https://anlatilaninotesi.com.tr/20240528/bakan-simsek-risk-primimizi-gosteren-cds-son-4-yilin-en-dusuk-seviyesinde-1084283353.html
Bakan Şimşek: Risk primimizi gösteren CDS son 4 yılın en düşük seviyesinde
Bakan Şimşek: Risk primimizi gösteren CDS son 4 yılın en düşük seviyesinde
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Risk primimizi gösteren CDS son 4 yılın en düşük seviyesinde" dedi. 28.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-28T16:02+0300
2024-05-28T16:02+0300
2024-05-28T16:27+0300
ekonomi
mehmet şimşek
son dakika
cds (credit default swap)
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
risk
ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ülkenin risk primini gösteren CDS'nin son 4 yılın en düşük seviyesine gerilediğini bildirerek, "Uyguladığımız doğru politikalarla düşen risk primi hem kamunun hem özel sektörün dış borçlanma maliyetlerini azaltırken, dış finansmana erişimini de kolaylaştırıyor." ifadesini kullandı.Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye'nin risk primine ilişkin paylaşım yaptı.Türkiye'nin risk primindeki gerilemeye işaret eden Şimşek, "Risk primimizi gösteren CDS, son 4 yılın en düşük seviyesinde." değerlendirmesinde bulundu.Son bir yılda risk primindeki iyileşmenin, gelişmekte olan ülkelerde ortalama 50 baz puan iken Türkiye'de 400 baz puanın üzerinde olduğuna dikkati çeken Şimşek, paylaşımında "Uyguladığımız doğru politikalarla düşen risk primi hem kamunun hem özel sektörün dış borçlanma maliyetlerini azaltırken, dış finansmana erişimini de kolaylaştırıyor." ifadesine yer verdi.
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mehmet şimşek, son dakika, cds (credit default swap), hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, risk, ekonomi
mehmet şimşek, son dakika, cds (credit default swap), hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, risk, ekonomi
Bakan Şimşek: Risk primimizi gösteren CDS son 4 yılın en düşük seviyesinde
16:02 28.05.2024 (güncellendi: 16:27 28.05.2024)
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Risk primimizi gösteren CDS son 4 yılın en düşük seviyesinde" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ülkenin risk primini gösteren CDS'nin son 4 yılın en düşük seviyesine gerilediğini bildirerek, "Uyguladığımız doğru politikalarla düşen risk primi hem kamunun hem özel sektörün dış borçlanma maliyetlerini azaltırken, dış finansmana erişimini de kolaylaştırıyor." ifadesini kullandı.
Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye'nin risk primine ilişkin paylaşım yaptı.
Türkiye'nin risk primindeki gerilemeye işaret eden Şimşek, "Risk primimizi gösteren CDS, son 4 yılın en düşük seviyesinde." değerlendirmesinde bulundu.
Son bir yılda risk primindeki iyileşmenin, gelişmekte olan ülkelerde ortalama 50 baz puan iken Türkiye'de 400 baz puanın üzerinde olduğuna dikkati çeken Şimşek, paylaşımında "Uyguladığımız doğru politikalarla düşen risk primi hem kamunun hem özel sektörün dış borçlanma maliyetlerini azaltırken, dış finansmana erişimini de kolaylaştırıyor." ifadesine yer verdi.