtulduğunu açıklamıştı.1975 yılında İngiltere'nin başkenti Londra'da doğup büyüyen ve eski yatırım bankacısı olan Esma Esad 2000 yılında Beşar Esad ile evlenmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/esaddan-itiraf-batida-konusulacak-devlet-adami-kalmadi-1082997280.html

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