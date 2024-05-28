https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/israil-ordusu-uluslararasi-tepkilere-ragmen-refah-harekatini-surduruyor-1084263436.html
İsrail ordusu, uluslararası tepkilere rağmen Refah harekatını sürdürüyor
İsrail ordusu, uluslararası tepkilere rağmen Refah harekatını sürdürüyor
Sputnik Türkiye
Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına gerçekleştirdiği saldırıyla 45 kişiyi öldüren İsrail ordusu, uluslararası tepkilere rağmen Gazze... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T08:59+0300
2024-05-28T08:59+0300
2024-05-28T08:59+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
gazze şeridi
gazze
ortadoğu
soykırım
benyamin netanyahu
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Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) 24 Mayıs'ta İsrail hakkında Refah'a yönelik saldırıları durdurma kararına rağmen, İsrail ordusu Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'ni topçu atışlarıyla yoğun bir şekilde bombalarken, insansız hava araçlarıyla (İHA) da ateş açtı.İsrail ordusu, Tel es-Sultan'da Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) depolarının yakınında bulunan Ebu Cerad ailesine ait çadırı bombaladı.İsrail ordusunun, 2 gün önce bir çadır kampı hedef alarak 45 Filistinlinin ölümüne yol açtığı bölgede, yerinden edilmiş Filistinli ailenin çadırını hedef alması sonucu en az 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.İsrail ordusunun, Refah kentine yönelik başka bir saldırısında bir Filistinli öldü.Tel es-Sultan'daki Endonezya Hastanesi'nin üst katı İsrail ordusu tarafından hedef alındı.İsrail ordusunun, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulları, hastaneyi ve Tel es-Sultan Kliniği'ni hedef alması sonucunda Filistinli aile yeniden yerinden edildi.Gazze'nin orta ve kuzey kesimiİsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda Akl ailesine ait evi hedef aldı.Bureyc pazarında İsrail ordusu tarafından bombalanan evde aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı.İsrail ordusunun Bureyc kampında başka bir evi hedef alması sonucu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.Gazze kentinin ed-Derec Mahallesi'nde İsrail ordusunun el-Guseyn ailesine ait evi bombalaması nedeniyle en az 2 Filistinli hayatını kaybetti.Refah'ta İsrail ordusunun bombaladığı çadır kampta 45 Filistinli ölmüştüİsrail savaş uçaklarının, 26 Mayıs'ta Refah'ın Tel es-Sultan Mahallesi'ndeki UNRWA depolarının yakınındaki bölgede yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı bir çadır kampı hedef alması sonucu, çoğu yanarak can veren 45 Filistinli hayatını kaybetmiş, 249'u da yaralanmıştı.İsrail ordusunun UAD kararından 2 gün sonra düzenlediği bu saldırı çok sayıda ülke, uluslararası kurum ve kuruluşlar ile siyasi ve sosyal çevreler tarafından kınanmıştı.Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor" demişti.Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.45 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya tepkiler sürüyorKolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına gerçekleştirdiği saldırıya tepki gösterdi.Saldırı görüntülerini paylaşan Petro, "Katliam devam ediyor. Sözde güçlü demokratik ülkeler bu katliama karşı sesini çıkarmıyor. Böyle yaparak kendi halklarının kinini üzerlerine topluyorlar. Sadece Filistin halkının varlığını değil, demokrasinin ve insanlığın varlığını da tehlikeye atıyorlar. Sermaye ve banka sahipleri de sessiz çünkü katliamı destekleyenlerle aynı taraftalar" ifadelerini kullandı.Birleşmiş Miller (BM) Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, X'teki kurumsal hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Refah'a yönelik saldırısında dehşete düştüm; bildirildiğine göre barınak ve güvenlik bulma umuduyla en az 45 kişi öldü" diye yazdı.BM Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths X'te, Gazze'deki mülteci kampına yapılan saldırı hakkında, "İsrail'in dün gece Refah'a düzenlediği hava saldırısında, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda kişinin diri diri yakıldığı bildirildi" ifadelerini kullandı.ABD Kongresinden de tepki geldi: 'Saldırı kasıtlıydı'ABD Kongresinin Filistin kökenli tek Kongre Üyesi Rashida Tlaib, İsrail'in Refah'a son saldırısıyla ilgili, "Bu saldırı kasıtlıydı. Siz kazara devasa sayıda çocuğu ve onların ailelerini tekrar ve tekrar öldürüp sonra 'bu bir hataydı' diyemezsiniz" ifadesini kullandı.Tlaib, açıklamasında, "Bu saldırı kasıtlıydı. Siz kazara devasa sayıda çocuğu ve onların ailelerini tekrar ve tekrar öldürüp sonra 'bu bir hataydı' diyemezsiniz. Soykırımcı manyak Netanyahu Filistinlileri etnik olarak temizlemek istediğini bize söylemişti. Sayın Başkan ne zaman ona (Netanyahu'ya) inanacaksınız?" değerlendirmesini yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/netanyahudan-refah-saldirisiyla-ilgili-aciklama-trajik-bir-terslik-1084256707.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze şeridi, gazze, ortadoğu, soykırım, benyamin netanyahu, refah, refah sınır kapısı
İsrail ordusu, uluslararası tepkilere rağmen Refah harekatını sürdürüyor
Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına gerçekleştirdiği saldırıyla 45 kişiyi öldüren İsrail ordusu, uluslararası tepkilere rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırılarını gece boyunca sürdürdü.
Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) 24 Mayıs'ta İsrail hakkında Refah'a yönelik saldırıları durdurma kararına rağmen, İsrail ordusu Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'ni topçu atışlarıyla yoğun bir şekilde bombalarken, insansız hava araçlarıyla (İHA) da ateş açtı.
İsrail ordusu, Tel es-Sultan'da Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) depolarının yakınında bulunan Ebu Cerad ailesine ait çadırı bombaladı.
İsrail ordusunun, 2 gün önce bir çadır kampı hedef alarak 45 Filistinlinin ölümüne yol açtığı bölgede, yerinden edilmiş Filistinli ailenin çadırını hedef alması sonucu en az 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail ordusunun, Refah kentine yönelik başka bir saldırısında bir Filistinli öldü.
Tel es-Sultan'daki Endonezya Hastanesi'nin üst katı İsrail ordusu tarafından hedef alındı.
İsrail ordusunun, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulları, hastaneyi ve Tel es-Sultan Kliniği'ni hedef alması sonucunda Filistinli aile yeniden yerinden edildi.
Gazze'nin orta ve kuzey kesimi
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda Akl ailesine ait evi hedef aldı.
Bureyc pazarında İsrail ordusu tarafından bombalanan evde aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı.
İsrail ordusunun Bureyc kampında başka bir evi hedef alması sonucu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi.
Gazze kentinin ed-Derec Mahallesi'nde İsrail ordusunun el-Guseyn ailesine ait evi bombalaması nedeniyle en az 2 Filistinli hayatını kaybetti.
Refah'ta İsrail ordusunun bombaladığı çadır kampta 45 Filistinli ölmüştü
İsrail savaş uçaklarının, 26 Mayıs'ta Refah'ın Tel es-Sultan Mahallesi'ndeki UNRWA depolarının yakınındaki bölgede yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı bir çadır kampı hedef alması sonucu, çoğu yanarak can veren 45 Filistinli hayatını kaybetmiş, 249'u da yaralanmıştı.
İsrail ordusunun UAD kararından 2 gün sonra düzenlediği bu saldırı çok sayıda ülke, uluslararası kurum ve kuruluşlar ile siyasi ve sosyal çevreler tarafından kınanmıştı.
Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor" demişti.
Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.
45 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya tepkiler sürüyor
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına gerçekleştirdiği saldırıya tepki gösterdi.
Saldırı görüntülerini paylaşan Petro, "Katliam devam ediyor. Sözde güçlü demokratik ülkeler bu katliama karşı sesini çıkarmıyor. Böyle yaparak kendi halklarının kinini üzerlerine topluyorlar. Sadece Filistin halkının varlığını değil, demokrasinin ve insanlığın varlığını da tehlikeye atıyorlar. Sermaye ve banka sahipleri de sessiz çünkü katliamı destekleyenlerle aynı taraftalar" ifadelerini kullandı.
Birleşmiş Miller (BM) Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, X'teki kurumsal hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Refah'a yönelik saldırısında dehşete düştüm; bildirildiğine göre barınak ve güvenlik bulma umuduyla en az 45 kişi öldü" diye yazdı.
BM Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths X'te, Gazze'deki mülteci kampına yapılan saldırı hakkında, "İsrail'in dün gece Refah'a düzenlediği hava saldırısında, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda kişinin diri diri yakıldığı bildirildi" ifadelerini kullandı.
ABD Kongresinden de tepki geldi: 'Saldırı kasıtlıydı'
ABD Kongresinin Filistin kökenli tek Kongre Üyesi Rashida Tlaib, İsrail'in Refah'a son saldırısıyla ilgili, "Bu saldırı kasıtlıydı. Siz kazara devasa sayıda çocuğu ve onların ailelerini tekrar ve tekrar öldürüp sonra 'bu bir hataydı' diyemezsiniz" ifadesini kullandı.
Tlaib, açıklamasında, "Bu saldırı kasıtlıydı. Siz kazara devasa sayıda çocuğu ve onların ailelerini tekrar ve tekrar öldürüp sonra 'bu bir hataydı' diyemezsiniz. Soykırımcı manyak Netanyahu Filistinlileri etnik olarak temizlemek istediğini bize söylemişti. Sayın Başkan ne zaman ona (Netanyahu'ya) inanacaksınız?" değerlendirmesini yaptı.