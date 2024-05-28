https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/bakan-simsek-risk-primimizi-gosteren-cds-son-4-yilin-en-dusuk-seviyesinde-1084283353.html

Bakan Şimşek: Risk primimizi gösteren CDS son 4 yılın en düşük seviyesinde

Bakan Şimşek: Risk primimizi gösteren CDS son 4 yılın en düşük seviyesinde

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Risk primimizi gösteren CDS son 4 yılın en düşük seviyesinde" dedi. 28.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-28T16:02+0300

2024-05-28T16:02+0300

2024-05-28T16:27+0300

ekonomi

mehmet şimşek

son dakika

cds (credit default swap)

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

risk

ekonomi

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ülkenin risk primini gösteren CDS'nin son 4 yılın en düşük seviyesine gerilediğini bildirerek, "Uyguladığımız doğru politikalarla düşen risk primi hem kamunun hem özel sektörün dış borçlanma maliyetlerini azaltırken, dış finansmana erişimini de kolaylaştırıyor." ifadesini kullandı.Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye'nin risk primine ilişkin paylaşım yaptı.Türkiye'nin risk primindeki gerilemeye işaret eden Şimşek, "Risk primimizi gösteren CDS, son 4 yılın en düşük seviyesinde." değerlendirmesinde bulundu.Son bir yılda risk primindeki iyileşmenin, gelişmekte olan ülkelerde ortalama 50 baz puan iken Türkiye'de 400 baz puanın üzerinde olduğuna dikkati çeken Şimşek, paylaşımında "Uyguladığımız doğru politikalarla düşen risk primi hem kamunun hem özel sektörün dış borçlanma maliyetlerini azaltırken, dış finansmana erişimini de kolaylaştırıyor." ifadesine yer verdi.

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mehmet şimşek, son dakika, cds (credit default swap), hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, risk, ekonomi