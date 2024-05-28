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Fenerbahçeli taraftara küfür eden astrolog Meral Güven serbest bırakıldı
Fenerbahçeli taraftara küfür eden astrolog Meral Güven serbest bırakıldı
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı yönünde açıklamalar yapan, ardından gelen tepkilere küfürlü karşılık veren astrolog Meral Güven, ifadesinin... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T13:49+0300
2024-05-28T14:10+0300
yaşam
astrolog
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“Fenerbahçe mucize bir şekilde şampiyon olacak” sözleriyle gündeme gelen astrolog Meral Güven hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Galatasaray’ın şampiyon olmasının ardından sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldı.Güven soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından, sosyal medya hesapları üzerinden çok kez paylaşılan ve Astrolog Meral Güven’in yapmış olduğu belirtilen, canlı video kaydında sarf edilen sözler ile ilgili olarak TCK’nın 216. maddesi kapsamında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan dolayı re’sen soruşturma başlatılmıştır” denildi.Sabıkası kabarık çıktıGüven’in geçmişte 2 tehdit ve hakaret, 1 kişilerin huzur ve sükununu bozma, 1 kasten yaralama, 1 kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, 1 taksirle yaralama suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi."Fenerbahçe şampiyon olacak" şeklinde açıklama yaptıktan sonra Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sosyal medya hesaplarından küfürlü paylaşımlarda bulunan ve dün akşam saatlerinde gözaltına alınan astrolog Meral Güven, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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astrolog, taraftar, fenerbahçe
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Fenerbahçeli taraftara küfür eden astrolog Meral Güven serbest bırakıldı

13:49 28.05.2024 (güncellendi: 14:10 28.05.2024)
Meral Güven
Meral Güven - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
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Sosyal medyada Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı yönünde açıklamalar yapan, ardından gelen tepkilere küfürlü karşılık veren astrolog Meral Güven, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
“Fenerbahçe mucize bir şekilde şampiyon olacak” sözleriyle gündeme gelen astrolog Meral Güven hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Galatasaray’ın şampiyon olmasının ardından sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldı.
Güven soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından, sosyal medya hesapları üzerinden çok kez paylaşılan ve Astrolog Meral Güven’in yapmış olduğu belirtilen, canlı video kaydında sarf edilen sözler ile ilgili olarak TCK’nın 216. maddesi kapsamında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan dolayı re’sen soruşturma başlatılmıştır” denildi.

Sabıkası kabarık çıktı

Güven’in geçmişte 2 tehdit ve hakaret, 1 kişilerin huzur ve sükununu bozma, 1 kasten yaralama, 1 kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, 1 taksirle yaralama suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi.
"Fenerbahçe şampiyon olacak" şeklinde açıklama yaptıktan sonra Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sosyal medya hesaplarından küfürlü paylaşımlarda bulunan ve dün akşam saatlerinde gözaltına alınan astrolog Meral Güven, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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