https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/3-devlet-ardindan-bir-avrupali-devlet-daha-filistini-tanimayi-degerlendiriyor-1084280300.html
Üç devletin tanıması ardından bir Avrupalı devlet daha Filistin'i tanımayı değerlendiriyor
Üç devletin tanıması ardından bir Avrupalı devlet daha Filistin'i tanımayı değerlendiriyor
Sputnik Türkiye
Slovenya Başbakanı Robert Golob, Slovenya hükümetinin bu hafta Filistin Devleti’ni tanıma önerisini değerlendireceğini açıkladı. 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T14:26+0300
2024-05-28T14:26+0300
2024-05-28T14:26+0300
israil- filistin çatışması
filistin
slovenya
avrupa
avrupa birliği
gazze
israil
israil-filistin
israil ordusu (idf)
soykırım
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İspanya, İrlanda ve Norveç’in bugün Filistin Devleti’ni resmen tanımasını duyurması beklenirken Slovenya’dan da benzer bir adım geldi. Slovenya Başbakanı Robert Golob, Slovenya hükümetinin bu hafta Filistin Devleti’ni resmen tanıma önerisini değerlendireceğini açıkladı. Golob, Filistin’in resmen tanınması önerisinin Perşembe günü yapılacak hükümet toplantısında 'Filistin'in tanınması' görüşüleceğini aktararak, “Bu sürede, acil bir ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için baskı oluşturmak amacıyla benzer düşünen bir grup ülkeyle koordinasyon içinde olmaya devam edeceğiz. Birleşmiş Milletler’in sorumlu üyesi olarak, Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanması için elimizden gelen her şeyi yapma yükümlülüğümüz bulunuyor” ifadesini kullandı. Slovenya Başbakanı, Filistin’in bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanınması sürecini 9 Mayıs’ta başlatmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/ispanya-filistini-resmen-tanidi-1084266343.html
filistin
slovenya
avrupa birliği
gazze
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filistin, slovenya, avrupa, avrupa birliği, gazze, israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), soykırım
filistin, slovenya, avrupa, avrupa birliği, gazze, israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), soykırım
Üç devletin tanıması ardından bir Avrupalı devlet daha Filistin'i tanımayı değerlendiriyor
Slovenya Başbakanı Robert Golob, Slovenya hükümetinin bu hafta Filistin Devleti’ni tanıma önerisini değerlendireceğini açıkladı.
İspanya, İrlanda ve Norveç’in bugün Filistin Devleti’ni resmen tanımasını duyurması beklenirken Slovenya’dan da benzer bir adım geldi.
Slovenya Başbakanı Robert Golob, Slovenya hükümetinin bu hafta Filistin Devleti’ni resmen tanıma önerisini değerlendireceğini açıkladı. Golob, Filistin’in resmen tanınması önerisinin Perşembe günü yapılacak hükümet toplantısında 'Filistin'in tanınması' görüşüleceğini aktararak, “Bu sürede, acil bir ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için baskı oluşturmak amacıyla benzer düşünen bir grup ülkeyle koordinasyon içinde olmaya devam edeceğiz. Birleşmiş Milletler’in sorumlu üyesi olarak, Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanması için elimizden gelen her şeyi yapma yükümlülüğümüz bulunuyor” ifadesini kullandı.
Slovenya Başbakanı, Filistin’in bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanınması sürecini 9 Mayıs’ta başlatmıştı.