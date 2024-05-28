https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/gozler-gelecek-aciklamada-kurban-bayrami-tatili-9-gun-olsun-cagrisi-1084262348.html

Gözler gelecek açıklamada: ‘Kurban Bayramı tatili 9 gün olsun’ çağrısı

Gözler gelecek açıklamada: ‘Kurban Bayramı tatili 9 gün olsun’ çağrısı

Sputnik Türkiye

Antalya'daki turizmciler, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da ara günlerin hafta sonu ile birleştirilerek 9 günlük tatil ilan edilmesi... 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T08:11+0300

2024-05-28T08:11+0300

2024-05-28T08:11+0300

kurban bayramı

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tatil planı

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Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, “Eğer haziran ayı başına kadar 9 gün olarak açıklanırsa, iç turizm hareketliliğini daha da artıracaktır” dedi.Kurban Bayramı, 16-17-18 ve 19 Haziran (pazar- pazartesi- salı- çarşamba) tarihlerini kapsıyor. 14 Haziran Cuma günü okulların kapanmasıyla milyonlarca kişinin tatile çıkması bekleniyor. 14 Haziran’da Avrupa Futbol Şampiyonası’nın başlayacak olması nedeniyle, şampiyonanın düzenleneceği Almanya’dan gelen turist sayısında düşüş bekleyen turizm sektörü, bu boşluğu bayramda doldurmayı hedefliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/kurban-bayrami-tatili-oncesi-fiyatlar-tavan-yapti-2-ayda-bir-100-lira-zam-geliyor-1083589740.html

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Sputnik Türkiye

kurban bayramı, turizm, kültür ve turizm bakanlığı, tatil, resmi tatil, tatil planı