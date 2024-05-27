Bakanlıktan açıklama: Soylu'nun sokak köpeklerine yönelik söylemleri gerçek değildir
Süleyman Soylu
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada dolaşan 'Süleyman Soylu'nun sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeye karşı olduğu' iddialarını yalanladı.
Sosyal medyada sokak köpeklerine yönelik tartışmalar sürerken Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, internette dolaşan ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ait olduğu iddia edilen "Köpeklerin uyutulması ülke toplumunda büyük yaralar ve geri dönüşü olmayan travma yaratır. Avrupa’nın yapmış olduğu uyguladığı kötü örnekler bizim merhametli Türk halkının örf ve adetlerine uygun değildir. Köpeklerin uyutulması, yok edilmesi böyle pervasızca kabul edilmesine gönlüm razım değildir. Yapılacak olan belediyelerin sistemli bir biçimde bu sorunu çözmesidir. Canların hayatı polemik yapılacak konu değildir. Onlar Allah’ın bize emanet ettiği sessiz kullarıdır. Yaratılanı severiz yaratandan ötürü.” açıklamalarına yönelik bir paylaşım yaptı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada paylaştığı gönderide şu ifadeleri kullandı:
Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu, sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesine karşı çıktığını açıkladı” iddiası doğru değildir. AK Parti İstanbul Milletvekili ve İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu’nun sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesine ilişkin iddia edildiği gibi bir açıklaması olmamıştır. Bahse konu haberlerde geçen ifadeler, Süleyman Soylu'ya ait değildir. Süleyman Soylu'ya atfedilen açıklamanın, bir sosyal medya kullanıcısı tarafından kurgulanarak sosyal medyada paylaşıldığı tespit edilmiştir.
Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu, sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesine karşı çıktığını açıkladı” iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) May 27, 2024
AK Parti İstanbul Milletvekili ve İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu’nun sahipsiz sokak hayvanları… pic.twitter.com/MQ9IXbfQd0