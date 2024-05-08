https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/kurban-bayrami-tatili-oncesi-fiyatlar-tavan-yapti-2-ayda-bir-100-lira-zam-geliyor-1083589740.html

Kurban Bayramı tatili öncesi fiyatlar tavan yaptı: '2 ayda bir 100 lira zam geliyor'

Kurban Bayramı tatili öncesi fiyatlar tavan yaptı: '2 ayda bir 100 lira zam geliyor'

Sputnik Türkiye

Son dönemde şehirlerarası otobüs bilet fiyatlarında yaşanan artışlar, tepkiye neden oluyor. Otobüs firmaları da, artan maliyetlerin etkisiyle bilet fiyatlarını... 08.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-08T08:25+0300

2024-05-08T08:25+0300

2024-05-08T08:25+0300

ekonomi

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Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte otobüs bilet fiyatlarındaki son durum da merak edilmeye başlandı. Otobüs bilet fiyatlarına gelen zamlar Nisan ayı enflasyon rakamlarına da yansıdı. Bir önceki aya göre fiyatı en fazla artan başlık yüzde 34.24 ile karayolu ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı oldu.Ramazan Bayramı'nda ceza kesilmiştiUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, fahiş fiyatlarla bilet satışının engellenmesi ve korsan taşımacılığın önüne geçilmesi amacıyla 4 bin 810 otobüs denetlendiğini belirterek, denetimlerde otobüs işletmecilerine 5 milyon 321 bin 223 lira idari para cezası uygulandığını bildirmişti.Otobüs bileti fiyatlarında artışAnkara - Tekirdağ 750, İstanbul - Giresun 850. İzmir'den Kastamonu'ya gitmenin bedeli ise 1300 liraya çıktı. Ankara’da Hatay’a gitmek 700'den Adıyaman 800’den başlarken, Balıkesir ise günlük 400 ile 600 lira arasında değişiyor.Artan otobüs bileti fiyatları en çok öğrencileri zorladı, memleketine aile yanına yapılan ziyaret sayısı azaldı. Bazı kentlerde otobüs bileti fiyatları uçakla yarışır hale geldi. Otobüs fiyatlarındaki yükseklik yolcu sayılarına da yansıdı birçok otobüs kapasitesinin yarısı oranında kişiyle yolculuk yapıyor.Otobüs şoförleri de yolcu sayıları ile ilgili durum için “Bayağı bir düşüş var. Bu otobüsün 38 kişi kapasitesi var. Yarısı kadar yolcu oluyor. 20'yi geçmiyor yolcu sayısı” ifadelerini kullandı. Ankara otogarının genel olarak eski günlerini aradığını şu dönemde artan fiyatlar nedeniyle boş kaldığı da belirtildi.Otobüs firması çalışanları ise daha ucuza bilet almanın yolu ise otogardan bilet temin etmek olduğunu belirterek “İnternetten düşünün bir İstanbul'da 500 liraya bilet alıyor. Ama bir otogarlara geldiğinde pazarlık sünnettir; 400'e de alabilir, 350'ye de alabilir” dedi.Birçok kişi zorunlu olmadıkça yolculuk yapmadığını söylerken Ulaştırma Bakanlığı'nın karayolu yolcu taşımacılığı için taban ve tavan fiyat uygulaması bulunuyor.Ankara otogarına yolculuk yapmak için gelen vatandaşlar ise otobüs biletleri fiyatlarına isyan ederek Show Haber’e şu açıklamalarda bulundular:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/en-yuksek-odeme-yapan-bankalar-belli-oldu-emekli-promosyonlari-daha-da-artar-mi-1083589347.html

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