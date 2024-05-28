https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/ispanya-filistini-resmen-tanidi-1084266343.html
İspanya Filistin'i resmen tanıdı: '1967 sınırlarında yapılacak hiçbir değişikliği tanımayacağız'
İspanya Filistin'i resmen tanıdı: '1967 sınırlarında yapılacak hiçbir değişikliği tanımayacağız'
Sputnik Türkiye
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez İspanya'nın Filistin Devleti'nin resmen tanındığını duyurdu. Sanchez, "İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan, Gazze Şeridi ve Batı... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T09:54+0300
2024-05-28T09:54+0300
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez İspanya'nın Filistin Devleti'nin resmen tanındığını duyurdu.'Barış konferansı düzenlemek için Arap ülkeleriyle birlikte çalışacağız'Sanchez ülkesinin başkenti Madrid'te düzenlediği basın toplantısında, ''İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'yı kapsayan bir Filistin devletini tanıyor.. Tüm taraflar arasında anlaşma sağlanmadan 1967 sınırlarında yapılacak hiçbir değişikliği tanımayacağız. İspanya, Filistin'i halihazırda tanıyan 140'tan fazla ülkeye katılacak. Bu tarihi bir karardır Önceliğimiz Gazze'de olup bitenlere son vermek ve geçişleri insani yardıma açmaktır, bundan sonra çabalarımızı iki devletli çözüme odaklayacağız. Bugünkü Filistin'i tanıma kararımız uluslararası hukuka uygundur ve bir barış konferansı düzenlemek için Arap ülkeleriyle birlikte çalışacağız.' ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/israil-ordusu-uluslararasi-tepkilere-ragmen-refah-harekatini-surduruyor-1084263436.html
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İspanya Filistin'i resmen tanıdı: '1967 sınırlarında yapılacak hiçbir değişikliği tanımayacağız'
09:54 28.05.2024 (güncellendi: 09:59 28.05.2024)
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez İspanya'nın Filistin Devleti'nin resmen tanındığını duyurdu. Sanchez, "İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'yı kapsayan bir Filistin devletini tanıyor. 1967 sınırlarındaki hiçbir değişikliği tanımayacağız" açıklamasını yaptı.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez İspanya'nın Filistin Devleti'nin resmen tanındığını duyurdu.
'Barış konferansı düzenlemek için Arap ülkeleriyle birlikte çalışacağız'
Sanchez ülkesinin başkenti Madrid'te düzenlediği basın toplantısında, ''İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'yı kapsayan bir Filistin devletini tanıyor.. Tüm taraflar arasında anlaşma sağlanmadan 1967 sınırlarında yapılacak hiçbir değişikliği tanımayacağız. İspanya, Filistin'i halihazırda tanıyan 140'tan fazla ülkeye katılacak. Bu tarihi bir karardır Önceliğimiz Gazze'de olup bitenlere son vermek ve geçişleri insani yardıma açmaktır, bundan sonra çabalarımızı iki devletli çözüme odaklayacağız. Bugünkü Filistin'i tanıma kararımız uluslararası hukuka uygundur ve bir barış konferansı düzenlemek için Arap ülkeleriyle birlikte çalışacağız.' ifadelerini kullandı.