https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/dunyaca-unlu-piyanist-maria-joao-pires-istanbulda-konser-verecek-1084276462.html

Dünyaca ünlü piyanist Maria Joao Pires İstanbul'da konser verecek

Dünyaca ünlü piyanist Maria Joao Pires İstanbul'da konser verecek

Sputnik Türkiye

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Borusan Holding sponsorluğunda düzenlenen 52. İstanbul Müzik Festivali, dünyaca ünlü piyanist Maria Joao Pires'i... 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T13:15+0300

2024-05-28T13:15+0300

2024-05-28T13:15+0300

yaşam

piyanist

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Ünlü piyanist İstanbul'a geliyor. Açıklanan bilgilere göre Pires, 31 Mayıs'ta 20.00'de Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda sahne alacak. Konser, İş Bankası'nın gösteri sponsorluğunda gerçekleşecek.Sekiz yıl aradan sonra bir kez daha festivale konuk olacak sanatçıya, Beethoven'ın piyano konçertosunda Festival Strings Lucerne eşlik edecek.Festivale, 1 Haziran'da Khatia Buniatishvili, 2 Haziran'da Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Macar Ulusal Korosu, 3 Haziran'da ise Budapeşte Festival Orkestrası ve Francesco Piemontesi konuk olacak.Festival, 12 Haziran'da sona erecek.

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piyanist, konser, istanbul, etkinlik, sanat, kültür & sanat