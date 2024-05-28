https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/bakan-uraloglu-ulkemizdeki-demiryolunu-agini-sinirdan-sinira-yapmis-olacagiz-1084293926.html

Bakan Uraloğlu: Ülkemizdeki demiryolunu ağını sınırdan sınıra yapmış olacağız

Bakan Uraloğlu: Ülkemizdeki demiryolunu ağını sınırdan sınıra yapmış olacağız

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu "Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden Kapıkule'ye kadarki bütün hattı da ihalesini bu sene yapacağız. Böylelikle ülkemizdeki... 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T23:45+0300

2024-05-28T23:45+0300

2024-05-28T23:46+0300

abdulkadir uraloğlu

türkiye

demiryolu

zengezur koridoru

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliğinin TCDD Kule Restaurant'da düzenlediği Zengezur Koridorunun Önemi adlı konferansın açılışında yaptığı konuşmada, son 22 yılda sadece yap-işlet-devret modeliyle yaklaşık 45 milyar dolarlık ulaştırma yapısını hayata geçirdiklerini söyledi.Uraloğlu, bundan sonra da ülke genelindeki 14 bin kilometrelik demiryolu ağının 28 bin kilometreye çıkarılacağını aktararak, 2 bin 251 kilometre olan yüksek hızlı tren hattının da öncelikle limanlara bağlanacağını sonrasında ise uluslararası koridorlar kapsamında geliştirileceğini anlattı.Uraloğlu, koridorların genel anlamda daha çok doğu batı ekseninde geliştiğini belirterek, şunları kaydetti:Yaşanılan olayların söz konusu koridorların alternatiflerinin de oluşturulmasını zorunlu kıldığını ifade eden Uraloğlu, yapılacak farklı güzergahların, afet ve kriz durumlarında oluşacak büyük zararların önüne geçeceğinin altını çizdi.Uraloğlu, bu alternatif güzergahların Kalkınma Yolu ve Zengezur Koridoru olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/bakan-tekinden-kocaelideki-okulda-ogretmene-saldiriya-iliskin-aciklama-1084289100.html

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Sputnik Türkiye

abdulkadir uraloğlu, demiryolu, zengezur koridoru