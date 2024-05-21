https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/suriye-lideri-esadin-esi-losemiye-yakalandi-1084047890.html
Suriye lideri Esad’ın eşi lösemiye yakalandı
Suriye lideri Esad’ın eşi lösemiye yakalandı
Sputnik Türkiye
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın eşi Esma Esad’a lösemi teşhisi konulduğu bildirildi. 21.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-21T11:33+0300
2024-05-21T11:33+0300
2024-05-21T11:33+0300
dünya
suriye
beşar esad
esma esad
lösemi
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Açıklamada, “Hastalığın çeşitli semptom ve klinik belirtilerini yaşadıktan ve kapsamlı bir dizi tıbbi test ve muayeneden geçtikten sonra First Lady Esma Esad'a akut miyeloid lösemi teşhisi konulmuştur” denildi.Esma Esad’ın tedavi planının bir parçası olarak ‘uygun sosyal mesafeyi’ gözeteceği ve kamuya açık etkinliklerden geçici olarak çekileceği kaydedildi.2018 yılında meme kanseri tedavisi gördüğünü kamuoyu ile paylaşan Suriye'nin first lady'si Esma Esad, bir sene sonra bu hastalıktan tamamen kurtulduğunu açıklamıştı.1975 yılında İngiltere'nin başkenti Londra'da doğup büyüyen ve eski yatırım bankacısı olan Esma Esad 2000 yılında Beşar Esad ile evlenmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/esaddan-itiraf-batida-konusulacak-devlet-adami-kalmadi-1082997280.html
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suriye, beşar esad, esma esad, lösemi
suriye, beşar esad, esma esad, lösemi
Suriye lideri Esad’ın eşi lösemiye yakalandı
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın eşi Esma Esad’a lösemi teşhisi konulduğu bildirildi.
Açıklamada, “Hastalığın çeşitli semptom ve klinik belirtilerini yaşadıktan ve kapsamlı bir dizi tıbbi test ve muayeneden geçtikten sonra First Lady Esma Esad'a akut miyeloid lösemi teşhisi konulmuştur” denildi.
Esma Esad’ın tedavi planının bir parçası olarak ‘uygun sosyal mesafeyi’ gözeteceği ve kamuya açık etkinliklerden geçici olarak çekileceği kaydedildi.
2018 yılında meme kanseri tedavisi gördüğünü kamuoyu ile paylaşan Suriye'nin first lady'si Esma Esad, bir sene sonra bu hastalıktan tamamen kurtulduğunu açıklamıştı.
1975 yılında İngiltere'nin başkenti Londra'da doğup büyüyen ve eski yatırım bankacısı olan Esma Esad 2000 yılında Beşar Esad ile evlenmişti.