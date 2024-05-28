https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/gozler-gelecek-aciklamada-kurban-bayrami-tatili-9-gun-olsun-cagrisi-1084262348.html
Gözler gelecek açıklamada: ‘Kurban Bayramı tatili 9 gün olsun’ çağrısı
Gözler gelecek açıklamada: ‘Kurban Bayramı tatili 9 gün olsun’ çağrısı
Sputnik Türkiye
Antalya'daki turizmciler, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da ara günlerin hafta sonu ile birleştirilerek 9 günlük tatil ilan edilmesi... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T08:11+0300
2024-05-28T08:11+0300
2024-05-28T08:11+0300
kurban bayramı
turizm
kültür ve turizm bakanlığı
türkiye
tatil
resmi tatil
tatil planı
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Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, “Eğer haziran ayı başına kadar 9 gün olarak açıklanırsa, iç turizm hareketliliğini daha da artıracaktır” dedi.Kurban Bayramı, 16-17-18 ve 19 Haziran (pazar- pazartesi- salı- çarşamba) tarihlerini kapsıyor. 14 Haziran Cuma günü okulların kapanmasıyla milyonlarca kişinin tatile çıkması bekleniyor. 14 Haziran’da Avrupa Futbol Şampiyonası’nın başlayacak olması nedeniyle, şampiyonanın düzenleneceği Almanya’dan gelen turist sayısında düşüş bekleyen turizm sektörü, bu boşluğu bayramda doldurmayı hedefliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/kurban-bayrami-tatili-oncesi-fiyatlar-tavan-yapti-2-ayda-bir-100-lira-zam-geliyor-1083589740.html
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kurban bayramı, turizm, kültür ve turizm bakanlığı, tatil, resmi tatil, tatil planı
kurban bayramı, turizm, kültür ve turizm bakanlığı, tatil, resmi tatil, tatil planı
Gözler gelecek açıklamada: ‘Kurban Bayramı tatili 9 gün olsun’ çağrısı
Antalya'daki turizmciler, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da ara günlerin hafta sonu ile birleştirilerek 9 günlük tatil ilan edilmesi çağrısında bulundu. Turizm sektörü temsilcileri, uzun bayram tatillerinin iç turizmi canlandırdığına dikkat çekerek, hem yerli turistler hem de sektör açısından büyük fayda sağlayacağını belirtti.
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, “Eğer haziran ayı başına kadar 9 gün olarak açıklanırsa, iç turizm hareketliliğini daha da artıracaktır” dedi.
Kurban Bayramı, 16-17-18 ve 19 Haziran (pazar- pazartesi- salı- çarşamba) tarihlerini kapsıyor. 14 Haziran Cuma günü okulların kapanmasıyla milyonlarca kişinin tatile çıkması bekleniyor. 14 Haziran’da Avrupa Futbol Şampiyonası’nın başlayacak olması nedeniyle, şampiyonanın düzenleneceği Almanya’dan gelen turist sayısında düşüş bekleyen turizm sektörü, bu boşluğu bayramda doldurmayı hedefliyor.