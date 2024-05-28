https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/3-devlet-ardindan-bir-avrupali-devlet-daha-filistini-tanimayi-degerlendiriyor-1084280300.html

Üç devletin tanıması ardından bir Avrupalı devlet daha Filistin'i tanımayı değerlendiriyor

Üç devletin tanıması ardından bir Avrupalı devlet daha Filistin'i tanımayı değerlendiriyor

Sputnik Türkiye

Slovenya Başbakanı Robert Golob, Slovenya hükümetinin bu hafta Filistin Devleti’ni tanıma önerisini değerlendireceğini açıkladı. 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T14:26+0300

2024-05-28T14:26+0300

2024-05-28T14:26+0300

israil- filistin çatışması

filistin

slovenya

avrupa

avrupa birliği

gazze

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

soykırım

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İspanya, İrlanda ve Norveç’in bugün Filistin Devleti’ni resmen tanımasını duyurması beklenirken Slovenya’dan da benzer bir adım geldi. Slovenya Başbakanı Robert Golob, Slovenya hükümetinin bu hafta Filistin Devleti’ni resmen tanıma önerisini değerlendireceğini açıkladı. Golob, Filistin’in resmen tanınması önerisinin Perşembe günü yapılacak hükümet toplantısında 'Filistin'in tanınması' görüşüleceğini aktararak, “Bu sürede, acil bir ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için baskı oluşturmak amacıyla benzer düşünen bir grup ülkeyle koordinasyon içinde olmaya devam edeceğiz. Birleşmiş Milletler’in sorumlu üyesi olarak, Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanması için elimizden gelen her şeyi yapma yükümlülüğümüz bulunuyor” ifadesini kullandı. Slovenya Başbakanı, Filistin’in bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanınması sürecini 9 Mayıs’ta başlatmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/ispanya-filistini-resmen-tanidi-1084266343.html

filistin

slovenya

avrupa birliği

gazze

israil

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filistin, slovenya, avrupa, avrupa birliği, gazze, israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), soykırım