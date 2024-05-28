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Gözler gelecek açıklamada: ‘Kurban Bayramı tatili 9 gün olsun’ çağrısı
Gözler gelecek açıklamada: ‘Kurban Bayramı tatili 9 gün olsun’ çağrısı
Sputnik Türkiye
Antalya'daki turizmciler, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da ara günlerin hafta sonu ile birleştirilerek 9 günlük tatil ilan edilmesi... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T08:11+0300
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Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, “Eğer haziran ayı başına kadar 9 gün olarak açıklanırsa, iç turizm hareketliliğini daha da artıracaktır” dedi.Kurban Bayramı, 16-17-18 ve 19 Haziran (pazar- pazartesi- salı- çarşamba) tarihlerini kapsıyor. 14 Haziran Cuma günü okulların kapanmasıyla milyonlarca kişinin tatile çıkması bekleniyor. 14 Haziran’da Avrupa Futbol Şampiyonası’nın başlayacak olması nedeniyle, şampiyonanın düzenleneceği Almanya’dan gelen turist sayısında düşüş bekleyen turizm sektörü, bu boşluğu bayramda doldurmayı hedefliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/kurban-bayrami-tatili-oncesi-fiyatlar-tavan-yapti-2-ayda-bir-100-lira-zam-geliyor-1083589740.html
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kurban bayramı, turizm, kültür ve turizm bakanlığı, tatil, resmi tatil, tatil planı
kurban bayramı, turizm, kültür ve turizm bakanlığı, tatil, resmi tatil, tatil planı

Gözler gelecek açıklamada: ‘Kurban Bayramı tatili 9 gün olsun’ çağrısı

08:11 28.05.2024
© İHA / AYKUT ZOR - SEVGİ CANPOLAT- Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte tatilini İstanbul'da geçirecek olan vatandaşlar Şile'de plajlara akın etti.
 Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte tatilini İstanbul'da geçirecek olan vatandaşlar Şile'de plajlara akın etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
© İHA / AYKUT ZOR - SEVGİ CANPOLAT-
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Antalya'daki turizmciler, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da ara günlerin hafta sonu ile birleştirilerek 9 günlük tatil ilan edilmesi çağrısında bulundu. Turizm sektörü temsilcileri, uzun bayram tatillerinin iç turizmi canlandırdığına dikkat çekerek, hem yerli turistler hem de sektör açısından büyük fayda sağlayacağını belirtti.
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, “Eğer haziran ayı başına kadar 9 gün olarak açıklanırsa, iç turizm hareketliliğini daha da artıracaktır” dedi.
Kurban Bayramı, 16-17-18 ve 19 Haziran (pazar- pazartesi- salı- çarşamba) tarihlerini kapsıyor. 14 Haziran Cuma günü okulların kapanmasıyla milyonlarca kişinin tatile çıkması bekleniyor. 14 Haziran’da Avrupa Futbol Şampiyonası’nın başlayacak olması nedeniyle, şampiyonanın düzenleneceği Almanya’dan gelen turist sayısında düşüş bekleyen turizm sektörü, bu boşluğu bayramda doldurmayı hedefliyor.
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