https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/ispanya-filistini-resmen-tanidi-1084266343.html

İspanya Filistin'i resmen tanıdı: '1967 sınırlarında yapılacak hiçbir değişikliği tanımayacağız'

İspanya Filistin'i resmen tanıdı: '1967 sınırlarında yapılacak hiçbir değişikliği tanımayacağız'

Sputnik Türkiye

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez İspanya'nın Filistin Devleti'nin resmen tanındığını duyurdu. Sanchez, "İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan, Gazze Şeridi ve Batı... 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T09:54+0300

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez İspanya'nın Filistin Devleti'nin resmen tanındığını duyurdu.'Barış konferansı düzenlemek için Arap ülkeleriyle birlikte çalışacağız'Sanchez ülkesinin başkenti Madrid'te düzenlediği basın toplantısında, ''İspanya, başkenti Doğu Kudüs olan, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'yı kapsayan bir Filistin devletini tanıyor.. Tüm taraflar arasında anlaşma sağlanmadan 1967 sınırlarında yapılacak hiçbir değişikliği tanımayacağız. İspanya, Filistin'i halihazırda tanıyan 140'tan fazla ülkeye katılacak. Bu tarihi bir karardır Önceliğimiz Gazze'de olup bitenlere son vermek ve geçişleri insani yardıma açmaktır, bundan sonra çabalarımızı iki devletli çözüme odaklayacağız. Bugünkü Filistin'i tanıma kararımız uluslararası hukuka uygundur ve bir barış konferansı düzenlemek için Arap ülkeleriyle birlikte çalışacağız.' ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/israil-ordusu-uluslararasi-tepkilere-ragmen-refah-harekatini-surduruyor-1084263436.html

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