https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/dunyaca-unlu-piyanist-maria-joao-pires-istanbulda-konser-verecek-1084276462.html
Dünyaca ünlü piyanist Maria Joao Pires İstanbul'da konser verecek
Dünyaca ünlü piyanist Maria Joao Pires İstanbul'da konser verecek
Sputnik Türkiye
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Borusan Holding sponsorluğunda düzenlenen 52. İstanbul Müzik Festivali, dünyaca ünlü piyanist Maria Joao Pires'i... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T13:15+0300
2024-05-28T13:15+0300
2024-05-28T13:15+0300
yaşam
piyanist
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istanbul
etkinlik
sanat
kültür & sanat
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Ünlü piyanist İstanbul'a geliyor. Açıklanan bilgilere göre Pires, 31 Mayıs'ta 20.00'de Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda sahne alacak. Konser, İş Bankası'nın gösteri sponsorluğunda gerçekleşecek.Sekiz yıl aradan sonra bir kez daha festivale konuk olacak sanatçıya, Beethoven'ın piyano konçertosunda Festival Strings Lucerne eşlik edecek.Festivale, 1 Haziran'da Khatia Buniatishvili, 2 Haziran'da Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Macar Ulusal Korosu, 3 Haziran'da ise Budapeşte Festival Orkestrası ve Francesco Piemontesi konuk olacak.Festival, 12 Haziran'da sona erecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/dunyaca-unlu-sanatci-loreena-mckennitt-turkiyeye-geliyor-1084211473.html
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piyanist, konser, istanbul, etkinlik, sanat, kültür & sanat
piyanist, konser, istanbul, etkinlik, sanat, kültür & sanat
Dünyaca ünlü piyanist Maria Joao Pires İstanbul'da konser verecek
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Borusan Holding sponsorluğunda düzenlenen 52. İstanbul Müzik Festivali, dünyaca ünlü piyanist Maria Joao Pires'i ağırlayacak.
Ünlü piyanist İstanbul'a geliyor. Açıklanan bilgilere göre Pires, 31 Mayıs'ta 20.00'de Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda sahne alacak. Konser, İş Bankası'nın gösteri sponsorluğunda gerçekleşecek.
Sekiz yıl aradan sonra bir kez daha festivale konuk olacak sanatçıya, Beethoven'ın piyano konçertosunda Festival Strings Lucerne eşlik edecek.
Festivale, 1 Haziran'da Khatia Buniatishvili, 2 Haziran'da Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Macar Ulusal Korosu, 3 Haziran'da ise Budapeşte Festival Orkestrası ve Francesco Piemontesi konuk olacak.
Festival, 12 Haziran'da sona erecek.