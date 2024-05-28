https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/imamoglu-kilicdaroglunun-bana-kirgin-oldugunu-dusunmuyorum-1084293585.html

İmamoğlu: Kılıçdaroğlu'nun bana kırgın olduğunu düşünmüyorum

İmamoğlu: Kılıçdaroğlu'nun bana kırgın olduğunu düşünmüyorum

Sputnik Türkiye

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine kırgın olduğunu düşünmediğini ifade ederek, "İlk defa açık açık söylüyorum... 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T22:57+0300

2024-05-28T22:57+0300

2024-05-28T23:03+0300

türkiye

ekrem imamoğlu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0c/15/1064835228_0:14:1200:689_1920x0_80_0_0_a06c94c256523a0b677db15aaa593172.jpg

İstanbul Büyükşehir Belerdiye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tv100’de Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum'a gündeme dair açıklamalarda bulundu.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine kırgın olduğunu düşünmediğini belirtti.İmamoğlu, "Kemal Bey söylemiyor ama çok net bir şekilde anlaşılıyor ki size kırgın, neden size kırgın Kemal Bey?" sorusuna şu yanıtı verdi:"Kemal Bey sürekli hançerlendiğini söylüyor bunu size söylediğine dair bir his var mı içinizde?" sorusuna ise İmamoğlu "Benim muhatap alacağım bir tarif değil, hayatımda hiç öyle bir insan olmadım" cevabını verdi. 'Hatalar yaptık'Seçim sonuçlarını değerlendiren İmamoğlu, 2023 ile 2024 seçimleri arasında 10 ayın olduğunu hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:Altılı Masa açıklaması2023 seçimlerinde Altılı Masa stratejisinin farklı bir noktaya evrildiğini söyleyen İmamoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/bahceliden-imamoglunun-roma-gezisine-tepki-tatile-ve-sefaya-goturmesi-ayipli-bir-zihniyet-1084269297.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ekrem imamoğlu