https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/bakanliktan-aciklama-soylunun-sokak-kopeklerine-yonelik-soylemleri-gercek-degildir--1084245359.html

Bakanlıktan açıklama: Soylu'nun sokak köpeklerine yönelik söylemleri gerçek değildir

Bakanlıktan açıklama: Soylu'nun sokak köpeklerine yönelik söylemleri gerçek değildir

Sputnik Türkiye

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada dolaşan 'Süleyman Soylu'nun sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeye karşı olduğu' iddialarını yalanladı. 27.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-27T14:29+0300

2024-05-27T14:29+0300

2024-05-27T14:29+0300

politika

sokak köpeği

başıboş sokak köpeği

ötenazi

dezenformasyonla mücadele merkezi

süleyman soylu

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Sosyal medyada sokak köpeklerine yönelik tartışmalar sürerken Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, internette dolaşan ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ait olduğu iddia edilen "Köpeklerin uyutulması ülke toplumunda büyük yaralar ve geri dönüşü olmayan travma yaratır. Avrupa’nın yapmış olduğu uyguladığı kötü örnekler bizim merhametli Türk halkının örf ve adetlerine uygun değildir. Köpeklerin uyutulması, yok edilmesi böyle pervasızca kabul edilmesine gönlüm razım değildir. Yapılacak olan belediyelerin sistemli bir biçimde bu sorunu çözmesidir. Canların hayatı polemik yapılacak konu değildir. Onlar Allah’ın bize emanet ettiği sessiz kullarıdır. Yaratılanı severiz yaratandan ötürü.” açıklamalarına yönelik bir paylaşım yaptı.Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada paylaştığı gönderide şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/mansur-yavas-sokak-kopeklerini-sadece-kisirlastirmak-yetmez--1084210427.html

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Sputnik Türkiye

sokak köpeği, başıboş sokak köpeği, ötenazi, dezenformasyonla mücadele merkezi, süleyman soylu