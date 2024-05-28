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İmamoğlu: Kılıçdaroğlu'nun bana kırgın olduğunu düşünmüyorum
İmamoğlu: Kılıçdaroğlu'nun bana kırgın olduğunu düşünmüyorum
Sputnik Türkiye
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine kırgın olduğunu düşünmediğini ifade ederek, "İlk defa açık açık söylüyorum... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
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İstanbul Büyükşehir Belerdiye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tv100’de Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum'a gündeme dair açıklamalarda bulundu.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine kırgın olduğunu düşünmediğini belirtti.İmamoğlu, "Kemal Bey söylemiyor ama çok net bir şekilde anlaşılıyor ki size kırgın, neden size kırgın Kemal Bey?" sorusuna şu yanıtı verdi:"Kemal Bey sürekli hançerlendiğini söylüyor bunu size söylediğine dair bir his var mı içinizde?" sorusuna ise İmamoğlu "Benim muhatap alacağım bir tarif değil, hayatımda hiç öyle bir insan olmadım" cevabını verdi. 'Hatalar yaptık'Seçim sonuçlarını değerlendiren İmamoğlu, 2023 ile 2024 seçimleri arasında 10 ayın olduğunu hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:Altılı Masa açıklaması2023 seçimlerinde Altılı Masa stratejisinin farklı bir noktaya evrildiğini söyleyen İmamoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/bahceliden-imamoglunun-roma-gezisine-tepki-tatile-ve-sefaya-goturmesi-ayipli-bir-zihniyet-1084269297.html
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İmamoğlu: Kılıçdaroğlu'nun bana kırgın olduğunu düşünmüyorum

22:57 28.05.2024 (güncellendi: 23:03 28.05.2024)
© AAİmamoğlu ve Kılıçdaroğlu
İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
© AA
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine kırgın olduğunu düşünmediğini ifade ederek, "İlk defa açık açık söylüyorum. En son bayramda ısrarla aradığımda cevap verdi. Ulaşamamıştım birkaç kez. En son çaldı ve cevap verdi. Ben bayramını tebrik ettim o da seçim sonucumu tebrik etti" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belerdiye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tv100’de Candaş Tolga Işık'la Az Önce Konuştum'a gündeme dair açıklamalarda bulundu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine kırgın olduğunu düşünmediğini belirtti.
İmamoğlu, "Kemal Bey söylemiyor ama çok net bir şekilde anlaşılıyor ki size kırgın, neden size kırgın Kemal Bey?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Ben bana kırgın olduğunu düşünmüyorum, görüşemedik ama ben ısrarla aradım en son bunu kimseye de söylemedim, ilk defa açık açık söylüyorum. En son bayramda ısrarla aradığımda cevap verdi. Ulaşamamıştım birkaç kez. En son çaldı ve cevap verdi. Ben bayramını tebrik ettim o da seçim sonucumu tebrik etti. Kurultaydan sonra aradım, ulamamıştım. Kırgın olabilir belki telefona bakmak istemedi. Ben kırgın olduğunu düşünmüyorum. 'Kırgınım' derse niçin kırgınsınız derim."
"Kemal Bey sürekli hançerlendiğini söylüyor bunu size söylediğine dair bir his var mı içinizde?" sorusuna ise İmamoğlu "Benim muhatap alacağım bir tarif değil, hayatımda hiç öyle bir insan olmadım" cevabını verdi.

'Hatalar yaptık'

Seçim sonuçlarını değerlendiren İmamoğlu, 2023 ile 2024 seçimleri arasında 10 ayın olduğunu hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:
Her şey bir etken. Ekonomi de bir etken. 2023 ile 2024 seçimleri arasında 10 ay fark var. 2023'te daha kötü bir ekonomi vardı. Depremi yaşamış, moral motivasyonu sıfır. Tek başına ekonomi yetseydi o gün de kazanabilirdik ama o gün hatalar yaptık.
2024'e doğru doğruları inşa ederek kazandık. 2024 seçiminin kahramanı millettir, milletir vicdanıdır. 2024'te bize oy verilebilecek zemini oluşturduk. Biz değişimi yaptık. Zemini oluşturduk, vatandaş bize oy verdi. Seçimin kahramanı vatandaştır. 2024 seçiminde de bize oy verebilecek bir kısım seçmen sandığa gitmedi. Bizim aldığımız oy biraz daha yüksek olabilirdi.

Altılı Masa açıklaması

2023 seçimlerinde Altılı Masa stratejisinin farklı bir noktaya evrildiğini söyleyen İmamoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:
2023'te farklı konular var. Altılı masa stratejisi bir zaman sonra başka yöne evrildi. Bir sistemi değiştirecektik. Mevcut Türkiye'ye ait sistemin bizi yanlış yöne götürdüğünü ortaya koymuşken, bir anda bütün masadaki herkesin belli bir makam istiyormuşcasına hava oluşması.. Kampanyanın biçimi vs. Birçok detay var. Bu konuları çok konuşamadık. Keşke konuşabilseydik. Kurultay süreci, adaylıklar filan derken koştura koştura seçime gittik.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
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