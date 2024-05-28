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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/bakan-uraloglu-ulkemizdeki-demiryolunu-agini-sinirdan-sinira-yapmis-olacagiz-1084293926.html
Bakan Uraloğlu: Ülkemizdeki demiryolunu ağını sınırdan sınıra yapmış olacağız
Bakan Uraloğlu: Ülkemizdeki demiryolunu ağını sınırdan sınıra yapmış olacağız
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu "Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Kapıkule'ye kadarki bütün hattı da ihalesini bu sene yapacağız. Böylelikle ülkemizdeki... 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T23:45+0300
2024-05-28T23:46+0300
abdulkadir uraloğlu
türkiye
demiryolu
zengezur koridoru
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliğinin TCDD Kule Restaurant'da düzenlediği Zengezur Koridorunun Önemi adlı konferansın açılışında yaptığı konuşmada, son 22 yılda sadece yap-işlet-devret modeliyle yaklaşık 45 milyar dolarlık ulaştırma yapısını hayata geçirdiklerini söyledi.Uraloğlu, bundan sonra da ülke genelindeki 14 bin kilometrelik demiryolu ağının 28 bin kilometreye çıkarılacağını aktararak, 2 bin 251 kilometre olan yüksek hızlı tren hattının da öncelikle limanlara bağlanacağını sonrasında ise uluslararası koridorlar kapsamında geliştirileceğini anlattı.Uraloğlu, koridorların genel anlamda daha çok doğu batı ekseninde geliştiğini belirterek, şunları kaydetti:Yaşanılan olayların söz konusu koridorların alternatiflerinin de oluşturulmasını zorunlu kıldığını ifade eden Uraloğlu, yapılacak farklı güzergahların, afet ve kriz durumlarında oluşacak büyük zararların önüne geçeceğinin altını çizdi.Uraloğlu, bu alternatif güzergahların Kalkınma Yolu ve Zengezur Koridoru olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/bakan-tekinden-kocaelideki-okulda-ogretmene-saldiriya-iliskin-aciklama-1084289100.html
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abdulkadir uraloğlu, demiryolu, zengezur koridoru
abdulkadir uraloğlu, demiryolu, zengezur koridoru

Bakan Uraloğlu: Ülkemizdeki demiryolunu ağını sınırdan sınıra yapmış olacağız

23:45 28.05.2024 (güncellendi: 23:46 28.05.2024)
© AA / Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
© AA / Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu "Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Kapıkule'ye kadarki bütün hattı da ihalesini bu sene yapacağız. Böylelikle ülkemizdeki demir yolunu ağını sınırdan sınıra yapmış olacağız. Pekin'den, Orta Asya'dan çıkan trenler kesintisiz şekilde inşallah Londra’ya kadar ulaşmış olacak, bunun gayreti içerisindeyiz" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliğinin TCDD Kule Restaurant'da düzenlediği Zengezur Koridorunun Önemi adlı konferansın açılışında yaptığı konuşmada, son 22 yılda sadece yap-işlet-devret modeliyle yaklaşık 45 milyar dolarlık ulaştırma yapısını hayata geçirdiklerini söyledi.
Uraloğlu, bundan sonra da ülke genelindeki 14 bin kilometrelik demiryolu ağının 28 bin kilometreye çıkarılacağını aktararak, 2 bin 251 kilometre olan yüksek hızlı tren hattının da öncelikle limanlara bağlanacağını sonrasında ise uluslararası koridorlar kapsamında geliştirileceğini anlattı.
Uraloğlu, koridorların genel anlamda daha çok doğu batı ekseninde geliştiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Orta koridoru güçlendirecek olan Bakü-Tiflis-Kars hattını hayata geçirdik. Bu hattı Avrupa’ya bağlayacak demir yolu hattı şu an sadece Marmaray üzerinden geçiyor. Marmaray'daki yoğunluk sebebiyle de günde sadece dört sefer geçirebiliyoruz. Bu yüzden mutlaka alternatifler gerekli. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Kapıkule'ye kadarki bütün hattı da ihalesini bu sene yapacağız. Böylelikle ülkemizdeki demir yolunu ağını sınırdan sınıra yapmış olacağız. Pekin'den, Orta Asya'dan çıkan trenler kesintisiz şekilde inşallah Londra’ya kadar ulaşmış olacak, bunun gayreti içerisindeyiz."
Yaşanılan olayların söz konusu koridorların alternatiflerinin de oluşturulmasını zorunlu kıldığını ifade eden Uraloğlu, yapılacak farklı güzergahların, afet ve kriz durumlarında oluşacak büyük zararların önüne geçeceğinin altını çizdi.
Uraloğlu, bu alternatif güzergahların Kalkınma Yolu ve Zengezur Koridoru olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Zengezur, Türk dünyasına daha kolay yoldan ulaşacak bir koridor. Azerbaycan tarafından ciddi mesafe alındı, Türkiye tarafında ise ilaheyi yaptık, bu sene başlayacağız. Pekin'den yola çıkan bir yük Londra'ya Ümit Burnu'ndan 45 günde, Süveyş Kanalı'ndan 35 günde ulaşabiliyor. Biz hayata geçirmeyi planladığımız Basra Körfezi'ndeki Fav Limanı'ndan başlayacak güzergah Ovaköy Sınır Kapısı'ndan ülkemize ve oradan Avrupa'ya kadar gidecek. Söz konusu yükün süresi bu güzergahta ise toplam 25 güne düşecek."
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