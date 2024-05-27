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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/netanyahudan-refah-saldirisiyla-ilgili-aciklama-trajik-bir-terslik-1084256707.html
Netanyahu'dan Refah saldırısıyla ilgili açıklama: 'Trajik bir terslik'
Netanyahu'dan Refah saldırısıyla ilgili açıklama: 'Trajik bir terslik'
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail ordusunun dün akşam Refah kentinde Filistinlilerin kampına yaptığı saldırının 'trajik terslik' olduğunu iddia etti. 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T22:51+0300
2024-05-27T22:51+0300
israil- filistin çatışması
benyamin netanyahu
refah
israil-filistin
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail Meclisi'nde yaptığı konuşmada, ülkesinin 7 Ekim’den bu yana insanlık felaketine yol açtığı Gazze’deki saldırılarına değindi.İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına yaptığı saldırıyı 'trajik terslik' olarak niteleyen Netanyahu, saldırıyı araştırdıklarını ifade etti.İsrail devlet televizyonunun haberine göre, Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi'nde Netanyahu'nun genel kurula hitabı sırasında, Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları pankartlarla eylem yaptı.Meclis'te ziyaretçilerin bulunduğu kısımda pankart açan İsrailliler, esirlerin yüzlerinin bulunduğu bir pankartta "Gözlerinin içine bakın" yazısıyla Netanyahu'ya tepki gösterdi.İsrailli esir yakınları, Netanyahu'nun konuşması sırasında, "Şimdi hepiniz" sloganı atarak, tüm İsrailli siyasetçileri esirleri kurtarmaya çağırdı.'Başbakan olarak kalamazsınız'İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid ise Meclis'teki konuşmasında, Netanyahu'ya "Başbakan olarak kalamazsınız, çünkü gerçekte başbakan değilsiniz. Hükümetinizdeki aşırılık yanlılarının rehinesisiniz" ifadelerini kullanarak, Netanyahu'nın İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in etkisinde kaldığını belirtti.Ne olmuştu?BM'nin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine karar vermişti.İsrail, UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde Filistinlilerin çadırlarına saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor" demişti.Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/israilin-refahta-filistinlilerin-kampini-bombaladi-40-kisi-hayatini-kaybetti-1084224240.html
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benyamin netanyahu, refah, israil-filistin
benyamin netanyahu, refah, israil-filistin

Netanyahu'dan Refah saldırısıyla ilgili açıklama: 'Trajik bir terslik'

22:51 27.05.2024
© AP Photo / Gali Tibbonİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2024
© AP Photo / Gali Tibbon
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İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail ordusunun dün akşam Refah kentinde Filistinlilerin kampına yaptığı saldırının 'trajik terslik' olduğunu iddia etti.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail Meclisi'nde yaptığı konuşmada, ülkesinin 7 Ekim’den bu yana insanlık felaketine yol açtığı Gazze’deki saldırılarına değindi.
İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına yaptığı saldırıyı 'trajik terslik' olarak niteleyen Netanyahu, saldırıyı araştırdıklarını ifade etti.
İsrail devlet televizyonunun haberine göre, Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi'nde Netanyahu'nun genel kurula hitabı sırasında, Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları pankartlarla eylem yaptı.
Meclis'te ziyaretçilerin bulunduğu kısımda pankart açan İsrailliler, esirlerin yüzlerinin bulunduğu bir pankartta "Gözlerinin içine bakın" yazısıyla Netanyahu'ya tepki gösterdi.
İsrailli esir yakınları, Netanyahu'nun konuşması sırasında, "Şimdi hepiniz" sloganı atarak, tüm İsrailli siyasetçileri esirleri kurtarmaya çağırdı.

'Başbakan olarak kalamazsınız'

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid ise Meclis'teki konuşmasında, Netanyahu'ya "Başbakan olarak kalamazsınız, çünkü gerçekte başbakan değilsiniz. Hükümetinizdeki aşırılık yanlılarının rehinesisiniz" ifadelerini kullanarak, Netanyahu'nın İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in etkisinde kaldığını belirtti.

Ne olmuştu?

BM'nin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine karar vermişti.
İsrail, UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde Filistinlilerin çadırlarına saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde, İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor" demişti.
Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.
İsrail'in Refah'ta Filistinlilerin kampını bombaladı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2024
İsrail- Filistin çatışması
İsrail'in Refah'ta Filistinlilerin kampını bombaladı: 40 kişi hayatını kaybetti
00:18
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