https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/dunyaca-unlu-sanatci-loreena-mckennitt-turkiyeye-geliyor-1084211473.html

Dünyaca ünlü sanatçı Loreena Mckennitt Türkiye’ye geliyor

Dünyaca ünlü sanatçı Loreena Mckennitt Türkiye’ye geliyor

Sputnik Türkiye

Kanadalı şarkıcı ve besteci Loreena McKennitt, 30 yılı aşan kariyerinde çıkacağı dünya turnesi çerçevesinde Türkiye'ye geliyor. 26.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-26T12:45+0300

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2024-05-26T12:45+0300

türkiye

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Kanadalı şarkıcı ve besteci Loreena McKennitt, Türkiye’ye geliyor. 30 yılı aşan kariyerinde 'Eklektik Kelt' müziğiyle dünya çapında 20 milyona yakın albüm satan Kanadalı şarkıcı ve besteci Loreena McKennitt, yeni albümü 'The Road Back Home' ardından çıktığı 'The Mask and Mirror 30.Yıl Turnesi' çerçevesinde 30 Haziran’da İzmir, 1 Temmuz’da Ankara, 2 Temmuz’da İstanbul konserleri ile dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Loreena'nın 2024 yılında yayınladığı albümü 'The Road Back Home' sanatçının köklerine kariyerinin başlangıcına, folk dünyasındaki ilk günlerine ve folk dünyasının karakteristik topluluk kültürüne bir tür müzikal geri dönüşü yansıtıyor.Grammy ödüllerine ise 2 kez aday gösterildiDört kıtada altın, platin ve multi-platin satış rakamlarına ulaşan Loreena McKennitt, başarılı kariyeri boyunca aralarında Kanada’nın en önemli müzik ödülü Juno’nun ve Billboard Uluslararası Başarı Ödülü’nün de yer aldığı sayısız ödüle layık görüldü, Grammy ödüllerine ise 2 kez aday gösterildi.Loreena Mckennit kimdir?Kanadalı şarkıcı ve besteci Loreena McKennitt, 1985 yılında yayınladığı 'Elemental' albümüyle çıkış yaparak adını kısa sürede duyurdu. McKennitt, kariyeri boyunca Brian Hughes, Donald Quan, Hugh Marsh, Caroline Lavelle, Stefn Hannigan, Rick Lazar, Hossam Ramzay, Annbjrg Lien, Nigel Eaton, Manu Katché, Charlie Jones, Ben Grossman, Jason Hann, Tal Bergman, Tim Landers, Clive Deamer, Ed Henley, Haig Yazdjian, Panos Dimitrakopoulos, Sokratis Sinopoulos ve Georgios Kontogiannis gibi farklı ülkelerden başarılı müzisyenlerle iş birliği yaptı.2006 sonbaharında yayınlanan 7. stüdyo albümü An Ancient Muse’un stüdyo kayıtlarını İngiltere’deki Real World Stüdyoları’nda gerçekleştiren McKennitt, Katibim (Üsküdar’a Giderken) şarkısından esinlendiği 'Sacred Shabbat' ve yoğun ud ve kanun sesleriyle süslü 'The Gates of Istanbul' şarkılarına da yer verdi. 'Caravanserai' şarkısının single olarak yayınlandığı albümün tanıtım filmi ise Peri Bacaları’nda çekildi.

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